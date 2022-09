Dramaserierna du inte ska missa denna höst – bland annat Tunna blå linjen, Mumindalen och Spelskandalen står på menyn

Myssäsongen är här! Hösten hör väl till den bästa tiden att sjunka ner i soffan och kolla på en bra dramaserie? Här får du en snabb genomgång av Arenan-serierna att ha koll på när kvällarna blir mörkare.

Några av serierna finns redan nu att kolla på men de övriga kommer att publiceras under höstens gång.

Tunna blå linjen

Vi börjar med megasuccén Tunna blå linjen. De patrullerande Malmöpoliserna – Magnus, Sara, Jesse, Faye, Leah och Dani är äntligen tillbaka i nya avsnitt.

I den andra säsongen är de med om händelser som innebär påfrestningar för deras privata relationer och får dem att ifrågasätta sina värderingar och livsval.

Du lär också känna de nya poliserna Khalid, Fanny, Olle och Osmond. Med ett utökat persongalleri och nya konfliktlinjer ställer den andra säsongen ännu svårare frågor utan att göra anspråk på att ha några svar. Den här serien känns i hjärtat.

I rollerna: Amanda Jansson, Oscar Töringe, Gizem Erdogan, Per Lasson, Anna Sise, Sandra Stojiljkovic.

När?

Säsongen har precis startat och visas i samma takt på Yle Arenan som i Sverige. Ett nytt avsnitt publiceras på söndagar. Om du vill sträckkolla den nya säsongen så finns alla avsnitt ute den 6.11.

Spelskandalen

Spelskandalen är en fartfylld svensk dramaserie som är inspirerad av verkliga händelser och personer.

Spel- och sportfantasten Bosse från Piteå förälskar sig i spel och betting redan som barn, när hans pappa tar med honom till travet. I vuxen ålder satsar han på spelandet på heltid. Det är 1990-tal och Bosse och hans vänner ger sig in i en galen jakt på de stora pengarna på travbanor, hockeyrinkar och fotbollsplaner. Bosse, som är en jäkel på siffror och har talets gåva, sveps in i en värld av stora risker, skumma bookmakers och komplicerade förhållanden. Snart jagas han av media, Tipstjänst och åklagare.

Spelskandalen skildrar en tid när sportvärlden förlorade sin oskuld, med skyhöga insatser och matchfixningar som fyllde löpsedlarna och kom att skaka om idrotts-Sverige i grunden.

I rollerna: Björn Elgerd (Tunna blå linjen), Edvin Bredefeldt (Top Dog), Ulf Stenberg (Björnstad), Eva Melander (Snöänglar) och Erik Johansson (Bonusfamiljen).

När?

Vuxna!

Vuxna! (AIKUISET) är en inhemsk komediserie om stadsbor i tjugoårsåldern, som lever någonstans i det diffusa gränslandet mellan barndom, tonåren och vuxenliv. I serien försöker bästisarna Oona och Arttu finna sina platser i livet mitt i pressen på framgång och bland alla on- och off-relationer.

För att citera Svenska Yles recensent Silja Sahlgren-Fodstad så består Vuxna! av "Idel färgstarka typer som snubblar in i färgstarka situationer – och relationer – medan de bubblar fram roliga repliker". Det här är en feelgoodserie du måste se.

Vuxna! har blivit belönad med en Kultainen Venla-statyett i kategorierna bästa komedi, bästa manus och bästa regi. Serien är textad till svenska.

I huvudrollerna: Anna Airola och Elias Salonen.

När?

Den nya säsongen finns att se på Yle Arenan. Och ifall du ännu inte sett serien så hittar du också de två tidigare säsongerna där.

Sjukt

I den svenska dramaserien Sjukt rasar 26-åriga Alices liv. Hon får livmoderhalscancer och förlorar jobbet på den hippa byrån i London. Pojkvännen lämnar henne för receptionisten på sjukhuset. Men värst av allt: hon måste flytta hem till förorten i Sverige, platsen hon svor att aldrig återvända till. Bland gamla mobbare och jobbiga föräldrar behöver hon nu få alla bitar på plats.

Sjukt är en serie som blandar humor och allvar, en dramakomedi som utmanar den klassiska cancer-historien. Serien är självbiografisk och är skriven av Lisa Ambjörn.

I huvudrollen: Carla Sehn som du kanske sett i Netflix-serien Kärlek & Anarki.

När?

Bildtext Alices (Carla Sehn) mardrömmar utlöser varandra i serien Sjukt. Bild: Nexiko Yle Arenan,Carla Sehn

Efterglöd

Vi fortsätter med samma tema i den norska dramaserien Efterglöd (Etterglød). I serien möter vi den gladlynta Ester som fyller fyrtio. Hennes födelsedagskalas tar en oväntad vändning när både familj och vänner – av en slump – får veta att Ester har cancer. Hon är den typen som alla tror kommer att leva för evigt, för ingen kan föreställa sig en värld utan henne.

Det här kunde ha varit en dyster historia om en döende kvinnas sista tid på jorden. Men det är det inte, den sprudlande och snälla Ester skulle aldrig tillåta det! I stället är det en berättelse om livet, och om glädjen i att leva och göra underbara saker för dem man älskar.

Serieskaparen och regissören Atle Knudsen miste själv sin fru efter att hon haft cancer i flera år.

Efterglöd vann ungdomsjuryns pris (High School Award for Best Series) för bästa serie under Cannesfestivalen i våras.

I rollerna: Ellen Ødegaard och Thorbjørn Harr.

När?

Mumindalen

Snart är det dags för hela familjen att bänka sig i soffan för Mumintrollet och hans vänner är tillbaka med nya äventyr och roliga historier. Aktuella teman för den tredje säsongen är gemenskap och att övervinna svårigheter med empati och kärlek. Muminfamiljen förhåller sig alltid nyfiket, ivrigt och med varm humor till livets vändningar.

I denna säsong får vi möta två nya figurer: den gåtfulla Snorken och den älskvärda skojaren, Stinky.

I rollerna: Christoffer Strandberg (Mumintrollet), Maria Sid (Muminmamman), Carl-Kristian Rundman (Muminpappan), Edith Holmström (Snorkfröken), Saga Sarkola (Lilla My), Paavo Kerosuo (Snusmumriken) och Andreas Af Enehielm (Sniff), Elmer Bäck (Stinky) och Tom Rejström (Snorken).

När?

Alla 13 avsnitt publiceras den 3.10 på Yle Arenan.

Den svavelgula himlen

I slutet av året får vi njuta av finlandssvenskt drama. Claes Olssons serie Den svavelgula himlen baserar sig på Kjell Westös roman med samma namn.

Serien handlar om författaren Frej som har vuxit upp i skuggan av den välbärgade, mäktiga och hemlighetsfulla familjen Rabell. Frej, som kommer från knappa förhållanden, blir vän med en självsäkra Alex och förälskar sig djupt i Alex lillasyster Stella.

Frejs och Stellas band är starkt men skoningslöst och genom decennierna kretsar de två ständigt kring varandra utan att kunna vare sig välja eller välja bort sin kärlek.

Den svavelgula himlen berättar en historia om kärlek, generationer, familjeband, bedrägeri och vänskap över tid, från det ljusa 1960-talet till nutid. Om livet från ungdom till medelålder, en berättelse som färgas av kön, klass och tidens gång.

I rollerna: Nicke Lignell, Tom Rejström, Linda Zilliacus, Sannah Nedergård, Jonna Järnefelt, Pekka Strang, Mimosa Willamo och Johanna av Schultén.

När?

Serien publiceras den 4.12 på Yle Arenan.

Bildtext Stella (Sannah Nedergård) och Frej (Tom Rejström) har ett starkt band som sträcker sig över decennier. Bild: Cata Portin Den svavelgula himlen (film),Sannah Nedergård