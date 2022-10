Storbritanniens Tories vill inte gå till val under Truss – snart dags för femte partiledaren på sex år

Det brittiska konservativa partiet är splittrat i många frågor, bland annat i vem som ska leda partiet. Men det står allt klarare att man är överens om att det inte ska vara premiärminister Liz Truss.

”Att en premiärminister gör sig av med sin finansminister och överlever, det tror jag bara inte går att göra.”

Det rapporterar den brittiska tidningen The Times att premiärminister Liz Truss dåvarande finansminister Kwasi Kwarteng sa till sina allierade på ett hotell i Birmingham under konservativa partiets partikongress i början av oktober.

Samtidigt som han sa det ska Truss redan ha sänt ut trevare för att se om förre finansministern Sajid Javid skulle vara villig att ta över. Enligt The Times ska Javid ändå ha krävt helt fria händer i allting som har med budget och beskattning att göra, plus ett eget team av politiska medarbetare och tjänstemän.

Truss gjorde sig av med Kwarteng och installerade Jeremy Hunt i finansministeriet i ett försök att rädda sin egen politiska framtid. Men allt tyder på att det inte räcker.

Många av det konservativa partiets parlamentsledamöter säger nu att det är en fråga om när, inte om, partiet väljer sin femte ledare på sex år.

”Ingen väg till upprättelse”

Tv-kanalen ITV:s politiska kommentator Robert Preston twittrade på söndagen att han hört sig för bland de konservativa parlamentsledamöterna och analysen är fördömande:

”Alla anser att Liz Truss måste avgå, att hon har misslyckats så totalt under de här första veckorna att det inte finns någon väg till upprättelse”, skriver Preston.

The Guardian är inne på samma spår. I en analys i lördags konstaterade tidningen att hennes partifränder i parlamentet har insett att förre premiärministern Boris Johnson raserade bilden av Tories som ett parti med integritet, medan Liz Truss nu har gjort det samma i frågan om ekonomisk kompetens.

Samtidigt gör oppositionspartiet Labour allt bättre ifrån sig i opinionsundersökningar.

Senast om två år ska det hållas parlamentsval i Storbritannien. Enligt The Guardian tänker få inom partiet längre på att vinna valet, oberoende av vem som är partiledare, utan nu handlar det om att minimera skadorna.

Men ju längre kaoset inom partiet fortsätter, desto mer sannolikt är det att den stora allmänheten får nog och börjar kräva att nyval utlyses.

– Därför måste något hända fort, säger en strateg inom konservativa partiet till The Guardian.

”Ny partiledare före jul”

Enligt George Osborne, finansminister i David Camerons konservativa regering från 2010 till 2016, är det sannolikt att Tories har en ny partiledare före jul.

Osborne kommenterar situationen inom partiet i brittisk tv på söndagskvällen och ger inte mycket för partiets regler som säger att en nyvald premiärminister inte utsätts för förtroendeomröstningar under sitt första år.

– Både Boris Johnson och Theresa May avlägsnades utanför reglerna i 1922-kommittén. Så jag skulle inte sätta för mycket tid på att oroa mig över de reglerna, rapporterar tidningen The Telegraph att Osborne har sagt i Andrew Neil Show.

Efter att missnöjet bland Tories bubblat under ytan i flera veckor började det koka mer under söndagen. Under söndagseftermiddagen och kvällen kom minst tre parlamentsledamöter ut med offentliga krav på att Liz Truss ska avgå.

En av dem, Jamie Wallis, konstaterade på Twitter att han under de senaste veckorna har sett regeringen undergräva Storbritanniens ekonomiska trovärdighet och skada partiet.

”Nu räcker det. Jag har skrivit till premiärministern och bett henne avgå eftersom hon inte längre har det här landets förtroende”, skriver Wallis.