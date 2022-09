Vill du minska dina digitala utsläpp? Den viktigaste miljögärningen är att använda apparater så länge som möjligt

Att använda onlinetjänster gör livet lättare och det kan också minska på onödigt resande. Men att använda internet är ändå inte utsläppsfritt, fast man kanske skulle kunna tro det.

Trots att nya apparater och anslutningar är mer energieffektiva, så ökar ändå utsläppen på grund av att användningen av data ökar så kraftigt.

Enligt olika uppskattningar producerar digitala apparater, internet och de system de använder sig av 2–3,8 procent av världens växthusutsläpp. Det här är mer än vad flygtrafiken producerar (uppgifter från 2020-2021).

Informationsteknikindustrins andel av världens elförbrukning är ännu större, och ligger inom 4–10 procent (år 2021). Siffran håller dessutom på att stiga.

Trots att miljöpåverkan av en google-sökning eller ett e-postmeddelande är minimal blir helheten sedan en helt annan då det finns miljarder personer som använder sig av internet.

Ser man på hela världen streamas det 452 000 timmar Netflix varje minut. ― Statista 2021

Den största delen av utsläppen från ditt digitala liv uppkommer långt ifrån ditt hem, som till exempel i digitala nätverk eller vid tillverkningen av olika prylar eller programvaror. Men trots detta kan du ändå påverka utsläppen genom dina egna handlingar.

1. Fundera noga innan du köper ny elektronik

En stor del av utsläppen kommer från tillverkningen av elektronik.

I detta sammanhang är därför den viktigaste miljögärningen att inte köpa ny elektronik enbart på grund av vana eller status. Var istället stolt över hur länge du använt dina apparater!

Finländare använder sina smarttelefoner ungefär 2–3 år. ― Finlands miljöcentral

Överväg också om du kan skaffa begagnad eller återvunnen elektronik. Det finns till exempel ett allt större utbud av använda och reparerade telefoner.

Behöver du en ny TV? Då ska du fundera på hur stor TV:n verkligen behöver vara. Ju större skärm och ju bättre resolution, desto mer el går det åt.

De kommande åren kommer det också att erbjudas mer produkter som betonar ansvarsfullhet. Bekanta dig med den fakta som finns bakom säljargumenten.

Den viktigaste miljögärningen är att använda elektronik länge istället för att köpa nytt.

2. Reparera och återvinn

Om det bara är möjligt lönar det sig alltid att reparera elektronik som gått sönder.

I ett genomsnittligt hushåll i europa finns det 72 el- och elektronikapparater, varav 11 är sönder eller annars bara ur bruk. ― Traficom 2021

Då produkten verkligen är sönder och då den inte går att reparera ska du föra den till elektronikåtervinningen, alltså till SER-återvinningen. Det är bara då som de värdefulla råvarorna i elektroniken kan tas till vara. Till SER-återvinningen hör också laddare, skarvsladdar, usb-sladdar och hörlurar.

Här ser du var du kan återvinna elektronik. Också vissa butiker tar emot gammal elektronik

3. Titta på videor och spela spel med eftertanke

Youtube, videor på sociala medier, streamingtjänster, onlinespel… Det är svårt att föreställa sig internet utan rörlig bild.

Nästan 80 procent av världens internettrafik består av videor som antingen laddas eller skickas. ― Lotta Toivonen, Sitra 2020

Den största delen av utsläppen som kommer från videor eller spelande härstammar inte från den elektronik du använder dig av eller ens från Finland för den delen. Den kommer från datacenter eller informationsnätverk.

Här kan du ändå påverka genom dina egna handlingar:

Ta bort den automatiska uppspelningen av videor – till exempel på Youtube.

Använd inte videor eller spel som bakgrundsljud exempelvis för att somna.

Om du inte bor ensam: Vill någon annan i hushållet se på samma film? Då kan ni flytta er till samma soffa. Det blir mindre utsläpp om alla tittar på en och samma skärm.

Vill du minska dina digitala utsläpp kan du till exempel ta bort den automatiska uppspelningen från olika videotjänster.

4. Föredra fast bredband

De flesta finländare har obegränsad data på sin telefon. Mobila nätverk är ändå avsevärt mycket sämre då det gäller energieffektivitet om man jämför med fasta nätverk (Sitra, Kommunikationsministeriet).

Med andra ord lönar det sig att använda sig av fast bredband istället för att dela mobildata via telefonen, om det bara är möjligt.

Gällande utsläpp har det ingen större skillnad ifall du använder wifi eller om du ansluter din apparat till nätet med en sladd. Den avgörande faktorn är hur anslutningen kommer till ditt hem.

5. Stäng av strömmen

Dessa små gärningar märks nästan inte då det gäller din egen elräkning, men om man ser på helheten har de betydelse.

Stäng av de apparater du inte använder. Kom också ihåg att stänga separata skärmar.

Ha inte apparater i viloläge i timmar bara på grund av att du kanske behöver använda dem.

Stäng av hemmets wifi router då du åker på resa. Den går inte sönder av det.

Nya laddare drar ingen ström då du inte laddar något i dem. Ha ändå inte laddaren i väggen mellan laddningar. Det färdas ström i alla anslutna sladdar, så tänk på det som en gärning för elsäkerheten.

En ny enskild apparat förbrukar väldigt lite el, men sammanlagt består 7 procent av hushållets elförbrukning av underhållningselektronik – vilket är mer än vad som används för att kyla ner mat. ― Motiva

Telefonen har man alltid med sig och den är alltid på. Men också i den håller batteriet längre om du använder dig av telefonens strömsparläge. Du kan också ställa in telefonen så att dess positionering bara används då du använder en app.

Glöm inte att stänga av separata skärmar då du inte använder dem.

6. Städa och radera

Less is more!

Radera överflödiga bilder och videor med jämna mellanrum. Trots att det ryms mycket i molntjänsten är det bättre att ha tusen bra bilder istället för 10 000 bilder med varierande kvalitet. Ta bort och stäng av appar du inte använder. Ta bort dig från onödiga e-postlistor.

Dessa saker kan vara besvärliga och ta tid men det är värt det.

Om du dessutom slutar med multitasking, alltså då du använder flera apparater samtidigt, förbättras också din koncentrationsförmåga. Miljön kommer också att tack dig för detta.

Stäng av och ta bort appar du inte använder.

Bonus: Byt till ekoenergi

Det är ändå inte bara genom våra val som konsumenter som världen kan räddas. En stor del av utsläppen från digitala apparater kommer från strukturer och produktionssätt.

Om du ändå vill påverka genom din egen ekonomi så är ett av de mest effektiva sätten att köpa förnybart producerad el. Vilket elöverföringsföretag du använder dig av kan du inte påverka, men du kan välja elbolag.

Trots att de flesta elbolag understryker hur ekologiska de är lönar det sig ändå att vara noggrann med att inspektera vad det är de verkligen lovar. Det är myndigheter som övervakar elens ursprung. De bolag som får använda sig av EKOenergis miljömärke har extra stränga kriterier.

Så här ser EKOenergis miljömärke ut.

Detta är en översättning av Katja Sollas artikel Digitreenit: Haluatko pienentää digipäästöjäsi? Tärkein ekoteko on käyttää laitteita mahdollisimman pitkään.