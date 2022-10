Aho stod för 0+3 i första Carolina-förlusten – hela 18 finländska utespelare blev utan poäng i nattens NHL-omgång

Sebastian Aho och Kasperi Kapanen var de enda finländska spelarna som lyckades i poängplocket under nattens omgång i NHL. De övriga utespelarna i de tolv matcherna blev utan poäng.

Sebastian Ahos passningar ledde till målskytte tre gånger när hans Carolina Hurricanes förlorade borta mot Edmonton Oilers med 6–4. För Carolina var förlusten den första för säsongen.

Aho spelade fram till Andrei Svetshnikovs 1–1-kvittering i början av andra perioden. Under första minuterna av tredje perioden vann Aho en tekning i anfallszon och spelade sedan fram till Svetshnikov, som reducerade till 4–3-reducering.

Edmonton ökade på ledningen, men halvvägs in i sista perioden lyfte Martin Necas Carolina ännu ett mål i från till 5–4 assisterad av Aho.

Aho har stått för poängen 2+5 på fyra matcher och är tvåa i så väl lagets som finländarnas poängligor.

Svårt för finländarna

I natt spelades totalt tolv matcher i NHL, men utöver Aho var Kasperi Kapanen den enda finländaren som lyckades i poängväg.

Kapanen assisterade till Pittsburgh Penguins femte mål då laget vann över Los Angeles Kings med 6–1.

De övriga 18 finländska utespelarna i nattens matcher blev utan såväl mål som passningspoäng.

Erik Haula i New Jersey Devils sköt hela åtta gånger utan att lyckas i målskyttet. New Jersey vann borta över lokalrivalen New York Islanders med 4–1.

Kevin Lankinen släppte in fyra puckar när hans lag Nashville Predators förlorade borta mot Columbus Blue Jackets med 5–3. Columbus-stjärnan Patrik Laine var borta på grund av skada.

Buffalo Sabres-backen Henri Jokiharju tvingades lämna rinken i första perioden i bortamatchen mot Calgary Flames. Jokiharju fick pucken i ansiktet efter lagkapten Kyle Okposons skott.

Buffalo vann med 6–3.