Svenskspråkiga stiftelser har tillgångar på 15 000 euro per finlandssvensk – vem sitter på pengarna och vem får dem?

Svenskspråkiga stiftelser har en förmögenhet på närmare fem miljarder euro. Hälften av dem har Helsingfors som hemort och 2000 personer sitter i deras styrelser - här är de finlandssvenska stiftelserna i ett nötskal.

Stiftelsevärlden omges av mystik: ingen kan kräva att få pengar från en stiftelse och stiftelserna bestämmer själva vem de betalar ut understöd till, i enlighet med sina stadgar. Gruppen som har insyn i en stiftelses verksamhet är liten. Samtidigt är många forskare, kulturarbetare, föreningar och allmännyttiga institutioner beroende av stöd från stiftelserna.

4 521 502 101 euro förvaltas av 383 finlandssvenska stiftelser

År 2020 bokförde de 383 svenskspråkiga stiftelserna tillgångar på drygt 4,5 miljarder euro. I praktiken är tillgångarna större än så*. Som jämförelse är summan är nästan lika stor som Helsingfors stads årliga verksamhetskostnader (5 miljarder euro). De 64 amerikanska F-35-jaktplan som Finland ska köpa kostar också 4,5 miljarder. Om alla svenskspråkiga stiftelser sålde sina tillgångar och delade ut dem till finlandssvenskarna skulle det bli över 15 000 euro per person.

En femtedel av alla stiftelsepengar i Finland förvaltas av de svenskspråkiga stiftelserna. 2009 personer har ett styrelseuppdrag i någon av de svenskspråkiga stiftelserna. Nitton personer sitter i fler är fyra styrelser.

Svenska Yle kommer under hösten att granska enskilda stiftelser närmare. I den här artikeln tittar vi på stiftelsefältet ur ett helikopterperspektiv.

180 st 138 st 49 st 8 st Alla stiftelser enligt balansumma (2020) Rutans storlek visar den förvaltade summan Hur fördelas pengarna mellan stiftelserna? ... förvaltar de åtta största över hälften av alla tillgångar, sammanlagt 2,36 mrd€ Summan stiftelserna förvaltar varierar stort. Medan cirka hälften av stiftelserna förvaltar under en miljon euro ... Sigrid Jusélius Stiftelse 529 milj€ Stiftelsen för Åbo Akademi 493 milj€ Sparbanksstiftelsen i Närpes 437 milj€ Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 342 milj€ Stiftelsen Nya Barnsjuk- husets Stöd 187 milj€ Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, 123 milj€ Stiftelsen Arcada 120 milj€ Svenska Kulturfonden i Björneborg 127 milj€ 1–10 miljoner (138st) Över 100 miljoner – de åtta största: 10-100 miljoner (49st) Under 1 miljon (180st) Över 100 miljoner euro 10-100 miljoner euro 1-9 miljoner euro Under 1 miljon Antal stiftelser i storleks­- klasser, enligt tillgångar (balans 2020)

Vilka syften har stiftelserna? En stiftelse kan ha flera syften. När vi ser på enskilda syften, är de allra vanligaste stöd till... 27% eller 102 stiftelser LOKALSAMHÄLLEN 24% eller 91 stiftelser KULTUR OCH LITTERATUR 17% eller 67 stiftelser FORSKNING OCH VETENSKAP 22% eller 84 stiftelser VÅRD OCH OMSORG

Så ser åldersfördelningen bland styrelsemedlemmar ut: 2% är under 40 år 44% är 30-59 år 54% är över 60 år Hur gamla är styrelsemedlemmarna? 60–69 år är den allra vanligaste åldern 20-39 30-39 40-49 50-59 70-79 80-89 över 90 37 94 272 511 600 413 71 6

Var finns stiftelserna? Av 383 stiftelser finns 159 i Helsingfors Antal finlandssvenska stiftelser per kommun i de olika landskapen Nyland Raseborg 23 Helsingfors 159 Esbo 12 Kimito- ön 12 Pargas 11 Åbo 13 Vörå 10 Vasa 18 Tammerfors 3 Marie - hamn 17 Egentliga Finland Övriga Finland Österbotten (inkl Mellersta och Norra Österbotten) Åland Samtidigt finns hälften av stiftelsepengarna, 2,6 mrd € i Helsingfors

0 1 5 3 1890-talet 45 29 30 29 25 37 71 31 53 2 1880-talet 1900-talet 1910-talet 1920-talet 1930-talet 1940-talet 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet 2010-talet Cirka en tredjedel av stiftelserna är grundade innan 1960 Antalet grundade stiftelser per årtionde

*Den bokförda balansen 2020 var 4,5 miljarder men balanssumman är teoretisk. Fastigheter är till exempel ofta mer värda i praktiken än på pappret eftersom stiftelserna inte regelbundet behöver värdera dem.

Stiftelser - så funkar det

En stiftelse är en självständig juridisk enhet som har egna stadgar och styrs av en styrelse. Stiftelser har till skillnad från föreningar inga medlemmar. Konstsamfundet är till exempel en förening. Stiftelser betalar inte skatt, verksamheten i en stiftelse får inte vara vinstbringande och syftena ska vara allmännyttiga. Patent- och registerstyrelsen PRS ansvarar för övervakningen av stiftelserna och upprätthåller ett stiftelseregister.

Stiftelsernas tillgångar härstammar ofta från en privatpersons eller ett företags förmögenhet och pengarna ska användas så som donatorn har bestämt. Vad stiftelsen ska ha för verksamhet framgår av stiftelsens stadgar. Ibland är syftet väldigt snävt, till exempel en studerande i ett visst ämne från en viss by, ibland mer allmänt. Man får inte ändra i stiftelsens stadgar hur som helst, ändringarna måste vara välmotiverade och ska godkännas av PRS.

Stiftelsens styrelse ska enligt stiftelselagen se till att medlen används rätt och till de ändamål som står i stiftelsens stadgar.

– Stiftelser finns inte till för att anställa styrelsen eller styrelsens närkrets, säger Kati Huovinen jurist vid PRS.

Några tumregler för en stiftelse att förhålla sig till är att man noga ska rapportera om man ger bidrag eller lån till sin närkrets eller om man anlitar någon ur sin familj eller nära släkt för att utföra uppgifter för stiftelsens räkning.

Bidragens ska vara större än arvodena och det är styrelsens uppgift att se till att man hittar bidragstagare att betala ut till. En stiftelse får inte heller utan motivering lägga inkomsterna till kapitalet utan ska verka enligt stiftelsens syften.

Det finns 2700 registrerade stiftelser i stiftelseregistret. 383 av dem är registrerade med svenska som verksamhetsspråk. Majoriteten av de här stiftelserna fungerar också i praktiken på svenska och har svenskspråkiga styrelsemedlemmar.

Svenska Yle granskar de finlandssvenska stiftelserna Öppna PRS upprätthåller en databas med aktuella basuppgifter om stiftelserna, bland annat styrelsemedlemmar. Varje år ska stiftelserna skicka in sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse till PRS, de är offentliga uppgifter som kan laddas ner i PRS tjänst Virre eller genom att fysiskt besöka PRS. Boksluten och stadgarna är lagrade i pdf-format, ofta i bildform så att de inte är sökbara. Vi har laddat ner de svenskspråkiga stiftelsernas stadgar och basuppgifter samt senaste bokslut och verksamhetsberättelser och fört in filerna i en databas där vi analyserar materialet. Vi har gått igenom alla stiftelser stadgar, taggat dem enligt ämne, syfte och mottagare. Vi har också läst igenom stiftelsernas bokslut och verksamhetsberättelser, markerat stiftelser som verkar intressanta att granska närmare och beskrivit varför. Vi har i synnerhet försökt identifiera olika typer av intressekonflikter som involverar styrelse, personal och annan närståendekrets. Vi har också granskat hur väl stiftelserna uppfyller sina syften. Efter detta har vi granskat olika intressanta ämnen närmare (t ex sparbanksstiftelser, stiftelser för synskadade, revisorernas verksamhet, stiftelser i regionerna). För de här har vi bokfört uppgifterna i boksluten. Resultatet av vårt arbete är en heltäckande databas på de finlandssvenska stiftelsernas verksamhet som gör det lätt att hitta och granska stiftelser. Under hösten kommer vi att göra nedslag i enskilda stiftelser men också göra granskningar på grupper och personer.

Tipsa gärna oss om intressanta stiftelser att granska!