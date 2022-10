Rikard III hittades under en parkeringsplats – amatörhistorikern Philippa Langleys kamp för att hitta graven skildras i ny film

År 2011 hittades kvarlevorna efter 1400-talskungen Rikard III under en parkeringsplats. Nu har händelsen blivit film, med Sally Hawkins i rollen som amatörhistorikern Philippa Langley, kvinnan bakom den häpnadsväckande upptäckten.

Rikard III. En av den brittiska historiens mest avskyvärda skurkar – troninkräktare, puckelrygg och barnamördare. William Shakespeare tecknade ett oförglömligt porträtt av politisk ondska – men är det sant?

Det frågar sig amatörhistorikern Philippa Langley, i filmen The Lost King. Hon känner sig själv förminskad och missförstådd, och blir besatt av att ta reda på sanningen om den hatade kungen.

Bildtext Sally Hawkins spelar huvudrollen som amatörhistorikern Philippa Langley i The lost king. Bild: Graeme Hunter The Lost King,Stephen Frears,Sally Hawkins

Orättvist behandlad

Via Zoom berättar verklighetens Philippa Langley om människan som hon lärde känna genom sin grundliga research.

– Jag upptäckte en man som på olika sätt var lojal, modig, from och rättvis. Han var raka motsatsen till Shakespeares Rikard, och det fascinerade mig oerhört. Shakespeare skapade en otrolig rollfigur och det är den som vi får lära oss om, inte den historiska personen. Jag tyckte att han hade blivit orättvist behandlad.

Rikard III dödades under slaget vid Bosworth 1485, som blev startskottet för Tudor-ättens regeringstid i England. Vinnarna skrev historien, och Rikard blev en skurk i folkminnet. Han fick inte ens någon ordentlig begravning, och det är här Philippa Langleys filmvärdiga upptäckt kommer in. Hon började lägga pussel med sin research för att hitta hans kvarlevor.

Bildtext Komikern och skådespelaren Steve Coogan har skrivit manuset till The Lost King. Han spelar också ömsom stöttande och ömsom ifrågasättande exmake till huvudpersonen Philippa (Sally Hawkins). Bild: Graeme Hunter The Lost King,Stephen Frears,Sally Hawkins,Steve Coogan

Fakta och känslor

Spåren ledde till en parkering i centrala Leicester, där det på medeltiden låg en kyrka. På asfalten hade någon målat ett R – för ”reserverad” – men för Philippa Langley kändes det som ett tecken. Det dröjde dock flera år innan hon blev tagen på allvar.

– Allt jag läste pekade mot den här platsen, jag hittade inga motbevis mot att det var här kyrkan och graven låg. Men det var också en intuitiv upplevelse med bokstaven på parkeringsplatsen, en känsla av att jag stod på Rikards grav. Tillsammans gjorde dessa två saker att jag kunde behålla fokus, säger hon.

Kritik från universitetet

The Lost King har fått en hel del kritik för hur den skildrar upptäckten, framförallt av universitetet i Leicester som menar att deras personal framställs som bromsklossar och rena skurkar – ironiskt för en film som vill utmana svartmålning. Men manusförfattaren Steve Coogan, som också spelar Philippa Langleys exman i filmen, menar att den behövs för att ge balans åt ett rådande narrativ.

– Det var universitetet som inte gav en sann bild av Philippas insats, hon förminskades efter upptäckten och blev en fotnot i sin egen berättelse. Om de hade behandlat henne bättre, om de hade sagt ”bra gjort, du har åstadkommit något fantastiskt och vi på universitetet var glada att kunna hjälpa till”, så hade det inte behövts någon motbild. Men jag får tacka dem, för annars hade det inte blivit någon film, säger Steve Coogan.

Styrka och sårbarhet

Huvudrollen spelas av Sally Hawkins, känd från filmer som Mike Leighs Happy go lucky och Guillermo del Toros The Shape of Water. Stephen Frears, som har regisserat The Lost King, menar att Hawkins är en av få skådespelare som hade kunnat göra rollen som Philippa Langley.

– Sally fick rollen eftersom rollfiguren går från sårbar till stark, och hon har en märklig blandning av sårbarhet och en enorm styrka, säger han.

Bildtext Philippa Langley (Sally Hawkins) samtalar med medeltidskungen Rikard III (Harry Lloyd) i den verklighetsbaserade filmen The Lost King. Bild: Graeme Hunter Sally Hawkins,Harry Lloyd,Rikard III av England,The Lost King,Stephen Frears

Livslevande kung

När filmens Philippa Langley börjar leta efter Rikard III har han alltså varit död i mer än 500 år. Men plötsligt sitter han på en parkbänk utanför hennes lägenhet, som en vänlig – och lite sorgsen – följeslagare på hennes resa.

Steve Coogan berättar att mötet med den livslevande kungen representerar Philippas egna funderingar, som vi som publik kan ta del av via deras samtal.

– Det är väldigt svårt att visa människors tankar på film, och om hon kan prata med Rikard så hjälper det oss att förstå vad hon tänker. Inget av det som ”spöket Rikard” säger till henne är ny information, det är saker som hon redan vet. Det är inre monolog som blir till kött.