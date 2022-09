Nykarleby får hållbarhetspris – minskade matsvinnet med att belöna barnen med glass

Jakobstadsregionens hållbarhetspris delades ut för första gången någonsin på torsdagen. Bland vinnarna hittas bland annat Nykarleby stad och daghemmet Guldvingen.

Utvecklingsbolaget Concordia prisade hållbarhets tänket i Jakobstadsregionen och delade på torsdagen ut de första hållbarhetsprisen.

Nykarleby stad får pris för sitt aktiva arbete med att minska matsvinnet i ett sektoröverskridande samarbete mellan kosthållet och bildningssektorn.

Ett försök att få ner matsvinnet genom att belöna daghemsbarn och skolelever med glass för minskat matsvinn visade sig lyckat.

– Vi gick från cirka 100 gram per person per vecka ner till 21 gram per person per vecka. Så det är jättebra siffror, säger Nykarlebys kosthålls- och städchef Veronika Franzén.

Vilka maträtter man väljer att servera åt barnen påverkar också matsvinnet påpekar Franzén.

– Skulle vi servera risgrynsgröt fem dagar i veckan tror jag vi skulle vara pop bland barnen, för det är en stor favorit och minimalt matsvinn de dagarna.

– Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta servera en bra mat gjord från grunden och att vi kan undvika hel- och halvfabrikat så långt som möjligt. Och att vi ska ha en näringsrik bra mat att servera våra barn.

I stadens nya daghem Guldvingen är hållbarhet ett ledord i verksamheten och man har bland annat börjat kompostera daghemmets bioavfall.

– Till en början behöver vi alla, både stora och små, lära oss hur vi ska använda komposten och att den blir en del av verksamheten. På samma gång lär sig barnen om kretslopp, konstaterar Ann Bränn, administrativ föreståndare på daghemmet Guldvingen.

I daghemmets matsal får barnen själva plocka åt sig maten och personalen diskuterar matsvinn och kretslopp med barnen.

– Vi håller på att lära oss dosera rätt och fundera kring hur mycket vi orkar äta och lära oss att ta lite mindre mat, säger Bränn.

– Vi har kompetenta barn. Då personalen är aktiv just i den här matsituationen så ser man att de tänker efter och kan berätta för vuxna att de till exempel inte tycker om paprikan.

De övriga pristagarna i Concordias hållbarhetstävling var lastbilssläptillverkaren Ekeri i Pedersöre och Hans Kreutzer som utvecklat ”Let's grow together Jakobstad”.

Ekeri har enligt prismotiveringen under de senaste åren jobbat aktivt för att minska sin miljöpåverkan och för att bli en branschföregångare när det gäller hållbarhet. De visar också ett starkt regionalt intresse för ett hållbart Jakobstadsregionen.

Hans Kreutzer har i sin tur under en längre period jobbat aktivt för att ta in hållbarhetsarbete i stadsbilden i Jakobstad med ”Let´s grow together Jakobstad”.

”Kreutzer visar med sitt engagemang att hållbarhet också kan göras på det privata planet och inspirera till aktivitet också på samhällsplan”, lyder prismotiveringen.