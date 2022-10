Hjälp dina krukväxter att klara vintern – ge dem så mycket naturligt ljus som möjligt

Vintern innebär flera tuffa månader för våra krukväxter. Ifall man inte tänkt använda extra växtbelysning är det viktigt att man placerar växterna i söderfönster eller på den ljusaste platsen man har tillgång till.

Genom att putsa bladen inför vintern får man bort damm och smuts som hindrar växten att ta upp solljus. Placera gärna växterna i grupper, där de kan ha nytta av det gemensamma mikroklimat som då bildas. Ryms de inte på fönsterbrädan så kan man hänga upp dem som en gardin i fönstret, med hjälp av amplar på olika höjd.

Undvik att flytta eller vända växterna i onödan under vintern. Växterna vänder naturligt bladen mot solljuset, något som kräver mycket energi. Under vintern behöver växterna energin till att överleva, därför bör man undvika att flytta dem ifall det inte är nödvändigt.

Hur växterna skall skötas under vintern är mycket beroende på vilken typ av växt man har. Under vinterhalvåret då tillgången på ljus minskar, minskar som regel även behovet av vatten. Dessutom kan en och samma växt behöva olika typ av bevattning beroende på temperatur och luftfuktighet och var i hemmet den placeras. Näring behövs också under vintern, om än i mindre mängder än på sommarhalvåret.

Bildtext Gullrankan är en tålig växt. Den klarar av både då det är snålt med vatten och då det är snålt med ljus. Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle Strömsö,Lena Gillberg,grönväxter,rumsväxter,inredning med rumsväxter,krukväxter

Rätt växt på rätt plats

Vill man göra det lätt för sig skall man, redan då man skaffar växten, fråga sig om just denna växt passar på den plats man tänkt sig.

I söderfönster är det få växter som trivs under sommarmånaderna. Solens ljus blir för stark för många grönväxter under sommarmånaderna, samtidigt som det under vintermånaderna kan vara den absolut bästa placeringen.

Olika typer av suckulenter, dvs. kaktus, echeveria, haworthia och crassula kan klara av hettan i söderfönstret. De kan även klara av lite dragigare lägen, till exempel vid ett dragigt fönster eller nära en dörr som öppnas ibland. Olika typer av suckulenter mår faktiskt också bara bra av att ha det lite svalare ibland. Det blir som en slags viloperiod.

Bildtext Begonior trivs bra också i norrfönster. Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle Strömsö,Lena Gillberg,krukväxter,Begonia rex,Begoniasläktet,grönväxter

En svalare period kan dessutom stimulera till blomning. Även ampelliljor (Chlorophytum) tål lite svalare och dragiga lägen.

Till ett norrfönster eller ett läge dit det inte når så mycket dagsljus passar garderobsblomman utmärkt. Andra växter som även trivs i lite mörkare lägen är silverranka och rexbegonia eller bladbegonia (Begonia Rex).

Vissa kaktusar och bräknar klarar även av lägen med lite mindre ljus och även gullrankan, en tacksam och klassisk klättrare som finns i många olika färgalternativ och som dessutom hör till en av de bästa luftrenarna. Ofta klarar växter med mörka blad av mindre ljus bättre än växter med ljust bladverk.

Bildtext Gullrankan är en god luftrenare. Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle Strömsö,rumsväxter,krukväxter,Gullranka,grönväxter

Vattna växterna lagom på vintern

En andra fråga man kan ställa sig då man skaffar sig en ny krukväxt är hurudan vattnare man är. Är man den som klarar av jämn och regelbunden bevattning eller känner man att man är en mer sporadisk vattnare.

Är du en mer sporadisk vattnare lönar det sig att hålla sig till grönväxter som klarar av perioder av torka. Till dessa hör bland andra gullranka (Epipremnum pinnatum), silverranka (Scindapsus pictus), crassula eller paradisträd (Crassula ovata), silverkalla (Aglaonema), peperomia, garderobsblomma (Zamioculcas zamiifolia), haworthia, echeveria och kaktus (Cactaceae).

Bildtext Suckulenter klarar av torka. Växten till vänster är en haworthia och den till höger kallas asblomma på grund av sin doft. Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle Strömsö,Lena Gillberg,krukväxter,grönväxter,suckulenter

Fetbladiga krukväxter, eller suckulenter, bland annat haworthia, crassula och kaktus lagrar vatten i sina köttiga blad eller stjälkar, denna egenskap gör att de kan klara av perioder av torka om man glömmer att vattna dem.

I många hus och lägenheter finns det element under fönstret. Det gör att luften ovanför blir torr. Lyktrankan (Ceropegia woodii) klarar sig bra i dessa förhållanden. Även suckulenter klarar av torrare perioder. Tänk på att växterna kommer att konsumera mera vatten om luften är torr. Vid torrt inomhusklimat är det bra att spraya växterna regelbundet med vatten.

Bildtext Garderobsblomman klarar av perioder av torka. Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle Strömsö,Lena Gillberg,rumsväxter,krukväxter,Garderobsblomma

Så här vet du när du borde vattna:

1. Stick ner fingret i krukan. Observera att det kan vara nödvändigt att sticka ner fingret ganska djupt för att inte bli lurad av en torr jordskorpa och fuktighet vid rötterna.

2. Känn på krukans vikt och lär dig känna skillnad på när den är torr och när den är fuktig.

3. Lär dig se på växten när den behöver vatten. Flera typer av växter visar tydligt med bladverket då det är dags att vattna. Bladen kan börja hänga eller rulla ihop en aning. Fetbladiga krukväxter som samlar vätska i bladen kan kännas lite mjukare om man försiktigt klämmer på bladen.

Några snabba tips inför vintern

Se till att växterna står så ljust som möjligt och undvik att flytta dem under vintern. Se till att bladen är rena. Rena blad lyckas bättre ta upp det solljus som erbjuds. Ge näring och mikroblösning även på vintern, följ anvisningarna på förpackningen.