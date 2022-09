Arbetsmarknadsforskare om tingsrättens beslut att förbjuda vårdstrejkerna: "Unikt att en domstol blandar sig i en arbetsmarknadskonflikt"

Helsingfors tingsrätt förbjöd den planerade strejken på intensivvårdsavdelningen vid ÅUCS. Balansen mellan strejkrätten och patienternas säkerhet är svår, men lösningar lär ändå finnas, säger arbetsmarknadsforskare Mika Helander vid ÅA.

Helsingfors tingsrätts beslut om att förbjuda de planerade vårdstrejkerna nästa vecka är en speciell och ovanlig åtgärd, säger Mika Helander som är arbetsmarknadsforskare och akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi.



– Beslutet innebär att verksamheten vid intensivvårdsavdelningarna sannolikt kan fortsätta, men utifrån en arbetsmarknadssynvinkel är det en väldigt ovanlig åtgärd att med rättsåtgärder gripa tag i strejkrätten. Det är en av de äldsta grundrättigheterna som finns, säger Helander.



Enligt Helander är det unikt att en domstol blandar sig i en arbetsmarknadskonflikt.



– Jag och andra arbetsmarknadsforskare och historiker kommer inte ihåg att något av just det här slaget skulle ha skett förr. Jag är nog lite förvånad över att sjukvårdsdistriktens ledning försöker lösa konflikten på detta sätt, säger Helander.



Enligt Helander har ett liknande ingripande skett under 1970-talet. Då ingrep president Kekkonen i facket KTK Teknikens Experter rf:s strejk, som bröt ut i samband med att Finland år 1973 skulle ha ett förberedande möte inför konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Strejken skulle ha lett till att den heta linjen mellan Washington och Moskva inte fungerade under mötet.

Helander anser att Helsingfors tingsrätts beslut till en viss mån är jämförbart med frågor som gäller försvar och grundfrågor såsom medborgarnas trygghet och liv.



– Av den anledningen så har tingsrätten väl ansett att man har möjligheten att ta till dessa väldigt drastiska åtgärder som gäller rättsliga processer och lagstiftningen, säger Helander.

Rätten till att strejk och att tryggandet av vården är en svår balansgång

Ifall tingsrättens beslut var rätt beslut har Helander svårt att ta ställning till.



– Rent ordagrant är beslutet väl “rätt” i och med att man beslutat om det i domstolen, men som icke-jurist har jag svårt att uttala mig om huruvida det lagtekniskt är rätt väg att gå. Men om man tänker ur en allmän och moralisk synvinkel på om det här är önskvärt beror det på hur man ser på frågan, säger Helander.



Han poängterar att frågan om vårdtvisten lätt förenklas till en fråga där man talar om två polära motsatser: det handlar om strejkrätten som vägs mot människors liv.



– När saken förenklas på detta vis är det lättare att ta ställning till saken, men då förenklar man också själva grundfrågan på fel sätt. Det handlar inte om två motsatser, utan mera om hur man ska möjliggöra verksamheten på avdelningarna så att människors liv inte hotas, samtidigt som man ska få strejka, säger Helander.



Enligt Helander kunde saken lösas genom att strejkbrytande inte skulle ses som en lika allvarlig sak som idag.



– Att man på något sätt skulle möjliggöra att strejkbrytande inte ska leda till problem. Det vill säga att man kunde flytta på personal från andra sjukhus eller andra avdelningar i den mån som det är möjligt till att sköta arbetet under tiden som ordinarie personalen strejkar, säger Helander.

Problematiken ligger i hela arbetsmarknadssystemet

Helander anser att Vänsterförbundet är på rätt linje gällande den aktuella patientsäkerhetslagen och hur mycket man kan ingripa i strejkrätten.



– Om man ska ingripa ska man göra det i den utsträckning som det är nödvändigt. Det vill säga att det bara gäller ett specifikt fall och inte ska utvecklas till ett helt system som sprider sig eller tas i bruk inom vårdbranschen, säger Helander.

Enligt Helander handlar konflikten inte så mycket om att peka finger på enskilda aktörer, utan snarare om systemproblem i det finländska arbetsmarknadssystemet. I Finland har man försökt tillämpa ett svenskt arbetsmarknadssystem som kallas för "Märket" för att bestämma hur lönerna utvecklas i landet. "Märket" är den procentuella löneökning som den svenska industrisektorn har förhandlat fram i sina kollektivavtal.



– Det betyder att exportsektorn och -industrin kommer åt att bestämma löneförhöjningsnivåerna i samhället. Men detta fungerar inte i situationer där man behöver fördela arbetskraft och personal till välfärdstjänsterna, säger Helander.

Den här situationen där lönerna sackar efter och man dessutom tänker införa tvångsarbete leder ju bara till att ingen vill utbilda sig och de som redan är inom branschen söker sig någon annanstans. Det nuvarande systemet är helt enkelt misslyckat. ― Mika Helander, arbetsmarknadsforskare och akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi.

Befolkningen föråldras och efterfrågan på vårdtjänster ökar, och då ökar också behovet av personal. Men detta kan inte ske med tvång. Det ska ske genom att man konkurrerar med lönerna och på så vis ökar attraktionskraften för utbildningar och jobb inom branschen.



– Den här situationen där lönerna sackar efter och man dessutom tänker införa tvångsarbete leder ju bara till att ingen vill utbilda sig och de som redan är inom branschen söker sig någon annanstans. Det nuvarande systemet är helt enkelt misslyckat, säger Helander.

Hur borde man lösa denna arbetsmarknadskonflikt?



– Man kan inte förändra hela arbetsmarknadssystemet på en gång. För att lösa denna enskilda branschs konflikt borde man förändra lönesystemet genom att man ändrar på kravnivåerna, säger Helander.



I praktiken skulle det innebära att man i stället för att höja alla löner med en viss procentandel, skulle höja kravnivåerna för jobben.



– Man skulle höja kravnivåerna för alla så att jobben betraktas som mer krävande. Arbetstagaren skulle få en löneförhöjning i form av tillägg enligt den kravnivå som jobbet har. Istället för att man förhandlar om allmänna löneförhöjningar, säger Helander.



Detta skulle enligt Helander vara en bättre lösning än en allmän löneförhöjningsprocent, som skulle leda till att andra branscher också kräver samma förhöjningar i lönerna.



Helander tror också att en ändring i lönesystemet inom vårdbranschen kunde leda till mer lokala lösningar enligt behov.



– Där som det är större behov på arbetskraft kan man ha betoning på högre kravnivåer och bättre löner. Om det exempelvis behövs mera sjukskötare som har rätt att ordinera mediciner kunde man höja kravnivån i lönesystemet och betala bättre lön för det jobbet. På detta sätt kunde man bättre hantera personalbristen, säger Helander.