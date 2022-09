Mera lön och fler utbildningsplatser – så vill politiker lösa personalkrisen inom dagisarna som har lett till "värsta hösten någonsin"

Läget inom småbarnspedagogiken i Helsingfors är historiskt svårt och verkar vara ett pussel utan en uppenbar lösning. Lönefrågan är det viktigaste just nu, anser politiker.

Redan år 2018 rapporterade Yle Huvudstadsregionen om en allvarlig brist på daghemspersonal. Sedan det har situationen bara blivit värre.

Under hösten har personalbristen tvingat Helsingfors stad att periodvis förkorta öppettider och till och med stänga enheter.

– Det här är en höst som är värre än någonsin, säger Nora Grotenfelt (SFP) som är ordförande för den svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors.

Stor brist på behörig personal vid många svenskspråkiga daghem: "Som förälder känns det ganska hopplöst" Bristen är störst i Nyland, visar Svenska Yles kartläggning.

Inom Helsingfors småbarnspedagogik behövs 50 nya anställda och räknar man med den finskspråkiga sidan är siffran 1 000.

I hela huvudstadsregionen saknas 2 000 anställda inom småbarnspedagogiken.

Det behövs alltså ett större antal utbildningsplatser i Helsingfors, enligt Ted Apter (Saml.) som är medlem i svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning.

– Just nu tas det in cirka 18 personer per år och kring nio utexamineras. I Österbotten utbildas det flera småbarnspedagoger, men det hjälper inte situationen i Helsingfors om de finns i Österbotten, säger Apter.

Många färdigutbildade småbarnpedagoger söker sig utomlands i jakt på bättre arbetsförhållanden och högre löner. Hur ska vi locka dem till att stanna i Finland och i Helsingfors?

59 s Hur ska man lösa dagiskrisen i Helsingfors? Såhär tycker politikerna - Spela upp på Arenan

Det finns ingen lätt lösning, enligt Bicca Olin (De Gröna), viceordförande för den svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning.

– Det är inte något som endast Helsingfors kan lösa, utan det är ett problem som hela branschen tampas med. Man har inte reagerat tillräckligt snabbt med att öka finansieringen och förbättrar arbetsförhållandena, och därför lider hela branschen av ett lite dåligt rykte, säger Olin.

Då det kommer till branschens rykte anser Olin att politiker har en viktig roll.

– Den ton vi använder oss av då vi diskuterar småbarnspedagogiken i den offentliga debatten är väldigt viktigt. Ser vi det som ett enda stort problem eller ser vi också möjligheter och lösningar?

Också Nora Grotenfelt anser att den långsiktiga lösningen ligger i att höja branschens anseende.

– Vi måste öka attraktionskraften för branschen genom att förbättra arbetsförhållandena, men det är svårt att göra just nu då det saknas så många anställda.

Bildtext Från vänster Bicca Olin, Nora Grotenfelt och Ted Apter. Bild: Andrea Wiklund / Yle personporträtt,Helsingfors,politik,kommunalpolitik,kommunalpolitiker

Att jobba inom småbarnspedagogiken är för många ett givande och meningsfullt arbete.

– Därför är lönefrågan det viktigaste nu. Om lönen höjs skulle kanske ryktet bli bättre och då är det säkert många som skulle tycka att det vore trevligt att jobba inom dagvården, säger Grotenfelt.

Då branschens anseende blivit bättre är nästa steg att öka antalet utbildningsplatser, enligt Grotenfelt. Just nu är söktrycket lågt till de platser som redan finns.

Finns få snabba lösningar

Småbarnspedagogiken behöver nya händer, så snabbt som möjligt. Det är inte ett realistiskt alternativ att öka antalet utbildningsplatser och vänta på flera färdigutbildade.

– Det som vi faktiskt kan påverka från Helsingfors stads sida är att titta på de enheter som fungerar bra. Dit är det lättare att rekrytera personal och personalen jobbar länge och sedan använda dem som exempel för andra enheter, säger Olin.

De svenskspråkiga invånarna i Helsingfors och huvudstadsregionen är utspridda på ett stor geografiskt område. Kriterierna för daghemsföreståndares lönenivåer är de samma för finsk- och svenskspråkiga, den högsta nivån kräver att man har minst 40 anställda under sig.

– Det leder till att en sådan svenskspråkig föreståndare har fem till sex enheter att ta hand om, vilket försvårar arbetet. Här kunde man exempelvis inkludera antalet enheter i kraven för lönenivån, säger Grotenfelt.

Bildtext Många av de som jobbar inom småbarnspedagogiken upplever det som ett givande arbete. Arkivbild. Bild: Yle/Kalle Niskala barn (familjemedlemmar),dagvård,familjer,Karleby

Förutom det behövs det också mera finansiering.

– Kommunsektorn har fått en långsiktig paketlösning vars tillägg kan riktas mot de sektioner som har störst problem, av vilka småbarnspedagogiken är en. Dessutom kan Helsingfors lägga till finansiering, säger Ted Apter.

Enligt Apter borde småbarnspedagogiken ses som en investering, för då ser vi problemet på ett annat sätt.

Den privata sektorn är enligt Apter en väsentlig del av lösningen, men inte heller där kan man hitta några snabba lösningar. Även där finns brist på vikarier.

– Vi har gjort det svårt för privata sektorn, och vi kommer att behöva dem. Då privata daghem stängs så blir det ännu mera tryck på den offentliga sektorn, och personalen flyttas inte nödvändigtvis över till den offentliga sektorn, säger Apter.

Allt var inte bättre förr

Politikerna vill hitta lösningar som inte innebär att man skär ner på kvaliteten eller antal platser för barn.

– Småbarnspedagogiken har gått väldigt mycket framåt de senaste 10-15 åren och kvaliteten på servicen har blivit bättre i hela landet, och där har Helsingfors varit i spetsen. Det tråkiga är att antalet utbildningsplatser och lönernas nivå inte har hängt med, säger Bicca Olin.

Apter betonar att Helsingfors daghemslokaler är i bättre skick nu än för några år sedan, eftersom man satsat mycket på renoveringar som ska förbättra inomhusluften.

– Vi har också vidareutbildat föreståndare för att de bättre ska kunna leda verksamheten.

Å andra sidan hjälper det inte att personalen är välutbildad om de helt enkelt inte hinner använda sig av den kunskapen.

– Som det ser ut nu så går det mesta av föreståndarnas tid åt till att lösa akuta kriser och släcka eldar. Fastän staden har satsat mycket på ledarskapet, så behövs det konkreta lösningar som avlastar föreståndarna så att de kan koncentrera sig på att sköta sitt ledarskap, säger Grotenfelt.

Grotenfelt föreslår att man exempelvis i högre grad kunde utlokalisera rekryteringen.