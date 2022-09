"Vi ska ta Wilder till skolan" – Robert Helenius självförtroende på topp inför matchen som kan leda till en VM-drabbning

Med en seger över Deontay Wilder kan Robert Helenius på allvar bli VM-aktuell. Men att slå den tidigare världsmästaren är lättare sagt än gjort. Jag måste ta honom på allvar, säger "Robbe" till Yle Sporten.

– Den största matchen i karriären hittills. Den absolut bäst rankade boxaren vi mött.

Det slår Robert Helenius tränare Johan Lindström fast knappt en månad innan "The Nordic Nightmare" ska möta Deontay Wilder i New York. Det är lätt att skriva under den analysen.

Wilder är enligt alla mått den tuffaste boxaren Helenius mött. Den i Alabama födde 36-åringen var WBC-förbundets världsmästare från 2015 till 2020 då han förlorade mot Tyson Fury för första gången. Han har vunnit 42 av sina 45 matcher – varav 41 på knockout.

– Klart han är en hård motståndare, men han är bara ett steg på min väg mot världsmästerskapet, säger Robert Helenius själv självsäkert i sitt gym i Mariehamn.

– Han har förlorat några matcher mot Fury jo, men han är en hård motståndare som jag måste ta på allvar. Men samtidigt är han inte oövervinnlig. Jag har gjort och kommer att göra allt jag kan för att bli världsmästare. Det innebär att slå honom, fortsätter han.

Seger kan leda till VM-fajt mot Usyk

Det kan faktiskt vara det sista, avgörande steget. I slutet på förra veckan meddelade nämligen den ukrainska IBF-, WBA- och WBO-världsmästaren Oleksandr Usyk att han vill möta matchens vinnare i sin nästa VM-fajt.

Dylika uttalanden ska ändå tas med en rejäl nypa salt. Intervjun som Usyk och hans team gav till den ansedda sajten Ring TV genomsyras av kritik mot WBC-mästaren Fury, som valde att prioritera ett "Slag om Storbritannien" mot Anthony Joshua framom att möta Usyk.

Bildtext Oleksandr Usyk har besegrat Anthony Joshua två gånger. Bild: EPA-EFE/All Over Press Oleksandr Usyk,Oleksandr Usyk

– Usyk är inte som Fury. Han vill möta vinnare, inte förlorare, sa hans manager Egis Klimas i intervjun som uppmärksammades stort i finska medier.

Men samtidigt är det ingen hemlighet att en seger över Wilder skulle stärka Helenius aktier på rankningslistorna avsevärt, oavsett hur sanningsenliga Usyks teams planer är.

– Varje match är unik, men att möta just Wilder är ändå speciellt, säger tränaren Lindström.

"Inte klassiskt skolad – men högern är exceptionellt bra"

Hurdan är Deontay Wilder som motståndare då? Enligt tränaren Lindström är det inte värst lätt att sätta fingret på hans stil.

– Den är väldigt oortodox, berättar han.

– Han kör egentligen inte med någon av de klassiska boxningsstilarna. Han är inte skolad till någon viss stil, utan är istället en instinktiv, atletisk, spänstig och snabb fajter. Så jo, det är svårt att lägga upp exakta taktiska planer.

Bildtext Deontay Wilder förlorade i "trilogins" sista match mot Tyson Fury den 9 oktober 2021. Sedan dess har han hållit sig borta från ringen. Bild: EPA-EFE/All Over Press Deontay Wilder,Tyson Fury

Det som alla boxningsvänner ändå vet är att det lönar sig att undvika hans förödande höger.

– Den är ju exceptionellt bra. Han lägger upp den bra och slår träffsäkert. Det är hans absolut största vapen, men kanske också hans enda. Robbe har samtidigt en verklig verktygslåda med sitt fotarbete, olika taktiker ...

Lindström tar en kort paus.

– Han är ingen bländande boxare, men en otroligt bra fajter. Det måste man ge honom kredd för. Men den här gången ska vi nog ta honom till skolan, när det kommer till boxning.

Bekanta pugilister

Även om den exakta matchtaktiken är förhöjd i dunkel är det ingen hemlighet att Helenius och Wilder känner varandra väl. Wilder bjöd in Helenius för att sparra honom innan han skulle möta Tyson Fury för tredje gången i fjol och sessionerna gav mersmak.

– Jag har stor respekt för Robert och hans team, sa Wilder på en presskonferens då matchen spikades enligt Ilta-Sanomat.

– Det här kommer att bli en match mellan två boxare med enormt hjärta. Ingen av oss kommer att ge upp innan man gett allt man har i kroppen. Men tolka mig inte fel. Det att vi tränat tillsammans innebär inte att den här matchen kommer att bli tråkig.

Bildtext Robert Helenius, Johan Lindström och Deontay Wilder poserar i samband med ett träningspass i fjol. Bild: Robert Helenius boxning

Både Wilder och Helenius har haft tävlingspaus i nästan ett år. Wilder tog en andningspaus efter förlusten mot Fury, Helenius har i sin tur väntat på rätt motstånd ända sedan han knockade Adam Kownacki en andra gång.

Efter att allt blev klart gällande den stundande fajten inledde Helenius ett tre månader långt träningsläger. Knappt två veckor återstår ännu av den intensiva perioden i Mariehamn förrän teamet åker iväg till New York.

– Det är hårda tider, säger Helenius och ler.

– Vi sparrar tre-fyra gånger i veckan, kör intervallträning ... det är två veckor kvar av det här – sen åker vi till USA för att vänja oss med tidsskillnaden i god tid. Och så fortsätter vi med sparringen där för att få matchkänslan i kroppen.

Matchen mellan Helenius och Wilder går den 15 oktober i Brooklyn i New York. Oavsett hur matchen slutar kommer Helenius att få ett "sjusiffrigt" arvode.