Potatisodlare oroad över skörden – tio procent kan ha ruttnat bort

För många potatisodlare i Kristinestad har årets skörd sinkats av regnmängderna i augusti. Kaj Hemberg befarar att åtminstone tio procent har gått förlorat.

Potatisodlaren Kaj Hemberg i Dagsmark i Kristinestad gräver i sina potatisåkrar och konstaterar det som han befarat. En hel del potatis har ruttnat i och med de rikliga regnen i nejden.

– Allting såg bra ut till slutet av juli, men då kom det lite för mycket vatten. Vi fick 200 millimeter med vatten i augusti, så nu är det lite oroväckande med all rutten potatis man hitter i åkern.

– Så kan det vara, man lever lite som i ett lotteri.

Hemberg odlar matpotatis på 50 hektar och stärkelspotatis på tolv hektar och han är rädd att åtminstone tio procent av skörden har förstörts.

Han har inte ännu börjat skörda den potatis som ska lagras.

– Jag vet inte om man vågar skörda till lager ännu. Kanske det är bättre att låta dem vara i jorden så de ruttnar där i stället, så att man bara får den bästa potatisen i lager.

Bildtext Om åkern ser ut så här så har potatisen högst antagligen ruttnat. Bild: Juho Teir / Yle potatis,potatisodling,jordbrukare,jordbruk,lantbruk

Risken med att skörda för tidigt är att man inte då ser vilka potatisar som är ruttna och ifall rutten potatis kommer med bland de friska potatisar som ska lagras så blir resultatet otrevligt.

– Det blir en trevlig kemisk process i potatislådan, som inte är så rolig att handskas med i vinter, förklarar Hemberg.

– Man måste nog bara ha is i hatten och se till att man får frisk potatis i lagret. Man måste vara noggrann i skörden.

Hemberg har ändå planer på att börja skörda utsädespotatisen redan nu i helgen. Den potatisen ligger på lite annan mark, så han tänker sig att han kan prova med dem.

– Men det är ju nästa års potatis, så inte vill man att utsäde ska ruttna heller.

Bildtext Odlarna vill undvika att få in rutten potatis i lagret. Bild: Juho Teir / Yle potatis,potatisodling,jordbrukare,jordbruk,lantbruk

Han har diskuterat årets skörd med andra odlare i nejden och alla konstaterar det samma. Regnen i augusti förstörde mycket.

Någon brist på potatis tror han ändå inte det blir.

– Man har spått genom åren många gånger att potatisen ska ta slut, men i alla fall så räcker den till slutet av maj, så inte tror jag potatisen tar slut nu heller.

Men tio procent bort från skörden innebär också ett bortfall i inkomsten och med tanke på att kostnaderna stiger hela tiden, så betyder det tuffare tider för potatisodlare.

– Vi skulle behöva få bättre pris för potatis. Det är nog lite svagt att vi har så dåligt pris.

Hur mycket får ni för potatisen i dagens läge?

– Cirka 20 cent per kilo. I dagens kostnadsläge då allting har stigit så tycker jag nog tio cent till per kilo skulle vara bra. I sommar höll priset på färsk potatis ganska bra, men när det blev dags för vinterpotatis, så då for priset.

Men Hemberg är van med sämre år. Han har odlat potatis i snart 30 år och i en bransch som är väldigt starkt beroende av väderförhållanden kan allt hända.

– Nog har det alltid varit motgångar och medgångar förr, så inte är det något speciellt på det viset. Nog har vi "böjka i gåre" förr också, så på det viset är det inte så annorlunda. Det är alltid så här.