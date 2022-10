Så här kan du spara in på dina matkostnader – ekonomipodden My och Anka är panka ger dig sina fem bästa tips

Matpriserna stiger och din matkasse verkar nästan ha fördubblats i pris. Vad kan du göra för att spara in på dina matkostnader? I podcasten My och Anka är panka funderar de på var man kan spara in pengar då det kommer till mat.

Genom rätt planering och lite av din tid kan du minska på dina matkostnader en hel del. Här får du fem tips på vad du kan göra hemma och vad det lönar sig att titta efter i butiken då du handlar mat.

1. Planera din mat

Ett övergripande tips är att planera bättre. Planera hela veckans mat och storhandla. Undvik spontanköp genom att planera och förbereda egengjorda mellanmål. Det är lätt att hitta veckomenyer på nätet, med hjälp av sådana kan det också vara lättare att planera sin mat och sina inköp.

I regel är större matbutiker billigare än små kvartersbutiker, så det lönar sig att försöka göra sin storhandling där. Håll koll på kilopriset och försök fokusera på billig men näringsrik mat. Till exempel ägg och bönor är proteinrika och håller dig mätt länge.

Chiafrön är också ett bra morgonmål eller mellanmål som håller dig mätt, men med chiafrön lönar det sig att jämföra priserna mellan olika märken eftersom de kan variera väldigt mycket.

Genom bra planering minskar du även på ditt matsvinn. Och det i sin tur är en stor sparåtgärd. För visst är det dumt att köpa mat som du slänger bort.

2. Gör det du kan själv

Det mesta är billigare att laga själv, som till exempel proteinstänger, där du även kan använda bland annat dina övermogna bananer och samtidigt minska ditt matsvinn.

Att baka eget bröd kostar inte mycket och speciellt surdegen, som blev trendig under pandemin, gör dig i princip självförsörjande på bröd.

Du kan också göra din egen fil genom att lägga en tesked fil i två deciliter mjölk och låta stå i ett dygn. Då kan du ersätta din youghurt med ett betydligt billigare alternativ.

Bildtext Smoothies är ett bra mellanmål som minskar ditt matsvinn. Bild: Mostphotos/Lana_M smoothies,drycker,mat,blåbär

Att köpa smoothies blir lätt dyrt, och genom att göra din egen kan du spara en hel del pengar. Genom att dessutom använda inhemska bär och frukter som äpple, blåbär och lingon, som du till och med kan plocka själv, sparar du betydligt mera än om du använder exotisk frukt.

Genom att lägga till bönor, som är billigt, i din smoothie blir den matigare och håller dig mätt längre utan att påverka smaken.

3. Odla örter på fönsterbrädet

Till och med i en liten stadslägenhet kan du odla de allra flesta örter på ditt fönsterbräde. Du kan odla en hel del själv och genom det spara pengar.

Genom att köpa örter i kruka i matbutiken och sedan plantera om dem i en större kruka kan de hålla över ett halvt år. Och då behöver du inte köpa färska örter i butiken mer än ett par gånger per år.

Bildtext Det är lätt att bli självförsörjande på örter som basilika och gräslök. Bild: Mostphotos/ Maren Winter odlingar,kryddor,örter,basilika,gräslök

Annat som är lätt att odla om du har lite mera utrymme är potatis, zucchini, lök och sallat.

Om du har trångt om utrymme lönar det sig att satsa på sådant som växer uppåt i stället för längs marken. Till exempel bönor och ärter är växter som inte tar så stor markyta utan växer mera på höjden.

Ärter och bönor är även lätta att göra skott och groddar på som du sedan kan använda i sallader eller på mackor.

4. Använd din frys effektivt

Har du en rymlig frys kan den bli din bästa vän när du vill spara pengar. Frysta bär och grönsaker är billigare än färska i butiken. Dessutom innehåller de i motsats till vad många tror mer vitaminer och näring än vad färska frukter och grönsaker i butiken gör.

Sådant som håller på att bli gammalt hemma lönar sig även att frysa in så håller det längre.

Bildtext Gör frysen till din bästa vän och minska på matsvinnet. Bild: Mostphotos/ Fascinadora mat,grönsaker,broilrar,hönskött,frys

5. Satsa på produkter med lång hållbarhet

För att minska på matsvinnet ytterligare kan du handla sådana råvaror som har längre hållbarhet. Till exempel håller vitkål betydligt längre än sallat, och fungerar lika bra i sallader och är till och med mångsidigare i matlagning.

Bildtext Använd vitkål i din sallad, det håller bättre och är billigare. Bild: Mostphotos/ Sanisra Kål,vitkål,grönsaker,Skärbräda

Ofta är även produkter som håller länge billigare än färska produkter som snabbt blir dåliga.

Växtbaserade proteinkällor som bönor och linser är billiga och håller längre. Bland animaliska produkter är till exempel makrill, tonfisk och sej exempel på billig fisk. Den köps ofta inlagd eller fryst, och då håller den länge.

Kyckling och broiler är också relativt billigt, och om du hittar ett bra erbjudande kan det löna sig att köpa och frysa in så att du kan använda det senare.