Köpmän i Jakobstad drog ur sladden för att spara el: ”Allt vi gör inverkar mycket på elförbrukningen”

Köpman Annika Eklund-Storrank började aktivt spara på el redan för sju år sen i mataffären i Nykarleby. När hon och maken Miika Storrank tog över kvartersbutiken i Jakobstad gjorde de likadant.

Lysrören byttes ut till ledbelysning, om vintern drar man ur stöpseln till läsk- och ölkylskåpen och alla matvaror, utom frukt och grönt, levereras till ett och samma kylrum.

Köpmännen har också installerat lock och dörrar på frysar och kylskåp.

– De här åtgärderna har inverkar jättemycket på elförbrukningen, säger Eklund-Storrank.

Sänkte elförbrukningen med över hälften

Innan köpmännen tog till energisparande åtgärder låg elfröbrukningen på 48 000 kilowattimmar per månad i butiken i Nykarleby. Nu ligger förbrukningen på under 20 000 kilowattimmar per månad om vintrarna.

I dagsläget kan man inte tala om några direkta penningmässiga inbesparingar, eftersom priset på el stigit markant.

– Men skulle vi sitta där med en förbrukning på 48 000 kilowatt timmar skulle vi få bomma igen. Våra kostnader skulle ligga kring 16 000 euro per månad.

Med de åtgärder som man vidtagit till dags dato ligger månadskostnaden för en butik kring 4 000 euro. Butikerna har fått elavtal genom K-kedjan och hänger därför inte med på höstens lokala höjningar av elpriser.

– Om vi skulle hänga med på dem skulle varannan av våra anställda mista jobbet. Pengarna skulle inte räcka till, säger Eklund-Storrank.

Köttkonsumtionen har ändrat radikalt

Annika Eklund-Storrank har tydligt lagt märke till att kundernas köpbeteende också ändrat. Kunderna handlar inte längre lika impuslivt utan är mera försiktiga.

Köttkonsumtionen är det som ändrat mest märkbart.

– Den har ändrat helt. Kunderna väljer billigare produkter. Jag tror att kunderna tänker efter mera nogrannt, de bränner inte alla pengar på en gång utan tänker framåt så att pengarna säkert ska räcka till.

Blir det ett minus för er när kunderna är mera försiktiga?

– Nej, det är ett talko det här. Vi måste alla hjälpas åt. Vi köpmän söker med ljus och lykta efter varor som våra kunder har råd att köpa. Naturligtvis måste det också finnas mera lyxiga produkter. Men vi måste kunna erbjuda förmånliga produkter, säger Eklund-Storrank.

Hela kedjan måste samarbeta

Annika Eklund-Storrank har jobbat inom branchen i 30 år, 20 av dem som privatföretagare. Hon har sett kriser komma och gå. Är det inte galna kosjukan så är det något annat.

– Vi måste bara ta oss igenom det. Vi måste strypa åt genom hela leveranskedjan, från att grisbonden tänder lampan i svinhuset till att köttet säljs i butiken.

Annika Eklund-Storrank säger att hon upplever att hela kedjan är med i spartalkot. Ett tydligt bevis är när hon ska beställa in varor. Då blir det tydligt att fabriker och leverantörer inte längre tillverkar alla produkter hela tiden.

– Ständigt och jämt lyser det rött, produkten finns inte. Det hände nästan aldrig förut om det inte gällde en vara som dragits bort från marknaden, som att det kommit spår av gluten i en produkt som borde vara glutenfri.

Men du verkar inte se det som händer som ett hot mot att ni inte kan fortsätta som förut?

– Det kommer att gå över. Förr eller senare. Om inte under min livstid så efteråt. Vi måste ”måra” på och försöka göra det bästa av situationen, säger Eklund-Storrank.

Ingen klagar över halvljummen läsk

Det som sker just nu är i grunden rätt så miljö- och klimatsmart. Annika Eklund-Storrank hoppas att vi kan ta mes oss våra lärdomar den dag energikrisen är över.

För det som sker i dag får oss alla att tänka om.

Kunderna har inte klagat på att läsken och ölen inte är iskall. Det enda problemet är att kylar med dörr börjar lukta lite unket när kylningen inte är påslagen. Fastän inget far illa i kylskåpet. Då gäller det bara att minnas att vädra ordentligt.

– Hoppas bara att vi får ner elpriset till sommaren så att vi då kan sälja kylda drycker i sommarvärmen, säger Storrank-Eklund.