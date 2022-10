Priset på uppvärmningsolja varierar dag för dag – småhusägarna väljer noga när tankbilen ska komma

Oljepriset sågar nu upp och ner dag för dag. De som är beroende av olja för uppvärmningen av sina hus följer prisutvecklingen som hökar. Det här berättar de som jobbar i branschen.

I december avbryter EU all import av olja från Ryssland. Importstoppet är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina. Det ska träda i kraft i två etapper.

Johan Rehnberg har kört tankbil sedan han avslutat sin militärtjänstgöring. I sjutton år har han fyllt östnylänningarnas oljecisterner. Han kan businessen och har känt av den ryska invasionen av Ukraina i sitt jobb.

– Priserna har stigit och beställningarna är mindre än tidigare, säger Rehnberg.

Nu sprider sig en oro för att Europa kommer att drabbas av oljebrist.

Oron för framtiden är stor, bekräftar Rehnberg. Tryggheten är viktig för hans kunder som ofta är lite äldre. Det är viktigt att det kommer samma chaufför varje gång, berättar han.

– Det händer att någon vill ha oljepannan avstängd och lämnar nyckeln åt mig. Då går jag och stänger av den.

En del kunder har varit rädda för att oljan ska ta slut, berättar Rehnberg. Hans kunder följer med nyheterna.

– Det finns oro bland kunderna för att priserna ska bli för höga. Men jag tror inte att oljan tar slut, säger Rehnberg.