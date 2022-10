Jämntjock kvalgrupp för Finlands fotbollsherrar - Christian Eriksens Danmark en av motståndarna

Under söndag förmiddag lottades grupperna till EM-kvalet i fotboll. Det började bra och verkade som att Fru Fortuna var på Finlands sida. Turen vände och Finlands kvalgrupp förväntas vara en av de jämnaste grupperna.

I kvalet till Europamästerskapet i fotboll 2024 var lagen uppdelade i sex kategorier varav de bästa tillhörde kategori 1 och de sämsta kategori 6.

Finland tillhörde kategori 2 och hörde alltså till den kategori som lottades som andra.

Lottningen började och kategori 1 drogs först.

Då det blev dags för kategori 2 började spänningen för finländarnas del.

Långt in i kategori 2 drogs slutligen Finland. Man hade lyckats undvika många stora och farliga nationer och lottades in i Grupp H. Danmark var laget från kategori 1 som också lottats in i Grupp H.

Bildtext Finland ställs mot bland annat Christian Eriksens Danmark. Bild: Tomi Hänninen / Yle Finlands herrlandslag i fotboll,Danmarks herrlandslag i fotboll,EURO 2020 i fotboll,Robin Lod,Christian Eriksen

Många drog en lättnadens suck då kategori 3 lottades och Norge samt Ukraina drogs tidigt. Inte heller Sverige lottades in i Finlands grupp utan det blev Slovenien som kommer att få gästa de nordiska länderna.

Även ur kategori fyra verkade Finland få en drömlott då Luxemburgs lapp drogs upp då det var dags för Grupp H. Inreseregler mellan länder ställde till det och Luxemburg placerades istället in i Grupp J. Luxemburgs plats i Finlands kvalgrupp gick istället till Kazakstan.

Kazakstan och Finland möttes också i det senaste kvalet. Då var Finland klart starkare i båda matcherna med 1–0 hemma och 2–0 borta.

Bildtext Kazakstan är en bekant motståndare i kvalet. Bild: Yle/Tomi Hänninen Finlands herrlandslag i fotboll,Rasmus Schüller

Nordirland och San Marino var de två sista länderna som lottades in i Finlands kvalgrupp. Nordirland är bekant från kvalet till EM-turneringen i Frankrike 2016. San Marino var i Finlands grupp i kvalet till Europamästerskapet 2012.

Här är EM-kvalgrupperna till Europamästerskapet i fotboll 2024 som ordnas i Tyskland



Grupp A: Spanien, Skottland, Norge, Georgien, Cypern

Grupp B: Nederländerna, Frankrike, Irland, Grekland, Gibraltar

Grupp C: Italien, England, Ukraina, Nordmakedonien, Malta

Grupp D: Kroatien, Wales, Armenien, Turkiet, Lettland

Grupp E: Polen, Tjeckien, Albanien, Färöarna, Moldavien

Grupp F: Belgien, Österrike, Sverige, Azerbajdzjan, Estland

Grupp G: Ungern, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Grupp H: Danmark, Finland, Slovenien, Kazakhstan, Nordirland, San Marino

Grupp I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

Grupp J: Portugal, Bosnien-Hercegovina, Island, Luxemburg, Slovakien, Liechtenstein

EM-kvalet inleds i Mars 2023