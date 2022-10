Snart kan de billiga vinerna och ölen du beställer via nätet bli nästan dubbelt så dyra – det här beror det på

Skatteförvaltningen och Tullen kommer att börja intensivövervaka alkoholköp från utländska webbsidor. Nu ska skatt på alkoholen betalas – också av de som beställer.

Alkohol som beställs från utländska webbutiker minskar statens skatteinkomster med 80–100 miljoner euro per år. Det är motivet till Skatteförvaltningens och Tullens intensivare övervakning som börjar i november.

Att beställa alkohol från utlandet via nätet har blivit mer populärt, speciellt under coronapandemin då siffrorna tredubblades. År 2021 köpte finländarna 33 miljoner liter alkoholdrycker från utlandet via nätet.

”Det är ett populärt fenomen som baserar sig på att skatterna förblir obetalda”, säger Skatteförvaltningens styrnings- och övervakningschef Sami Peltola i ett pressmeddelande.

Nu ska myndigheterna se till att skatterna faktiskt blir betalda, säger han.

”Man kan grovt säga att priset på en billig ölburk som beställts via nätet kan fördubblas när också skatterna ska betalas”, säger Peltola.

Vem är skatteskyldig? Öppna Alkoholdrycker omfattas av två punktskatter: Alkoholskatt och skatt på dryckesförpackningar.

Om du beställer alkohol från ett annat EU-land beror betalningsansvaret på hur transporten går till.

Om försäljaren arrangerar transporten från ett annat EU-land är försäljaren skatteskyldig. Väldigt låga priser i en nätbutik kan tyda på att skatterna inte har betalats. Ett undantag är Åland, där köparen själv ska betala moms och punktskatt.

Om köparen arrangerar transporten från ett annat EU-land är hen skatteskyldig.

Hur går det till i praktiken?

Tullen stoppar en del av alkoholpaketen från utländska webbutiker från och med november, för att utreda ifall försäljaren har anmält att lasten är på väg.

Ifall förhandsanmälan saknas kommer försäljaren att svara för att betala skatterna. Om de inte betalas inom ett halvt år har Tullen rätt att förstöra produkterna.

Också köpare kommer att vara tvungna att betala skatt på beställningen i vissa fall. Då får hen hem ett brev av Skatteförvaltningen i efterhand.

Om din beställning fastnar i Tullen på grund av att försäljaren inte har betalat skatt, ska du rikta dina frågor till företaget eftersom ärendet är mellan dem och Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningens exempel I en utländsk webbutik kostar tre liter rött boxvin 11,90. Alkoholskatten på vin är 12,63 euro och skatten på dryckesförpackningen 1,53 euro. Punktskatterna är sammanlagt 14,16 euro. Det skattepliktiga priset på vinboxen blir alltså 26,06 euro.

Artikeln uppdaterades klockan 9.52, ”ölen” lades till i rubriken.