I Pargas piffar Teaterboulage upp sin paviljong inför nästa sommar – Lilla Talkodagen kickstartar föreningsverksamheten i Åboland

På Lilla Talkodagen samlas föreningsaktiva i Åboland och utför talkoarbete och stärker gemenskapen. Evenemanget ordnas för första gången i år.

Det hamras, borras och sågas för fullt vid Teaterboulages paviljong på Lillholmen i Pargas. Här har cirka tio av föreningens medlemmar samlats för att delta i talkoarbete. Det är dags att snygga till paviljongen inför nästa sommar.

Bildtext På väggarna finns fortfarande affischer som visar tidigare föreställningar som Teaterboulage har ordnat. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Pargas,talko,föreningar,föreningshus,föreningsaktiva

På gården framför paviljongen står Fanny Lassas och krattar löv. Hon har länge varit aktiv i Teaterboulage och passade på att delta i talkoarbetet då hon var på besök till Pargas från Helsingfors där hon bor nuförtiden.

– Jag dök upp och frågade vad jag ska göra, och fick då order om att kratta löv, säger hon.

Fanny Lassus ser fram emot att kunna ordna föreställningar i paviljongen igen.

– Vi har varit på hembygdsmuseet de två senaste somrarna och där finns ju museiverksamhet som man måste ta i beaktande, men här har man lite friare händer, säger hon.

Bildtext Fanny Lassus har varit aktiv inom föreningen redan länge. Hon tycker det är viktigt att delta i talkoarbete för att få verksamheten att gå runt. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Pargas,talko,föreningar,föreningshus,föreningsaktiva

Ska väcka liv i föreningsverksamheten igen

Det är Åbolands Ungdomsförbund som står bakom initiativet. Förbundet har fått inspiration från Svenska Österbottens Ungdomsförbund som i våras ordnade evenemanget Den Stora Talkodagen bland sina medlemsföreningar.

Målet med evenemanget är att väcka talkoglädjen och engagemanget i föreningarna igen.

– Vi vill uppmana våra medlemsföreningar att kickstarta verksamheten igen i och med att många föreningar har gått på sparlåga under pandemin, säger Nelli Salonen, verksamhetskoordinator vid Åbolands Ungdomsförbund.

Bildtext Nelli Salonen har varit med och ordnat Lilla Talkodagen i Åbo. Hon hoppas att evenemanget ska väcka liv i föreningarna igen. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Pargas,talko,föreningar,föreningshus,föreningsaktiva

Salonen säger att även om en del föreningar har kunnat ha någon slags verksamhet också under pandemin så behövs särskilt den vinstgivande verksamheten just nu, bland annat med tanke på att energipriserna stiger vilket påverkar bland annat just föreningshusen.

– Också tredje sektorn får en allt större roll för att komplettera kommunens tjänster, säger Salonen.

Paviljongen har en viktig betydelse

Pargas stad äger paviljongen och området, men Teaterboulage har drivit sommarteaterverksamhet i lokalerna sedan 2009 och har platsen för sig själv. Ingen annan verksamhet ordnas där. Men paviljongen har inte använts sedan 2019. Först kom coronapandemin och sedan togs Lillholmens klaffbro ur bruk och det blev betydligt omständligare att ta sig till platsen.

Men nu ser det ljusare ut. Det är tillåtet att ordna föreställningar inför publik igen och i somras fick Lillholmen en ny klaffbro, så det är enklare att ta sig till paviljongen när den tas i bruk igen nästa sommar.

– Det känns nog bra. Vi får in tillräckligt med publik och de får sitta under tak, säger John Lassus, ordförande för Teaterboulage och far till Fanny Lassus.

Bildtext Teaterboulages ordförande John Lassus säger att paviljongen är väldigt viktig för verksamheten eftersom föreningen är känd för sin sommarteater. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Pargas,talko,föreningar,föreningshus,föreningsaktiva

Paviljongen har plats för 240 åskådare och enligt John Lassus är den oerhört viktigt för Teaterboulage eftersom de är mest kända för sin sommarteater. Nu när paviljongen piffas upp inför nästa sommar försöker man samtidigt utveckla den lite.

– Många har haft önskemål om att publiken skulle ha ryggstöd, men det kräver bättre utrymningsvägar så att publiken i en nödsituation kan ta sig ut, så vi får se hur vi gör, säger John Lassus.

Bildtext Kaffe och bulla hör såklart till när det ordnas talkoarbete. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Pargas,talko,föreningar,föreningshus,föreningsaktiva

I höst blir det revy

Enligt John Lassus har det ändå inte varit så svårt att engagera medlemmarna i föreningen trots en lite tystare period under coronapandemin.

– Vi har försökt ordna olika evenemang så nog har vi bakom kulisserna hållit på hela tiden, men publiken har inte varit så aktiv som man hade hoppats, men det har ju sina förklaringar, säger han.

Bildtext Det finns mycket att göra vid Teaterboulages lokaler i Pargas, då de inte har varit i användning på tre år. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Pargas,talko,föreningar,föreningshus,föreningsaktiva

John Lassus avslöjar att Teaterboulage är aktuella med en revy (som ännu inte har något namn) i höst.

– Revyer brukar locka mycket människor, så jag tror nog att publiken kommer nu igen.

Lilla Talkodagen ordnas för första gången i Åboland, mellan den 10 och 11 september. I Åboland deltar fem föreningar i evenemanget och Nelli Salonen uppskattar att det totalt handlar om cirka 100 deltagare.

– Det har nog varit väldigt populärt så vi är väldigt nöjda, säger hon.

Artikeln uppdaterad 11.9.2022 klockan 8.34 med en mening om att Pargas stad äger paviljongen och området men att Teaterboulage driver verksamheten där.