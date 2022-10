Åbobon Peter Sarlin fick pris av Finlands juniorhandelskammare – driver bolag med fokus på artificiell intelligens

Entreprenören och professorn Peter Sarlin är en av tre personer som uppmärksammas genom Vuoden Nuori Menestyjä-priset som delas ut av Finlands juniorhandelskammare.

Med tävlingen vill man lyfta fram finländska framgångar som gjort såväl nationellt som internationellt. Priset delas ut i olika kategorier som näringsliv- och ekonomi, politik, och kultur. Deltagarna i tävlingen ska vara i åldern 18–40 år.

Sarlin är en av grundarna till teknologibolaget Silo AI som fokuserar på artificiell intelligens och hjälper andra bolag att integrera AI i sina produkter. Bolaget har kontor i bland annat Helsingfors, Åbo, Stockholm och Köpenhamn.

– Vi kallar oss för ett privat AI-labb. När vi började år 2017 var vi ett litet team på under tio personer. På lite under fem år har bolaget vuxit till att ha 250 anställda, säger Sarlin.

Sarlin, som bor i Åbo, har studerat i rekordfart vid Åbo Akademi och disputerade vid Turku Centre For Computer Science 2013. Året därefter blev han professor vid Svenska handelshögskolan, och är sedan våren 2022 professor vid Aalto-universitetet.

Bildtext Sarlin driver teknologibolaget Silo AI, som hjälper andra företag att integrera artificiell intelligens i sina produkter. Bild: Silo AI artificiell intelligens

Han har fortfarande starka band till Åbotrakten, och vill gärna vara med och utveckla regionens konkurrenskraft när det gäller artificiell intelligens.

– Vi borde stärka kopplingen till de industrier som redan fungerar bra här, exempelvis när det gäller autonoma fartyg, skogsmaskiner och gruvmaskiner samt inom medicinindustrin, säger Sarlin.

Deltar i internationell tävling

Förutom Sarlin så prisas också klimataktivisten Zahra Karimy, och städföretagaren Auri Kananen. Dessa ska representera Finland i en internationell tävling, Ten Outstanding Young Persons of the World, under nästa år. Tävlingen ordnas av Finlands juniorhandelskammares huvudorganisation Junior Chamber International (JCI).

– Jag har haft lyckan att jobba med saker som jag tycker om både inom det akademiska och sedan inom arbetslivet. Det är en stor ära att vara en av Finlands kandidater i den globala JCI-tävlingen, säger Sarlin.