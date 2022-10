Mikko Rantanens storform fortsätter – Alexander Barkov spelade fram till två mål

I nattens tre matcher i NHL var det två finländare som stod ut över de övriga. Colorados Mikko Rantanen stod för 2+1 medan Floridas Alexander Barkov stod för 0+2.

Om kvällen för Mikko Rantanen var lyckad individuellt var den mindre lyckad för hans lag Colorado Avalanche. Laget åkte på en 3–4 förlust mot kanadensiska Winnipeg Jets.

Avalanche låg under enda från start men kvitterade matchen sent in i den andra perioden. Den tredje perioden var mållös vilket innebar att matchen gick till förlängning. Där tog det endast 31 sekunder innan Jets gjorde mål och knep det extra poänget.

Mikko Rantanens trepoängskväll innebär att han avancerar till en andra plats i NHL:s poängliga. Rantanen har gjort nio poäng (3+6) på fyra matcher i årets upplaga av NHL. Det är endast New York Rangers Artemi Panarin som gjort fler poäng än Rantanen. Panarin har stått för 10 poäng (2+8) på fyra matcher.

Matchens två övriga finländare hade det motigare. Både Colorados Arthuri Lehkonen och Winnipeg Jets Saku Mäenalainen var poänglösa och hade dessutom -1 i +/- statistiken.

Alexander Barkovs motor börjar sätta i gång

En finländare som har haft det svårare under säsongsinledningen är Florida Panthers Alexander Barkov. Poängen har varit få och +/- statistiken varit negativ.

Idag visades tecken på att trenden kan brytas då han spelade fram till två av Panthers mål och samtidigt fördubblade sin egen poängskörd. Mål har det inte ännu blivit för Barkov som nu gjort 0+4 i de fyra första matcherna.

I matchen mot Philadelphia Flyers vann Florida Panthers 4-3 mycket tack vare just Barkov. Nyförvärvet Matthew Tkachuk stod också han för 0+2 i matchen mot Flyers.

Matchens övriga finländare var inte lika synliga. Eetu Luostarinen (17:10) och Anton Lundell (18:02) fick båda gott om speltid men lyckades inte göra poäng i matchen.

NHL, 20.10.2022:

Florida Panthers–Philadelphia Flyers 4-3

FLA: Alexander Barkov 0+2, +1, 21:04

FLA: Anton Lundell 0+0, -1, 18:02

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, +-0, 17:10

Colorado Avalanche–Winnipeg Jets 3–4 efter förlängning

COL: Mikko Rantanen 2+1, -1, 20:18

COL: Artturi Lehkonen 0+0, -1, 19:09

WPG: Saku Mäenalainen 0+0, -1, 13:52

Seattle Kraken–St. Louis Blues 3–4 efter förlängning

STL: Niko Mikkola 0+0, +-0, 15:02