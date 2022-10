Martin Pedersen och Lars Albäck vill bygga utsiktstorn på Björkudden och locka 100 000 besökare till Ingå per år: ”Vi tror stenhårt på det”

Närmare sju miljoner euro. Det är i dagens läge prislappen för ett utsiktstorn enligt dansk modell på Björkudden i Ingå. Inträdet blir kring 20 euro, precis som i Danmark.

Ingåbon Martin Pedersen kommer ursprungligen från Danmark. Lars Albäck har flyttat till Ingå från Österbotten. Pedersens hustru kommer också från Österbotten och den vägen lärde de känna varandra i Ingå för ungefär 15 år sedan.

Då de tog initiativ till allaktivitetshallen i Torp i Ingå var det många som skakade på huvudet och undrade hur det skulle fungera i lilla Ingå. Hallen byggdes med talkokrafter och har varit så gott som fullbokad under vintertid sedan den öppnade år 2011.

Nu står de inför en ännu större satsning som de hoppas ska locka turister till Ingå: Ett 50 meter högt utsiktstorn på Björkudden dit besökarna tar sig via en spång över havet från Lilludden.

Idén fick Pedersen från utsiktstornet Camp Adventures Forest Tower som öppnade 60 kilometer utanför Köpenhamn år 2019. Tornet i Danmark är 45 meter högt och har uppmärksammats också utanför Danmark.

– Det är ett jättevackert arkitektoniskt torn. Jag började fundera om vi kunde bygga ett här i Ingå eftersom vi har så vacker skärgård här.

”Häftigt med torn”

Pedersen kontaktade Albäck som till en början var lite mer skeptisk än vad han var till hallbygget i Torp.

– Jag var lite mer sentänd den här gången. Sedan tänkte jag att det är nog häftigt med torn, säger Albäck.

Sagt och gjort. Pedersen kontaktade de danska arkitekterna och de är intresserade av att bygga ett lite liknande torn i Ingå.

– Vi jobbar med samma arkitekter som har byggt tornet i Danmark, men det blir inte hundra procent likadant. Vi vill bygga vårt eget torn, betonar Pedersen

Bildtext Ungefär så här är det tänkt att tornet på Björkudden ska se ut. De danska arkitekterna ska besöka Ingå så fort Albäck och Pedersen har fått grönt ljus av beslutsfattarna i Ingå. Bild: Ingå/Archipelago Experience Route Ingå,torn,illustration,Björkudden

Området på Björkudden ägs av Ingå kommun och Albäck och Pedersen har presenterat planerna för kommunens tjänstemän och för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till planerna och kommundirektör Robert Nyman ska nu göra upp ett intentionsavtal med Albäcks och Pedersens under bildning varande bolag som går under namnet Archipelago Experience.

Tanken är att Ingå kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska godkänna planerna redan i år och att kommunen ska reservera 100 000 euro i nästa års budget för planläggningen av området på Björkudden.

Redo att köra igång arbetet

Så fort de får grönt ljus av kommunen så börjar det konkreta arbetet, berättar Martin Pedersen.

– Redan när styrelsen godkänner det skulle jag säga så kör vi igång. Vi vill försöka få arkitekterna hit före vintern, innan snön kommer, så att de ser det här området. Och så kanske de också kommer efter att snön fallit och det är is på havet så att de ser båda årstiderna i Finland.

Prislappen för att bygga tornet och spången över havet är i dagens läge närmare sju miljoner euro.

– Just nu har vi besked på 6-7 miljoner och den största delen, 95 procent, går till tornet, säger Pedersen.

Bildtext Björkuddens badstrand är populär sommartid. Utsiktstornet skulle byggas strax norr om badstranden. Bild: Linus Westerlund / Yle Ingå,Björkudden,utsiktstorn,badstränder,friluftsområden

Albäck och Pedersen är inte oroade över finansieringen och de har redan varit i kontakt med olika investerare.

- Vi hoppas på lokala investerare – både lokala företag och lokala personer. Men vi tror inte att det kommer att bli ett stort problem att få investerare, säger Albäck.

I allra bästa fall kan tornet vara klart och börja ta emot besökare redan om två till tre år. Tornet ska vara avgiftsbelagt

– I Danmark kostar det 20 euro och vi funderar lite på samma pris, säger Albäck.

Det kommer inte att finnas en biljettkassa året om vid tornet utan besökarna ska kunna köpa sina biljetter på nätet.

– Det är automatiserat via internet. Du betalar via din telefon och så är det en avläsare vid tornet och du kommer du in genom porten, förklarar Albäck.

Ska gynna företagen i centrum

De räknar med mellan 90 000 och 100 000 besökare per år, det vill säga inträdesavgifter på närmare två miljoner per år.

– Största delen kommer så klart på sommaren och en mindre del på vintern, säger Pedersen.

Tanken är inte endast att locka besökare till tornet, utan de vill att besökarna ska ta flera timmar på sig i Ingå.

– Hela idén med det här och samma sak som i Danmark – det ska ta några timmar och det ska vara en upplevelse som en helhet. Själva tornet blir avgiftsbelagt, men spångbron ska vara gratis och kunna användas av alla, betonar Albäck.

– Vi vill att folk kommer in i byn och att de kanske går på restaurang eller café och köper lite kläder och att verksamheten i byn kan utvidgas av andra än bara oss. Och förhoppningsvis får vi med tiden också ett hotell i Ingå, säger Pedersen.

– Idén är nuvarande företagare och kanske också nya företagare skulle kunna etablera sig i Ingå och det skulle ge möjlighet att skapa företagsverksamhet, berättar Albäck.

Besökarna ska inte styras direkt till Björkudden utan till Ingå centrum där de kan parkera bilen nära småbåtshamnen. Därifrån ska de promenera söderut från Lilludden över havet till Björkudden där utsiktstornet ska finnas.

Bildtext Här över vattnet ska spången byggas från Lilludden till Björkudden. Bilden är tagen på platsen på Björkudden där utsiktstornet planeras. Bild: Linus Westerlund / Yle Ingå,Björkudden,utsiktstorn,friluftsområden

Ingå kommun rustade upp Lilludden år 2021 så att det är lättare att röra sig och promenera där.

– Det blir bara 700 meter från Lilludden hit till Björkudden. Alla kan gå med sina hundar, eller barnen kan cykla hit, säger Pedersen.

Bildtext På Lilludden finns redan spångar genom skogen som kommunen har byggt. Bilden är från slutet av år 2021. Bild: Christoffer Westerlund / Yle rekreationsområden,natur -- rekreationsanvändning,rekreationsverksamhet,Ingå,spång

Spången ska vara så pass bred att det också ska gå att ta sig fram med mindre snöröjningsmaskiner. Och det ska gå att ta sig ända upp i tornet med barnvagn eller rullstol.

I det första skedet ska spången och utsiktstornet byggas. Lite senare planerar Albäck och Pedersen att rusta upp danspaviljongen på Björkudden så att där kan finnas ett kafé åtminstone sommartid.

– Danspaviljongen är ju jättefin, det är bara det att den inte är isolerad och så finns det inte vatten eller avlopp, så det är de tre saker som vi måste fixa, räknar Pedersen upp.

Det är Ingå kommun som äger danspaviljongen och marken där tornet ska stå. Tanken är att de genom ett långvarigt hyresavtal hyr området av Ingå kommun.

Bildtext Området där paviljongen finns donerades till Ingå kommun av Ingå skyddskår år 1944. På 1960- och 70-talen ordnades där utomhusdans sommartid. Danspaviljongen byggdes inför Ingå kommuns 650-årsjubileum år 1986. Bild: Linus Westerlund / Yle Ingå,Björkudden,utsiktstorn,badstränder,friluftsområden

De drömmer dessutom om att ordna dans på Björkudden igen:

– Vi har hört att det har varit stort i gamla dagar, säger Pedersen.

– Alla Ingåbor minns det, skrattar Albäck.

Hittills har reaktionerna av grannar, politiker och övriga Ingåbor enbart varit positiva, berättar Albäck och Pedersen. Men de vill gärna höra alla åsikter och bjuder därför in Ingåborna och andra berörda till ett informationsmöte på Wilhelmsdal den 26 oktober klockan 19.

– Alla är välkomna på infomötet. Om någon har något negativt att säga eller har frågor är det bara att säga det. Vi vill gärna höra alla och diskutera. Kanske vi kan göra några små ändringar eller justeringar så att det passar in i allas planer eller drömmar, konstaterar Pedersen.