Blanda till en ansiktstvätt med rosenvatten och honung – din hud blir mjuk, ren och riktigt rosig

Honung är basen i den här ansiktstvätten som gör rent huden på djupet, binder fukt, stramar upp och ger huden en djup lyster. Tvätten går att använda både till rengöring och som ansiktsmask och fungerar fint till hela kroppen.

Honung är en ljuvlig råvara att använda till hudvård. Den är lugnande och läkande på huden, den är ett naturligt emulgeringsmedel som löser upp fett och smuts och dessutom är honung lite lätt sammandragande så att den fungerar som ett milt antirynkmedel. Men det bästa av allt är att honung är hygroskopisk – den suger åt sig fukt från de undre hudlagren och binder fukten i huden.

Huvudingrediensen i den här ansiktstvätten är alltså honung och det går bra med vilken honung som helst, men jag rekommenderar att man väljer en honung som är producerad i Finland eller åtminstone i EU. Det förekommer nämligen en hel del fusk med honung utanför EU, så vill man ha en bra produkt gäller det att vara noggrann med råvaran. Det bästa är att köpa honung direkt från lokala biodlare, eftersom man då stöder den lokala pollineringen och det i sin tur gör att man får fler och större blåbär i skogen.

Den andra viktiga ingrediensen i tvätten är rosenvatten, eller rosenhydrolat, en biprodukt från framställningen av eterisk olja av rosenblad. Rosenvatten verkar också lugnande och lätt sammandragande på huden och dessutom doftar det fantastiskt. Jag använder hydrolat istället för te av rosenblad eller vanligt vatten eftersom det destillerade hydrolatet gör att ansiktstvätten håller i flera månader utan konserveringsmedel.

Bildtext Rosenvatten gör att tvättmedlet börjar dofta gott. Bild: Strömsö / Yle Strömsö,Alexandra De Paoli,Rosenvatten,hygien,hygienprodukter,hygien (renlighet)

Den här tvätten går att använda dagligen istället för rengöringsmjölk. Massera in den i huden och skölj av den direkt eller låt den sitta i 5-10 minuter som en ansiktsmask. Då jag går i bastun brukar jag också lägga masken på halsen och dekolletaget. Ibland tar jag flaskan med i duschen och använder honungstvätten på hela kroppen. Det drar lite i skinnet när honungen suger in men det är inte farligt och det kommer att kännas fantastiskt efteråt. Huden blir mjuk, ren och och rosig. Vill man kan man smörja in sig med en fuktkräm efteråt men det brukar inte behövas.

Ingredienser:

0,8 dl honung

2 msk rosenvatten

1 msk mandelolja eller jojobaolja

20 droppar eterisk olja av rosengeranium

20 droppar eterisk lavendelolja

Har du fet hy kan du tillsätta 10 droppar eterisk olja av citron.

Gör så här:

Mät upp honungen i en glasskål och sätt den i ett vattenbad som är cirka 50° varmt. Rör om tills honungen blivit flytande. Tillsätt rosenvatten och mandelolja. Droppa i eterisk olja. Rör om. Häll upp på en pumpflaska. Skaka om flaskan före användning så att allt blandas ordentligt.

Tvätten håller tre månader i rumstemperatur.