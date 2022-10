Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig får ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2022

Trion belönades med Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin forskning om banker och finanskriser.

Bernanke är professor vid The Brookings Institution i Washington DC, Diamond är professor vid University of Chicago och Dybvig professor vid Washington University in St. Louis. Prissumman på 10 miljoner svenska kronor, alltså knappt en miljon euro, delas jämnt mellan de tre pristagarna.

”Modern bankforskning klargör varför vi har banker, hur vi kan göra dem mindre sårbara i kristider och hur bankkollapser förvärrar finanskriser. Grunden till denna forskning lades av Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig i början av 1980-talet. Deras analyser har fått stor praktisk betydelse för finansmarknadsreglering och hantering av finanskriser” skriver Kungliga Vetenskapsakademin i ett pressmeddelande.

Kända forskare belönas för aktuell forskning

– Vanligen går priset till forskare som man bara känner till inom den ekonomiska världen, men i år har vi ju en ekonomisk superkändis bland mottagarna, Ben Bernanke, konstaterade Svenska Yles ekonomiredaktör Patrik Schauman strax efter att priset delats ut.

Bernanke var ordförande för den amerikanska centralbanken mellan åren 2006 och 2014, och blev då känd som en ordförande som rätat ut de fel som hans föregångare gjort, förklarar Schauman. Enligt Schauman vill akademin genom det här priset visa att man har koll på tidens nerv.

– Bankvärlden är i omvälvning, vi har en hög inflation i USA och centralbanken höjer räntorna gång på gång. Också under coronakrisen var bankerna i fokus, och nu har man helt klar satt sig ner och tittat på vem som har forskat i just de här frågorna.

Årets vinnare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minnet av Alfred Nobel Ben Bernanke: född 1953, tidigare ordförande för USA:s centralbank Federal Reserve och upphovsman till den så kallade Bernanke-doktrinen som går ut på att bekämpa deflation genom att öka penningmängden och sänka räntan.

Douglas Diamond: född 1953, prisbelönt professor som redan tidigare omnämnts som en av de forskare som väntas belönas med ett Nobelpris för sin forskning och tidigare ordförande för American Finance Association.

Philip Dybvig: född 1955, tidigare professor vid Yale University och universitetslektor vid Princeton University och tidigare ordförande för Western Finance Association.

Ekonomipriset är det yngsta av priserna

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne har delats ut av Sveriges riksbank sedan 1968. Majoriteten av de som fått priset är amerikanska män, hittills har endast två kvinnor i historien tilldelats priset i ekonomisk vetenskap. Priset brukar räknas som ett av Nobelprisen, trots att det i själva verket inte är det.

Sveriges Riksbank instiftade priset då banken fyllde 300 år 1968. Trots att det inte är ett egentligt Nobelpris så är det ändå Kungliga Vetenskapsakademien som väljer pristagare och delar ut priset. I Alfred Nobels testamente nämns bara de fem egentliga priserna, som delades ut förra veckan.

Förra året gick priset till amerikanerna David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens. Card belönades för sina empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomin, och Angrist Imbens för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband.

År 2016 gick priset till finländaren Bengt Holmström.