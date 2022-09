Kan ryssar som inte vill kriga i Ukraina få asyl i Finland? Fem frågor och svar om möjligheterna till asyl

Migrationsverket uppskattar att de som är tvungna att kriga i Ukraina kan ha rätt till asyl i Finland. Särskilt om det finns en risk för att de måste delta i krigsförbrytelser.

Den partiella mobiliseringen i Ryssland har fått många ryska medborgare att lämna landet och under helgen kom cirka 17 000 ryssar till Finland. Enligt den ryska tidningen Novaja Gazeta har nu sammanlagt över 260 000 ryska medborgare lämnat landet.

Många ryska män har lämnat sitt hemland eftersom de inte vill åka till fronten i Ukraina. En del av dem har nu lämnat in en asylansökan i Finland, och förra veckan lämnades 59 ansökningar in.



Yle har intervjuat inrikesminister Krista Mikkonen (De Gröna), Amnestys verksamhetsledare Frank Johansson och Migrationsverkets chef för asylenheten Juha Similä om asylansökningarna.

Här är fem frågor och svar om ryssarna kan få asyl i Finland.

1. Kan ryssar få asyl i Finland ifall de är rädda för att tvingas kriga i Ukraina?

En person kan inte beviljas asyl endast på grund av att hen inte vill kriga.

För att beviljas asyl behövs exempelvis ett hot om att man kommer att bli förföljd om man vapenvägrar, eller en rädsla för att man kommer att bli tvungen att göra sig skyldig till krigsförbrytelser.

2. På vilka slags grunder kan ryssar beviljas asyl i Finland?

En person kan beviljas asyl om hen kan bevisa att hen kan bli tvungen att göra sig skyldig till krigsförbrytelser på order av den militära ledningen, om hen tvingas delta i krig. Endast det att man blivit värvad till kriget eller det att man vapenvägrar är inte en grund för att beviljas asyl.

Utlänningslagen ger ändå en möjlighet att söka om asyl för den som riskerar straff eller fängelsedom om hen vägrar delta i krigsförbrytelser. I så fall kan det nämligen betraktas som förföljelse, säger Juha Similä.

3. Hur bestäms det om ryssar får asyl i Finland?

När en person ansöker om asyl, gör myndigheterna en individuell prövning och beslut i varje individuellt fall. Man kan inte få asyl endast på grund av att man är värnpliktig, men de som söker asyl kan också ha andra orsaker, sa inrikesminister Krista Mikkonen på fredag.

FN:s flyktingorganisation publicerar den här veckan ett infopaket om vapenvägran och asylprocesser, vilket antagligen kommer att underlätta myndigheternas arbete i frågan. Därtill funderar den europeiska asylbyrån EUAA på vilken inverkan de ryska krigsförbrytelserna får på asylprocesserna i Europa som helhet.

4. Hur påverkar Finlands pågående beslutsprocess om att begränsa ryska turistvisum ryska medborgares möjligheter att ansöka om asyl?

Det principbeslut som regeringen nu förbereder kan leda till att ryska medborgare inte kan komma till Finland för att ansöka om asyl. Det här beslutet skulle begränsa ryssarnas möjlighet att resa till Finland med turistvisum.

Finland har redan tidigare i höst begränsat antalet ryska turistvisum till en bråkdel av vad de har brukat vara. Efter det har ryska medborgare endast fått komma till Finland utifrån släktskap, arbete eller studier.

Om och när Finland drar in rätten till turistvisum, så kan det vara att ryssar inte kommer längre än till de ryska gränsmyndigheterna och att de där måste lämna in sin asylansökan, säger Similä. I princip får ingen komma in på gränsområdet mellan Finland och Ryssland utan visum.

Dessutom planerar Ryssland för tillfället ett förbjuda män i värnpliktig ålder att lämna landet, vilket ytterligare skulle begränsa trafiken till Finland.

5. Hur många asylansökningar har lämnats in?

Förra veckan lämnades 59 asylansökningar in från Ryssland till Finland. Enligt Migrationsverket är mängden inte stor.

Sedan i början av det här året har 473 ryska medborgare sökt asyl i Finland.

Alla ansökningar som kom förra veckan har motiverats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Artikeln är en översättning av den finskspråkiga artikeln ”Voiko Suomeen tulla venäläisiä turvapaikanhakijoita, koska he eivät halua lähteä sotaan?” Lue tästä viisi kysymystä ja vastausta turvapaikoista” av Elli Piirainen, Hannu Tikkala och Tulikukka de Fresnes.