Forskare: Ingen vet om de ryska gaskranarna ännu är öppna

Ryssland styr och ställer vid Finska vikens inre botten.

Ingen vet vad som sker vid Finska viken på den ryska sidan där Nord Stream 1 och 2 har sin början.

Är gaskranarna helt och hållet stängda? Matas det in gas på den ryska sidan eller har gasflödet stängts av helt och hållet.

Bildtext Veli-Pekka Tynkkynen, professor i energiteknik. Bild: Pasi Peiponen / Yle Alexanderinstitutet,Helsingfors universitet,Ryssland,Fennovoima,Veli-Pekka Tynkkynen

Veli-Pekka Tynkkynen, professor vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet får frågan om det är bara Ryssland som kan öppna och stänga kranarna till Nord Stream 1 och 2?

– Jo. Inne i Finska viken matas gasen in på två olika platser, i Viborg och i Ust-Luga. Vi kan ju inte veta om Ryssland fortsättningsvis pumpar in gasen där vidare in i ledningarna, eller om det är helt stopp.

Bild: Derrick Frilund / Yle Nord Stream,Nord Stream 2,Östersjön,kartor,Danmark,Sverige,Ryssland,Tyskland

– Inne i ledningarna finns det nu mycket stora mängder gas som nu frigörs. Explosionerna som har förstört ledningarna innebär i praktiken att gasen förstås inte längre rör sig i riktning mot Tyskland.

Bildtext Nord Streams landningsstation i Lubmin nära Greifswald, Tyskland. Bild: Stefan Sauer EPA/All Over Press Nord Stream,Nord Stream 2,Nord Stream Ag,Nord Stream 2 AG

Frågan är alltså om den gas som nu läcker ut i Östersjön är den gas som sedan tidigare har funnits inne i Nord Streams gasledning, eller om det kontinuerligt matas in ny gas i ledningen.

Kan det alltså rinna in gas utan att vi vet om det?

- Jo det kan det. Det är bara Ryssland som har kontroll över inflödet. Men det är oklart om det finns mindre väggar inne i gasledningarna så att man kunde stänga av vissa avsnitt.

– Man vet inte hur Gazprom agerar.

Tynkkynen pekar på en indikator som tidigare konkret pekat på att gas inte förs in i ledningar; en del av gasen bränns upp i luften på den ryska sidan.

– Det har det gjorts sedan juni. I takt med att gasexporten via Nord Stream 1 har minskat och slutligen upphört så har Ryssland bränt upp gas. Man har sett facklan.

Naturgas brinner i Ryssland utan att ge nytta – förundrade iakttagelser från den finska sidan Stora mängder naturgas bränns rakt ut i luften.

”Vem annan skulle ha nytta av den här typens sabotage?”

Enligt Tynkkynen är det uppenbart att det är Ryssland som ligger bakom sabotaget mot gasledningarna.

– Det är bekymmersamt att Ryssland agerar på det här sättet. Ryssland vill skrämma Europa, och nu är det viktigt att inte låta sig skrämmas. Nu måste vi satsa på infrastrukturen så bra som det bara är möjligt. Någon heltäckande säkerhet kan man ju inte uppnå, och därför måste man försöka vara mentalt förberedd på besvärliga situationer inom olika sektorer.

Tynkkynen konstaterar att sabotage kan förekomma inom vilken sektor som helst.

– Det kan lika väl gå ut över dataöverföring eller annan kritisk infrastruktur.

Tynkkynen ser det som föga sannolikt att något annat land skulle stå bakom sabotaget av Nord Stream.

– Vem annan är Ryssland skulle ha motiv att förstöra gasledningar på det här sättet? Inte USA, och inte Ukraina. Skulle Ukraina åka fast för den här typens sabotage skulle ju Europas stöd försvinna med det samma.