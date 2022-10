Gasläckan luktar hybridkrigföring – expert till Svenska Yle: “Om det var målet har man lyckats”

Det misstänkta sabotaget mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 kan vara en del av ett hybridkrig. Om målet var att sprida oro och fånga vår uppmärksamhet har förövarna lyckats, säger hybridhotsexperten Janne Jokinen på finska ambassaden i Stockholm.

Begreppet hybridkrig har sedan annekteringen av Krim och det ryska agerandet mot Ukraina 2014 förts fram som en ny typ av krigföring. Trots att själva metoden inte är ny blev begreppet en del av Natos terminologi då och används för att beskriva försök att påverka ett samhälle utan öppen krigföring.

Svenska säkerhetspolisen kunde i veckan, efter att ha gjort en brottsundersökning, konstatera att det skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2, vilket har medfört omfattande skador på gasledningarna. Det här har stärkt Säpos misstankar om att det handlar om ett sabotage.

Bildtext EU försöker motverka hybridhot. Bild: Matti Myller / Yle hybridkrigföring,Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot,personskildring

Detonationerna har lett till ett enormt intresse från allmänheten, och media och beslutsfattare från flera länder runt Östersjön har riktat sina blickar mot bubblorna som stiger upp från rören. Mycket tyder på att det här också har varit förövarnas mål.

– Ett motiv kan vara att man vill att vi alla pratar om det här och kanske inte något annat som händer just nu som också skulle vara viktigt, säger Janne Jokinen, ställföreträdande beskickningschef vid finska ambassaden i Stockholm.

En lyckad hybridaktion

Janne Jokinen har arbetat på ambassaden i två månader och före det arbetade han i Helsingfors på det europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Han menar att det kan finnas flera motiv till att sabotera gasledningar, trots att de inte är i bruk.

Bildtext Janne Jokinen säger att liknande fall av hybridkrigföring har skett tidigare. Bild: Lucas Dahlström / Yle hybrid,hybridkrigföring,Janne J Jokinen

– Ett annat motiv kan vara att väcka oro och visa att vi kan göra det här. Just nu är vi alla oroade över energiförsörjningen och hur det ska gå under vintern, alltså är vi ganska känsliga när något händer som gäller just energiförsörjning, säger han.

Så om det här var en hybridaktion, var den lyckad?

– Om det var det, så har man faktiskt lyckats. Beslutsfattarna sätter nu mycket tid på den här frågan, det gör också Säkerhetspolisen och medierna, säger Jokinen.

”Man vill förändra ett samhälle”

Energiförsörjningen är, enligt Janne Jokinen, ett exempel på något som är väldigt viktigt, men samtidigt sårbart i ett samhälle. Det här gör exempelvis gasledningar till ett attraktivt mål för aktörer som sysslar med hybridkrig.

– Det grundläggande målet för hybridaktioner är att man vill förändra ett samhälle, en beslutsfattares eller ett företags beteende på ett sätt som är nyttigt för aktören, säger Jokinen.

Bildtext I Norge började man direkt oroa sig för sina egna gasledningar efter det misstänkta sabotaget mot Nord Stream 1 och 2. Bild: Norsk Petrolium Norge,Gasledning,energi

Överlag är de nordiska samhällena svåra att påverka. Vi har fungerande demokratier och den stora allmänheten är i regel medveten om vad som händer i världen och litar på institutionerna.

– Naturligtvis har vi också problem och svårigheter, digitaliseringen har nackdelar som leder till nya sårbarheter, säger Jokinen.

Enligt honom är de tydligaste misstänkta hybridattackerna som riktas mot Finland cyberattacker. Men trots att vi delar en lång gräns mot Ryssland, som gjort sig känt för olika hybridaktioner, är Finland relativt förskonad från hybridaktioner.

– Förhoppningsvis är det för att Finland är ett svårt mål, vi har ett ganska starkt försvar mot den här typen av påverkan. Men det kan hända i framtiden och därför är det viktigt att vara förberedd, inte bara för experter och beslutsfattare utan också för allmänheten, säger Jokinen.