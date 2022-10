Från division 2 till Champions League-kval på två år – Fanny Söderström vågar dessutom sikta ännu högre: ”Jag har några alternativ”

Fanny Söderströms karriärkurva pekar spikrakt uppåt. Efter ligaguldet som förstamålvakt i KuPS vågar hon redan prata om att ta steget utomlands.

Den 19 september 2020 gjorde Fanny Söderström sin hittills sista match för Vasa IFK:s organisation. Hon stod då mellan stolparna då andralaget tog en 3–1-seger över OTP i division 2.

Två år senare stod hon i ett regnigt och blåsigt Mariehamn som redan klar finsk mästare. Som förstamålvakt.

– Det är klart vi är nöjda, svarar hon på Yle Sportens fråga om vilket betyg hon skulle ge KuPS för den imponerande säsongen.

– Att vinna ligan var vårt främsta mål och det lyckades vi göra.

Mot Åland United blev det en tvåmålsförlust, efter två mål som Söderström var fullständigt chanslös mot. Men KuPS hade inget att spela för i matchen. Tvärtom hade de en blytung besvikelse i bakfickan.

1 min Åland United slog KuPS i Nationella ligan - Spela upp på Arenan

Det var Kuopiolagets första match efter förlusten mot St. Pölten i den avgörande fasen av Champions League-kvalet. KuPS kom bara ett mål från att avancera till gruppspelet.

– Det var en stor besvikelse, medger Söderström som stod i matchen.

– Det tog en stund att komma över den. Men samtidigt måste vi vara stolta över hur nära vi kom. Vi tog oss ändå vidare från den första kvalomgången. Och det är fint, även om det svider.

”Visste att jag kan få chansen”

Det är inte minst tack vare Söderström som KuPS gjorde det. Den avgörande matchen i den första omgången, mot belgiska Anderlecht, gick till straffar.

Där var det Söderström och KuPS som var vassare.

Uppseendeväckande, inte minst med tanke på att det bara är några år sedan Söderström spelade för VIFK.

Bildtext Fanny Söderström räddar en straff mot Anderlecht. Bild: IMAGO/Newspix/All Over Press Kuopion Palloseura,Fanny Söderström

Efter 2020, då Söderström spelade både för representationslaget i division 1 och andralaget i division 2, flyttade hon till JyPK. Ett år i Jyväskylä var tillräckligt för att övertyga lagledningen i KuPS om att målvakten hade enorm utvecklingspotential.

Till en början var det ändå inte tal om att Söderström skulle ha varit målvaktsetta. Den rollen antog de flesta att skulle tillhöra Vera Varis, som ändå har erfarenhet av spel i Damallsvenskan också.

-Men samtidigt visste jag att jag kan få mer ansvar om jag tar vara på chanserna då jag får sådana. Och det gjorde jag, säger Söderström.

Stolt över utvecklingen

Det gjorde hon minsann. Inledningsvis verkade Varis och Söderström dela på ansvaret, men senast då Champions League-kvalet började stod det klart att Söderström är etta.

– Det är jag jättenöjd med – att ha fått förtroendet. Jag har vuxit mycket under säsongens gång och utvecklats som målvakt.

Hur ser ert förhållande med Vera Varis ut? Känns det som en rivalitet då ni ändå tävlar om samma position?

– Det är klart att vi fajtas om samma minuter, men då den andra spelar så hejar vi på den andra och då man själv spelar så får man stöd. Vi är goda vänner utanför plan.

Faktumet att Söderström etablerade sig som etta beror inte minst på hennes bakgrund som mittfältare. Tror åtminstone hon själv. Och en snabb titt på mästarnas taktiska upplägg styrker hypotesen.

Den tidigare mittfältaren passar in i konceptet

KuPS väntas nämligen hålla boll då de spelar i Nationella ligan.

Det är i stor utsträckning via backarna som spelet byggs upp och då väntas också målvakten delta aktivt med fötterna.

– Det väntas att jag ska spela med fötterna under press. Det trivs jag med. Och det är en av mina styrkor som målvakt, säger Söderström och lyfter fram just den aspekten som något hon lyckats utveckla enormt under säsongen.

– Jag är modigare då jag spelar med fötterna nu. Och det passar ju vårt spel.

Bildtext KuPS-spelare rusar fram till Fanny Söderström efter en seger. Bild: IMAGO/Newspix/All Over Press Fanny Söderström,Kuopion Palloseura,Küps

Men den som tror att det är lätt för en målvakt då man spelar för ett lag som dominerar bollinnehavet så tror fel.

– Tvärtom. Det blir svårare för mig då det inte kommer fler än några skott per match. Då måste jag vara redo. Det är utmanande för en målvakt när det egna laget för spelet så här, säger Söderström.

”Får se vad som händer nästa år”

Nästa säsong är KuPS mål självklart att gå för ett tredje raka guld och ännu större framgångar i Champions League. Men kommer Söderström att finnas med i laget? Det har hon inget svar på.

– Vi har en match kvar och det är den jag fokuserar på nu. Sen får vi se vad som händer. Jag har några alternativ, svarar hon kryptiskt och vägrar berätta mer om vilka alternativen är.

Rent logiskt kan man härleda att nästa steg i karriärutvecklingen skulle vara att styra kosan utomlands. Värst mycket högre än KuPS kommer man ändå inte inom Finlands gränser.

Bildtext Fanny Söderström spelade för JyPK säsongen 2021 och visade samtidigt att hon håller liganivå. Bild: Tomi Hänninen / Yle Fanny Söderström

Och Söderström sticker inte heller under stol med att hon, åtminstone i något skede, vill spela utomlands.

– Men situationen måste vara rätt för mig, ser hon ändå till att understryka.

På lång sikt hoppas hon också vara aktuell för spel i landslaget. Hittills har hon fått delta i U23-landslagets läger.

– Så damlandslaget känns inte helt aktuellt inom några år. Men det är absolut något jag siktar på.

Med tanke på den otroliga utvecklingskurvan är det ingen högoddsare att påstå att Söderström är på rätt väg. Och hon vet exakt vad hon ännu måste utveckla för att bli en tillräckligt bra målvakt för att platsa där.

– Framför allt att bli en starkare ledare på plan. Men det lär väl komma med åldern och med mer erfarenhet, säger 21-åringen.