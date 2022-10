Yle utredde: Under pandemin ökade Finlands skuldsättning med 5 236 euro per person – varför är vi mer skuldsatta än Sverige och Danmark, trots att vi hör till genomsnittet?

Sedan coronakrisen har Finlands skuldsättning ökat snabbt, men om man jämför med andra EU-länder så hamnar Finland i mittenskiktet. Däremot har de andra nordiska länderna mindre skuldsättning än Finland, visar en undersökning som Yle gjort.

185 miljarder euro, så stor är Finlands statsskuld idag. I slutet av år 2019 var det offentliga samfundets, det vill säga staten och kommunernas skuld omkring 156 miljarder euro.

Det här betyder att skulden från början av pandemin har ökat med ungefär 5 200 euro per person. Det visar en jämförelse av EU-ländernas skuldsättning under pandemin.

I beräkningen har man använt siffror från EU:s statistikservice Eurostat. Man räknade ut hur mycket de offentliga samfundens skuld vuxit i de olika länderna mellan december 2019 och mars 2022. Skuldmängden ställdes sedan i relation till invånarantalet i länderna.

Av 27 länder har Finlands skuld ökat åttonde mest under den här perioden – i topp finns Belgien, Frankrike och Österrike.