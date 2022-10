Tredje raka cuptiteln för Åland United – betongförsvar och Anna Westerlunds fullträff var tungan på vågen: ”Tre i rad låter bättre än två i rad”

Åland United gjorde det igen. United vann Finlands cup i fotboll för tredje året i rad. Anna Westerlund var den stora matchvinnaren i finalsegern över HJK på Olympiastadion.

Matchbilden var tydlig genast från första avspark. HJK rullade boll och hade ett stort övertag i bollinnehav, medan United satsade på spelvändningar.

Och det var en snabb kontring som lade grunden till Uniteds 1–0-mål. Bollen spelades rätlinjigt upp till spjutspetsen Kat Loferski som fixade fram en hörna.

Den hörnan gav resultat. HJK lyckades rensa undan första inlägget men bollen hamnade hos Uniteds supertalang Olivia Ulenius. Den blott 15-åriga Ulenius valsade runt i straffområdet innan hon gav ett välavvägt inlägg som Anna Westerlund styrde i mål. 1–0 till United i den tolfte minuten.

– Olivia stod vid 16 meter och jag sade till henne innan hörnan att hon ska returnera andra bollen om den kommer till henne. Men Olivia är som hon är och hon utmanade och jag såg att det fanns en lucka vid främre stolpen. Jag var den första som var framme och bollen tog på min fot. Det var en skön känsla då jag såg att bollen gick i mål, säger Anna Westerlund till Yle Sporten.

Bildtext Anna Westerlund var i händelsernas centrum i finalen. Bild: All Over Press/ Juha Tamminen Anna Westerlund,Ria Karjalainen

Löftet utsågs till matchens bästa spelare

Olivia Ulenius tog för sig hela matchen igenom och utsågs till finalens bästa spelare.

– Det var nervöst före matchen men fjärilarna i magen försvann då den började. Efter det var det roligt att spela. Och det var jätteroligt att jag utsågs till matchens bästa spelare, säger hon.

Ulenius medger att hon drömmer om större scener på längre sikt. Till exempel den engelska ligan.

Anna Westerlund är full av beundran för tonåringen men rekommenderar henne att skynda långsamt.

– Hennes fotbollsframtid är ljus men det är bara hon som kan avgöra hur den blir. Hon är en ung talang. Det gäller att välja rätt väg och inte ha för bråttom framåt.

Drömmål av Riikka Lilja

Det definitiva avgörandet i cupfinalen föll fem minuter in i andra halvlek. Åland United plöjde upp HJK:s försvar med några rappa passningar. Jacqueline Hands långboll i sidled hittade slutligen Riikka Lilja som hade all tid i världen att ladda för skott. Liljas projektil från straffområdets gräns borrade sig in i bortre hörnet.

Bildtext Åländskt kramkalas efter Riika Liljas fantastiska fullträff. Bild: All Over Press/ Juha Tamminen Åland United

HJK tryckte på för en reducering men hade oerhört svårt att skapa målchanser. Åland Uniteds defensiv styrde och ställde i straffområdet och tvingade HJK att ta avslut från distans eller ge inlägg från flankerna. Dem hade United inga större problem att rensa bort.

– Målen avgjorde. HJK hade mycket bollinnehav, men vi försvarade bra som ett helt lag. Vi spelade inte vårt bästa spel men vi höll ihop bra över 90 minuter, säger Anna Westerlund till Yle Sporten.

Åland United vann cupfinalen med 2–0 inför 1 291 åskådare. Med sina tre cuptitlar är United det tredje mest framgångsrika cuplaget genom tiderna.

– Det här betyder jättemycket. Det är skönt alltid skönt att vinna någonting. Tre i rad låter bättre än två i rad, säger Westerlund och skrattar.

Finlands cup, final Åland United – HJK 2–0 (1–0) Mål: 12 min Anna Westerlund 1–0, 51 min Riikka Lilja 2–0 Publik: 1 291

Artikeln uppdaterad klockan 16.07 med spelarkommentarer.