Sänk temperaturen på ett säkert sätt i byggnader – minst 15 grader eller ingen värme alls

När elen blir dyr vill många spara på kostnaderna och elförbrukningen. Att sänka temperaturen i byggnader är ett alternativ, men det finns saker att tänka på innan temperaturen sänks eller stängs av.

Att sänka temperaturen i en fastighet innebär alltid risker. Det konstaterar Marcus Jansson, vd och inomhusklimatexpert på Kronqvist.

– Vi talar om en köldbrygga. Det ska vara en viss temperatur inomhus i förhållande till utomhustemperaturen. Någonstans inne i konstruktionen kommer det en kondenspunkt, och det här kan vara hårfint. Går man för lågt i temperatur finns det fisk för att man får kondenspunkten inuti en isolering. Det är svårt att kontrollera. Vi brukar säga att under 15 grader ska man inte gå, då blir det en uppenbar risk, säger Jansson.

Om valet står mellan att låta temperaturen vara ett par grader på plus eller helt kallt, är det enligt Jansson bättre alternativ att låta det obebodda huset stå helt kallt. Givetvis måste förberedelser då göras för att eliminera risken på exempelvis vattenledningar.

– Då är det bättre att ha det kallt, men då förfaller det snabbt, säger Jansson.

Bildtext – Folk tar kontakt och söker lösningar, berättar inomhusluftexpert Marcus Jansson på Kronqvist. Bild: Privat inomhusluftens problem,kvalitet av inomhusluft,inneluft

Hur mycket skada kan ett hus ta efter en kall vinter?

– Det är alltid svårt att säga. Det första som tar skada är ytorna. Tapeter börjar buckla och kanske till och med målarfärg släpper. Men det är ändå bättre än att ha temperaturer på fem grader och det blir kondens inuti konstruktionerna som sedan riskerar att bli till mögel. Då är det bättre med lite skavanker på ytan, säger Jansson.

Håll värmen jämn i huset

Luftvärmepumparna är just nu mycket populära. Men även om pumpen får jobba, är det en dålig idé att stänga centralvärmen, menar Jansson. Den uppenbara risken är att temperaturen i byggnaden blir för ojämn.

– Runt luftvärmepumpen har man kanske till och med 25 grader för att det ska räcka i hela huset, men i bortre rummen går det ner till tio grader. Och även om det skulle vara 15 grader i rummen är det stor risk att yttermanteln blir för kall, säger Jansson.

Att låta temperaturen falla rejält i några rum av ett hus är med andra ord ingen bra idé. Jansson rekommenderar att grundvärmen är på i hela huset, speciellt i de fall luftvärmepumpen är eftermonterad och systemet inte bygger på luftvärmepumpar.

Bildtext – Det blir motiverat att göra ändringar, det kommer verkligen att synas i plånboken, säger inomhuslufexpert Marcus Jansson på Kronqvist. Jansson tror att många kommer att ha det svalare inomhus i vinter. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Electricity, gas, steam, air conditioning and water supply,energibolag,energipolitik,Energipriser,energiförbrukning,energimarknaden,energisparande,kraftförsörjning,förnybara energikällor,energibranschen,kraftvärmeproduktion,elektroniska tjänster,elektricitetspris,elutrustningar,elarbeten,eldistribution,elbilar,elöverföring,Elektricitetsproduktion och -distribution,elektricitet,bostadsaktiebolag,bostadsaktiebolag,hushåll,värmepumpar,air source heat pump

Täpp inte igen huset för mycket

Finländarna förutspås elda livligt i vinter. Redan nu är veden en bristvara på många håll och brasorna brinner allt flitigare i takt med att temperaturen där ute sjunker. Har man inte tidigare eldat mycket, borde man se över varifrån friskluften kommer.

– När brasan är igång tar den mycket syre och det bildas ett undertryck, det blir som en ventilationsapparat. Luften som ska in kommer in där den slipper in lättast, finns det inte bra med friskluftsintag blir det genom konstruktionen och de partiklar som finns i konstruktionen som kommer in i inomhusluften. Det kan göra att man får symtom, berättar Jansson.

Bildtext Marcus Jansson påminner om att när vi eldar mer behövs tätare intervaller med sotning för att uppnå en effektiv förbränning och trygga användningen. Bild: Yle/Roger Källman uppvärmning,Vedeldning,Vedeldning,ved,österbotten,vasa,energi,kakelugn

Jansson understryker betydelsen av att låta frisk luft komma in i bostaden, det är viktigt för såväl människor som byggnader. Vi måste ta lärdom av misstag som tidigare gjorts. Hur det gjordes under oljekrisen har han fått höra av äldre kollegor.

– Det som hände då var att man tilläggsisolerade och stängde igen varenda ventilationsglugg. Det där misstaget får vi inte göra på nytt. Hur det än blir med energikrisen måste vi ventilera våra hus. Vi måste få in frisk luft för att människor och hus ska må bra.

Ventilationen ska stå på

Jansson rekommenderar inte heller att man sparar in på maskinell ventilation. Konsekvensen kan bli för höga halter av koldioxid och luftfuktighet.

– Man får aldrig stänga av ventilationen, speciellt inte vintertid. Stänger man av ventilationen bildas kondens i ventilationskanalerna och luftombytet slutar.

I ett modernare hus tar ventilationen rätt mycket el. Jansson ser en möjlighet i att justera för värmen, men det finns också en risk utifall att det blir för kallt. Han rekommenderar bostadsägare att skaffa en trådlös mätare som visar koldioxid- och luftfuktighetshalt och temperatur, speciellt i de fall man överväger att minska på ventilationsgraden.

I de fall man är bortrest är det helt okej att sätta ner ventilationen, förutsatt att ingen våt tvätt hänger på tork inomhus eller att någon precis duschat.

Vid sidan av svalare temperaturer ser Jansson en faktisk möjlighet genom att duscha kallt och snabbt.

– En av de stora energislukarna är varmvattnet. Vill man göra skillnad kan man vänja sig att duscha i kallt vatten. Vill man inte duscha kallt, så i alla fall svalare vatten, säger Jansson.

Bildtext Duscha snabbt och duscha svalt, det finns pengar att spara på det. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Electricity, gas, steam, air conditioning and water supply,energibolag,energipolitik,Energipriser,energiförbrukning,energimarknaden,energisparande,kraftförsörjning,förnybara energikällor,energibranschen,kraftvärmeproduktion,elektroniska tjänster,elektricitetspris,elutrustningar,elarbeten,eldistribution,elöverföring,Elektricitetsproduktion och -distribution,elektricitet,hushåll,duschar,Duschning,Vattensparande dusch,Shower equipment,konsumentbeteende

Allt eller inget i garaget

Att stänga av temperaturen i ett bilgarage kan till och med vara en fördel framför några grader varmt. Det är inte en fördel bara för elkonsumtionen, utan också för bilens bästa.

- Jag ser till och med fördelar med att ha det helt kallt. Det sämsta för en bil är att ha 5-10 grader. Då blir det aldrig torrt. Bilen står hela tiden i gynnsamma förhållanden för att rost ska trivas. Det är aldrig bra för en byggnad att stå kall, men i det här fallet skulle jag säga att det är bättre. Men det förutsätter att man inte har vatten eller om man har vatten så är det ett jobb med att tömma systemen, säger Jansson.

Att sänka temperaturen i garaget är ändå inte optimalt, men i dessa tider måste vi ändå hitta lösningar för att klara oss.

– Det är inget jag rekommenderar men vi måste vara kreativa och hitta kompromisser. För många kommer det att vara omöjligt att få det att gå ihop. Då måste vi välja vad vi kan göra, och då är garaget helt klart det man tar först, säger Jansson.

Finns det då risker för själva garagebyggnaden om den står kall i vinter?

– Jag ser inte att byggnader som är friska och rätt byggda blir förstörda om de står kalla en vinter. Däremot kan det man förvarar blir förstört, förstås. Luftfuktigheten blir tidvis högre och vissa saker mår inte bra av den stränga kylan, säger Jansson.

Innan temperaturen tas bort i ett garage rekommenderar Jansson att städa ur hyllor med till exempel målarfärg.

Bildtext Om du låter garaget stå kallt, se till att flytta bort det som kan bli förstört i kylan, till exempel burkar med målfärg. Bild: Yle/Rolf Granqvist målningsbranschen,akrylfärg,färgburkar,renovering,målfärg,målfärger,målerifirmor,Akrylfärg

Hur långt är vi redo att gå?

Att yllestrumporna åker fram och temperaturen skruvas ner i de finländska hemmen i vinter är Jansson rätt övertygad om.

– Helt garanterat kommer människor att ha det svalare och det finns stort utrymme. Vi vänjer oss snabbt med att ha det svalare. Jag tror att de flesta har haft över 20 grader och mer. Det är möjligt att ännu ha bra komfort fast man går ner till 18-19 grader, man får ha litet mera kläder på sig inne, säger Jansson.

Att bränsle- och energipriset stiger kraftigt är förstås beklagligt. Ändå ser Marcus Jansson det som en möjlighet för en mera medveten framtid.

– Men något bra för det med sig för vi behöver fundera över hur vi ska ta hand om den här planeten, säger Jansson.