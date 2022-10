Klirr i kassan då Vasa stad gör ändringar i parkeringsavgifterna

Vasa stad vill förnya parkeringen i centrum. Nu föreslås ändringar i såväl en del parkeringszoner som vad gäller avgifterna.

En smärre reform väntar vad gäller den avgiftsbelagda parkeringen i centrum av Vasa.

Stadsmiljönämnden ska på sitt möte på onsdag ta ställning till ett förslag om att minska antalet parkeringszoner i staden från fyra till tre. Samtidigt skulle prissättningen för de olika zonerna ändras.

Förslaget motiveras med att nuvarande system upplevs något förvirrande av kunderna. I vissa korsningar i centrum möts rentav tre olika zoner. Därför händer det lätt att kunderna betalar parkeringsavgift för fel zon och därför får en parkeringsbot. Det här leder till mer arbete för parkeringsövervakningen, då många vill att beslutet om böter omprövas.

Staden vill också förenhetliga systemet på andra vis. Enligt nuvarande regler är parkeringen avgiftsbelagd inom zon 1 fram till klockan 20 och inom de övriga zonerna fram till klockan 17 på vardagar. Enligt reformförslaget skulle parkeringen nu istället bli avgiftsbelagd inom alla zoner vardagar fram till klockan 18 och på lördagar fram till klockan 16.

Nya områden får avgift

De nya avgifterna föreslås bli 2 euro per timme inom zon 1, 1 euro per timme inom zon 2 och 0,5 euro per timme inom zon 3. I praktiken innebär ändringen att avgiften sjunker inom nuvarande zon 1, från 2,2 euro till 2 euro per timme, men stiger från 1,5 euro till 2 euro per timme inom nuvarande zon 2.

Samtidigt vill staden utöka den avgiftsbelagda parkeringen på Storalånggatan, Hovrättsesplanaden, Vasaesplanaden, Fredsgatan och Rådhusgatan.

Om förslaget får grönt ljus i nämnden införs de nya avgifterna vid årsskiftet. De nya avgiftsbelagda områdena skulle tas i bruk under åren 2023 och 2024.

Reformen väntas kosta omkring 50 000 euro eftersom parkeringsautomaterna måste omprogrammeras, fler automater införskaffas och skyltning förnyas.

Men reformen skulle samtidigt också ge mer klirr i kassan. När det nya systemet är i bruk väntas stadens årliga inkomster öka med omkring 70 000 euro.