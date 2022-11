Skivaktuella First Aid Kit: ”Det var den lyckligaste dagen i mitt liv!”

Systrarna Klara och Johanna Söderberg har aldrig haft lika kul i studion förut. Men en händelse i barndomen överträffar allt.

Det har varit tyst i några år kring den svenska folkrockduon First Aid Kit men nu har de släppt sin femte skiva, Palomino.

Systrarna Klara och Johanna Söderberg sitter på vart sitt håll framför en skärm när jag får en snackstund med dem. De har redan gett 10-15 intervjuer men är på gott humör. Dagen innan har de nämligen filmat en ny musikvideo.

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Klara som sexåring skrev sin första låt ”Femton mil i min Barbiebil” och tjejerna höll konserter hemma med hopprep som ”mikrofoner”. De har också blivit ställda varenda fråga man kan tänka sig i intervjuer som den här. Utom en.

”Gud vilken rolig fråga — Den har vi aldrig fått förut!”

Det finns dock en fråga som de aldrig fått. Jag hade inte ens planerat att fråga det men tjejerna lyste upp när de fick frågan. Titta på videon eller läs vidare.

Vad brukar folk då vilja veta om er när ni ger intervjuer?

— Det är fortfarande hur det är att jobba ihop som systrar och jättebasic frågor som ”hur hittade ni musiken?”. Och bandnamnet, man blir trött på det, suckar Johanna.

— ”Vad är en fråga ni vill att vi ska ställa er, som ni aldrig får?” är en annan vanlig fråga, och vi har aldrig något bra svar! skrattar Klara.

— Kanske de borde svara ”om musiken” på den frågan, ler hon.

Johanna och Klara skulle gärna göra en rockskiva i framtiden. Här spelar de på Glastonburyfestivalen 2022.

2012 kom debuten men om man inte räknar med live-tributskivan till Leonard Cohen från 2021 så har det nu gått hela fyra år sedan senaste studioalbumet Ruins.

First Aid Kit älskar musikvideor

Femte albumet ”Palomino” släpptes den 4 november. Inför släppet har bandet gett ut några singlar ackompanjerade av hederliga gammaldags musikvideor.

Med gammaldags syftar jag på att videorna är genomtänkta, snygga och man minns dem. Som på den gamla goda tiden när MTV var kung och en påkostad musikvideo avgjorde om ett band höll eller föll.

Palomino är bandets femte skiva.

En skön retrovibba brukar vara bandets särprägel. Vi ser det i färgfilter, kameravinklar och hisnande miljöer som man får njuta av i videorna till ”Angel” och ”Out of my head”.

— Vi älskar musikvideor så mycket! När vi är i studion så sitter Klara och jag bara och pratar om alla musikvideor vi ska göra. Det är det bästa vi vet! säger Johanna.

— Vi växte upp med MTV. Klockan sex steg vi upp och började titta på musikvideor., minns Johanna.

— Det var jätteviktigt för oss. Jag vet inte om det är en anledning att vi älskar musikvideor så mycket. Man kan ge ett till… (Klara söker orden).

— …ett till lager i låten, skjuter systern in. Man kanske får en annan känsla för låten helt enkelt via en video.

Johanna och Klara undrar hur svenska valet kunde gå så tokigt. Det pallar inte för det hatiska klimatet på nätet.

Vilken var er viktigaste eller bästa leksak som barn?

— Gud vilken rolig fråga! Den har vi aldrig fått förut, det här gillar jag! utropar Johanna, som själv blev mamma för två år sedan.

— Vi hade väldigt mycket gosedjur. Och mycket Barbiedockor. Men sen kommer jag ihåg en jul när vi var hos mormor och morfar och vi fick en kassaapparat med ett rullband. Och så fick vi en massa små råvaror av plast och så fick vi leka matbutik, minns Klara saligt.

— Jag minns väldigt tydligt att alla var med och lekte. Mormor och morfar, morbror och mostrar. Alla var med och lekte och vi fick leka med alla vuxna. Jag minns att jag var så himla glad, ler Klara.

— Det var nog den bästa dagen i mitt liv! Ett lyckligt barndomsminne, skrattar Johanna.

Palomino andas förstås samma värme och organiska bomull av noter och toner vi är vana vid, men här finns också en frän drive och ny popsensibilitet ― Lasse Grönroos

Hur gör Johanna med tvååriga dottern på turné?

Johanna har själv en två år gammal dotter. Det är en rolig ålder, men att kombinera vuxengrejer med en tvååring är ungefär som att försöka kombinera filateli med fallskärmshopp.

Har du frågat råd av andra artister om hur det lönar sig att göra med småbarn och turnerande?

— Ja det har jag gjort. Jag känner inte så många andra artister som har barn. Många väntar ju med det till ganska sent i livet för att de ska spela så mycket. Men jag har bestämt mig för att min dotter inte ska följa med. Jag tycker inte det är en miljö som passar ett så litet barn. Hon är bara två år. Så just nu gör vi turnéerna så korta som möjligt, säger Johanna.

— Men i framtiden får hon gärna följa med!

När de började spela följde deras lillebror som var fem ofta med på turnéer vilket Johanna minns att var jätteroligt.

— Han har liksom vuxit upp backstage. Och han mår bra! skrattar hon.

Klara är två år yngre än Johanna.

Konsten och politiken

Jag tittar ner på mitt papper med diverse osammanhängande frågor och anteckningar.

Jag har skrivit upp på mitt papper orden ”svenska valresultatet”. Jag har nämligen tjuvkikat på deras Instagram-konton och det förblir inte oklart vad de anser om högerpopulistiska Sverigedemokraternas framgång i riksdagsvalet i september.

Ja vad gick fel? Vad kan vi göra för att det här inte ska hända igen?

— Man försöker och samtidigt känner man att det är väldigt maktlöst. Ja, det är ju en demokrati och vi får rösta men det är klart att vi gärna hade sett ett annat resultat. Det känns ju inte jättebra. Men man får hoppas det går bättre nästa gång, säger Klara.

— Ja vad gick fel? Vad kan vi göra för att det här inte ska hända igen? Jag tycker det är svårt för det är så hatisk och hård ton, framförallt på internet. Jag klarar inte av att läsa det känner jag, säger Johanna.

First Aid Kit lämnar scenen på Green Man-festivalen 2014.

På vilket sätt har de senaste tre åren speglats i den kommande skivan?

Klara suckar och funderar.

— När pandemin kom så trodde vi att vi kommer att ha tid att bli inspirerade att jobba och skriva men det blev litet tvärtom. Det var ganska svårt för man fick inga intryck. Men sen det blev ju en skiva ändå och vi hade ju mycket tid.

När vi började var vi fjorton och sexton och gick i skolan. Musiken var ett intresse vi hade för att fly från skolan

Skivan gjordes hemma, vilket passade dem bra. I och för sig hade de på grund av coronan inget val på den punkten, men inspelningen behövde inte stressas fram som tidigare.

Klara och Johanna på "Don´t stop the music"-galan i Sverige 2021.

— Vi ville verkligen göra det här och vi ville att det skulle vara så glädjefullt som det bara gick. Vi ville ha kul. Och det hade vi. Så jag tror det här var den roligaste processen hittills, berättar Johanna.

Hon säger att det märks i musiken att låtarna känns väldigt levande.

Jag måste instämma. Angel och Out of my head har efter ett par veckors genomlyssningar vuxit för varje gång och just nu känns de för mig som bandets bästa låtar.

Åtminstone är de i samma klass som gamla örhänget ”Emmylou” där de drog country-musiken till sin spets.

First Aid Kit live på O2 Academy i Newcastle 4 november 2018.

Palomino andas förstås samma värme och organiska bomull av noter och toner vi är vana vid, men här finns också en frän drive och ny popsensibilitet.

Jag tror att om man snabbt rycker de svarta ljudisolerande draperierna i First Aid Kits studio åt sidan gömmer sig diverse medlemmar av både ABBA och Killers där bakom. Som diskret avsöndrar gyllene riff och harmonier.

David Bowie säger i den färska dokumentärfilmen Moonage Daydream att han inte har så värst mycket till övers för klichén om den lidande fattiga konstnären. Tvärtom, menade han, är det svårare att skapa något nytt och bra när man blivit rik och känd.

Klara live på Lollapalooza i Chicago 2012.

Har ni råkat se Moonage Daydream?

— Nej faktiskt inte, men den är på min lista att se, säger Klara.

— Ja det blir ju svårare att göra något nytt när man gjort några skivor. Och vi har en tendens att skriva en viss typ av låtar, så det är en utmaning som blir tuffare med tiden, säger Johanna.

Hon tillägger att det är lättare när folk ser en som ”unga och nya”, vilket inte längre finns för dem nu när de spelat ihop redan i femton år.

— När vi började var vi fjorton och sexton och gick i skolan. Musiken var ett intresse vi hade för att fly från skolan. Nu är musiken vårt jobb, så det blir en annan inställning till det. Man måste försöka hitta tillbaka till den här lekfulla känslan med musik, säger Johanna.

Hur har branschen förändrats under de 15 år ni hållit på?

— Det är så annorlunda nu jämfört med när vi började. Det är tråkigare. Det är väldigt mycket mer fokus på att branda sig själv. Väldigt mycket fokus på TikTok och Instagram och att man ska vara på sociala medier och kanske göra saker som jag egentligen inte tycker att man ska behöva göra när man håller på med musik.

Johanna live i London 2013.

Johanna säger att de inte är så bra på att lägga upp en massa bilder och videor.

— Exakt. Vi får höra att ”lägg gärna upp minst tre videor på TikTok i veckan.” Och då ska man sitta och göra nånting som är bra och intressant, men det finns inte tid för sådant. Och det känns inte ens viktigt, närmast banalt, klagar Klara.

Ja. Allt var bättre förr. De saknar till exempel musiktidningar. Mojo, Sonic och som barn förstås Okej. Där hittade de ny musik.

Själv prenumererade jag på Okej back in the day, när Anders Tengner skrev om Kiss och Twisted Sister. När tidningen mot nittiotalet vände kurs och började fokusera på New Kids on the Block så fick jag nog och slutade prenumerera på Okej.

— För oss var det affischer på 'N Sync och Britney Spears som vi hängde upp, ler Johanna.

Tillbaka till kommande skivan Palomino. Vad är essensen av plattan just nu inför skivsläppet?

— Vi ville att det skulle vara en härlig, rolig upplevelse att se tillbaka på. När vi sitter i intervjusituationer och ska prata om hur det var att göra den här skivan ville vi att det ska kännas som att det var genuint kul. Och det var det verkligen, konkluderar Klara.

First Aid Kit uppträder i Mässhallen i Helsingfors den 24 februari 2023.