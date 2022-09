“Inga ansökningar har inkommit” – stiftelser för synskadade har ett kapital på 70 miljoner euro men synskadade får bara en bråkdel av vinsten

Öppna

Stiftelsen Svenska Blindgården sr

Stiftelsen ändamål är att bereda bostäder samt skol-, vård- och arbetsutrymmen i främsta rummet för svensktalande blinda personer, samt att även i övrigt befrämja verksamhet som gagnar här avsedda personer.

Stiftelsen har haft problem med att hitta blinda till sina lägenheter och det har också förekommit konflikter i styrelsen. I juni i år fick stiftelsen en ny styrelse och vd.

Balans: 30 582 034 euro

Bidrag: 263 641 euro + förmånligt boende

Arvoden: 50 429 euro för 2020 och 2021. Sex styrelsemedlemmar

Resultat: 1 199 869 euro

Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse sr

Stiftelsens ändamål är att främja Finlands Konstakademis verksamhet, främja Sibelius-Akademins verksamhet, understöda organisationer vilka genom läkarvård och yrkesundervisning verka till fromma för blinda och synskadade persone. Utanför ovannämnda verksamhetsområden främja vetenskaplig forskning eller annan allmännyttig verksamhet ävensom att lindra nöd bland enskilda personer, företrädesvis "pauvres honteux".

Balans: 14 235 603 euro

Bidrag: 549 000 euro

Arvoden: 33 000 euro. Tre ordinarie styrelsemedlemmar har haft tre möten.

Resultat: 303 936 euro

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman sr

Stiftelsens ändamål är att befrämja utbildning och stöd av, i första hand finlandssvenska och tvåspråkigt svenska synskadade och hörselskadade, samt att vid behov befrämja medicinsk forskning i syn- och hörselskador.

Balans: 9 667 632 euro

Bidrag: Totalt 120 959 euro, varav åtminstone 23 000 gick till synskadade

Arvoden: 32 00 euro, fem styrelsemedlemmar, tre möten

Resultat: 520 061 euro

Lars Lundbergs stiftelse sr

Stiftelsens ändamål är att befrämja och stödja vården av i första hand svenskspråkiga cancerdrabbade och synskadade personer i Jakobstad med omnejd samt i Österbotten. Stiftelsens ändamål är också att främja och stödja forskning i cancersjukdomar och synskador och att förebygga och bekämpa cancersjukdomar och synskador.

Balans: 9 657 671 euro

Bidrag: 152 800 euro varav 0 euro till synskadade

Arvoden: 15 500 euro, tre personer i styrelsen

Resultat: 855 419 euro

Elisabeth Weckmans stiftelse sr

Stiftelsens syfte är att idka välgörande verksamhet genom att rikta sig med utbetalning av penningunderstöd till särskilt utsatta grupper så som mindre bemedlade seniorer i Johannes församling, FRK, Finlandssvenska synskadade, Finlandssvenska hörselskadade, svenskspråkiga krigsveteraner och FDUV

Balans: 6 137 245 euro

Bidrag: 60 000 euro varav 10 000 euro till synskadade

Arvoden: Framgår inte, verksamhetskostnaderna förutom bidragen var 29 033 euro

Resultat: 773 022 euro

Stiftelsen makarna Agda och Hjalmar Gyldéns minnesfond sr

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning utbetalas på sätt som nedan anges: a) sexhundra (600) mark årligen för uppehållande av en frisäng benämnd "Ehrnfrid och Rudolfina Bremers frisäng" vid tuberlulossanatoriet i Lappträsk eller om sanatoriet upphör vid annan sjukvårdsinsättning i Lappträsk enligt av kommunalförvaltningen i Lappträsk därom fattat beslut; b) femhundra (500) mark årligen åt föreningen "De blindas vänner i Helsingfors" eller dess efterföljare till understöd åt behovande blinda under namn av "Ehrnfrid och Rudolfina Bremers understöd för blinda"; c) återstoden av avkastning efter avdrag av förvaltningskostnaderna genom förmedling av de svenska församlingarnas i Helsingfors kyrkoherdar årligen till julen eller i särskilt ömmande fall vid annan tidpunkt året under namn "Makarna Agda och Hjalmar Gyldéns julpengar åt Pauvres Honteux" bland kyrkofolket vid sagda församlingar.

Balans: 1 747 094 euro

Bidrag: 41 600 varav 2 200 till synskadade

Arvoden: 0 euro

Resultat: 116 825 euro

Hans Brummers Stiftelse sr

Stiftelsens ändamål är att understöda inhemsk allmännyttig verksamhet till förmån för blinda.

Balans: 963 425 euro

Bidrag: 13 950 euro

Arvoden: framgår inte, verksamhetskostnaderna förutom bidragen var 1126 euro. Fyra styrelsemedlemmar.

Resultat: 97235 euro

Robert Åke Lindroos stiftelse sr

Stiftelsens ändamål är att bevilja stipendier till svenskspråkiga personer med synnedsättning för utbildning, fortbildning eller studier.

Balans: 466 738 euro

Bidrag: 0 euro

Arvoden: 586, åtta styrelsemedlemmar

Resultat: 35 882

Stiftelsen John Westesons donationsfond sr

Stiftelsens ändamål är att understöda behövande mindre bemedlade personer, som är blinda, vanföra, sjuka och oförmögna till arbete.

Balans: 143 833 euro

Bidrag: 7 600 euro varav 2 200 till synskadade

Arvoden: 0 euro

Resultat: 2 008 euro