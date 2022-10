Den amerikanska countrysångerskan Loretta Lynn har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Lynns familj dog sångerskan i sitt hem i Hurricane Mills Tennessee på tisdagen. Hon blev 90 år.

Lynn växte upp i fattigdom i Kentucky. Hon slog igenom år 1960 med låten I'm a Honky Tonk Girl och fortsatte turnerandet ända tills för några år sedan.

Lynn hade sin storhetstid under 1960- och 1970-talen, då hon släppte låtar som Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill, Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind), Rated X och You're Looking at Country.

Loretta Lynn fortsatte turnera ända tills för några år sedan. Här sjunger hon på en konsert i Nashville, Tennessee år 2014.

I sina låtar skildrade hon ofta känsliga ämnen, som otrohet, preventivmedel och skilsmässa. En av hennes stora framgångar var den självbiografiska Coal Miner's daughter.

Loretta Lynn tilldelades många priser, bland annat fyra Grammy Awards.

År 2013 fick hon presidentens frihetsmedalj, den främsta civila utmärkelsen som USA:s president kan dela ut.

USA:s dåvarande president Barack Obama gav Loretta Lynn presidentens frihetsmedalj år 2013.

Loretta Lynn fick sex barn och hon hade 17 barnbarn och fyra bonusbarnbarn.

