Valvira: Det väller in ansökningar av vårdproffs som vill ha bort sina yrkesrättigheter

Under de senaste dagarna har det varit en riktig boom med att sjukskötare och närvårdare begär att de ska fråntas rätten att utöva sitt yrke. Hundratals ansökningar står i kö, uppger Valvira.

Redan nu har tio gånger fler vårdproffs än under hela fjolåret anhållit om att deras yrkesrättigheter avlägsnas ur registret. Takten har dessutom ökat under de senaste dagarna.

Enligt tillsynsmyndigheten för social- och hälsovården Valvira har 469 sjukskötares och närvårdares yrkesrättigheter eller yrkesbeteckning på personens egen begäran avlägsnats ur Valviras register i år.

I fjol var det 46 vårdproffs som ville detsamma.

För närvarande finns 300 ansökningar i kö, uppger Valviras jurist Pia Wistrand-Alvesalo till STT.

"I år har det kommit in begäranden i jämn takt veckovis, men under den senaste tiden och i synnerhet under de senaste dagarna har de blivit klart fler, det är fråga om stora mängder dagligen. Vanligtvis har vi inte dylika mängder i kö", säger Wistrand-Alvesalo.

Behandlingstiden har varit två månader

Valviras jurist säger att den genomsnittliga behandlingstiden för en begäran hittills varit cirka två månader, men att man framöver inte kan garantera att saker framskrider lika snabbt.

"Vi får se hur snabbt vi kan åtgärda dessa. Vi måste naturligtvis prioritera saker ur patientsäkerhetens synvinkel", säger Wistrand-Alvesalo.

Orsaken till att vårdare vill att deras yrkesrättigheter avlägsnas beror sannolikt på den pågående arbetskonflikten och den förestående lagen om patientsäkerhet som förpliktigar vårdare att utföra skyddsarbete.

Riksdagen debatterade patientsäkerhetslagen – beslut om högre lön för dem som utför skyddsarbete Riksdagen röstar om patientsäkerheten på måndag.

I lagen finns en paragraf som gör det möjligt för arbetsgivare att som sista utväg beordra en person, som redan sagt upp sig, att komma på jobb om patienters liv och hälsa är hotade under en strejk.

Efter att en person blivit av med sina rättigheter får denna inte längre utöva yrket eller använda sin yrkesbeteckning. Rättigheterna kan senare återfås med en ny begäran.

För närvarande finns nästan 330 000 sjukskötare och närvårdare i Valviras register.

Källa: STT