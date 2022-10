Finländskt vindkraftsrekord under morgonen

Under torsdagsmorgonen levererades 3 400 MW vindkraftsel till stamnätet.

Fingrid meddelade på torsdagen på Twitter att man slagit ett nytt vindkraftsrekord i Finland. Under morgonen levererades 3 400 megawatt vindkraftsel till stamnätet.

Vinden gjorde också att priset på börsel sjönk till under noll under natten. Mellan klockan 23 och klockan 5 varierade priset mellan -0,009 och -0,099 cent per kilowattimme.

Enligt Fingrid ligger elförbrukningen hittills under veckan i snitt på cirka 8 500 megawattimmar per timme.