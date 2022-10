Tävlande i The Voice of Finland kastades ut på grund av ryskt dubbelmedborgarskap: ”Det här har förstört mig mentalt”

En tävlande med både finskt och ryskt medborgarskap tog sig från kvalet till själva tävlingen, men en dag innan inspelningarna meddelade produktionsbolaget att hon inte längre fick vara med. Hon gavs senare en möjlighet att komma tillbaka.

Maria (namnet har ändrats) flyttade till Finland från S:t Petersburg för sju år sedan. I Ryssland arbetade hon som sångerska, något hon ville fortsätta med i sitt nya hemland.

Maria gav sånglektioner och försökte bygga en karriär som sångerska. I år fick hon finskt medborgarskap.

Redan tidigare hade Maria deltagit i sångtävlingar, men i år var framgången äntligen nära: hon klarade sig genom kvalet och kom med i en av Finlands mest populära sångtävlingar, The Voice of Finland. Inspelningarna inleddes i början av hösten och skulle för Marias del fortsätta i mitten av oktober.

Kvällen innan hennes första framträdande fick Maria ett textmeddelande där man skrev att hon inte längre var välkommen i tävlingen. I den ansvariga producentens meddelande på engelska motiverades beslutet så här:

”Deltagaren utesluts från tävlingen. The Voice of Finland är ett icke-politiskt underhållningsprogram och måste förbli ett sådant. Den tävlande är medborgare i ett land som för ett anfallskrig och oberoende hur klanderfritt hon uppträder i programmet skulle diskussionen kring programmet politiseras, och det kan vi dessvärre inte tillåta.”

Bildtext Produktionsbolaget skickade ett textmeddelande till Maria om att hon hade uteslutits ur tävlingen. Bild: Yle underhållningsprogram,populärkultur,sångtävlingar

– När jag fick ett finskt pass tänkte jag att jag har fått ett andra hem. Men nu visade man mig min plats. Den 24 februari förlorade jag både mitt hemland och mig själv. Jag tror att många ryssar upplever samma sak. Nu känner jag att jag inte har ett hem vare sig i Ryssland eller Finland, säger Maria.

– När kriget i Ukraina bröt ut upplevde jag ingen diskriminering i Finland. Tvärtom berättade jag för alla att finländare inte är sådana. Men nu fick jag känna att jag inte är någon i det här landet.

Enligt Maria har produktionsbolagets beslut påverkat hennes psykiska välmående.

– Jag, liksom många andra ryskspråkiga i Finland, deltog i demonstrationer, stödde Ukraina, hjälpte flyktingar och fördömde entydigt kriget och Putins regim.

– Jag är finsk medborgare och får rösta i presidentvalet, men jag får inte sjunga i ett underhållningsprogram. Det här har förstört mig mentalt.

Produktionsbolaget: ”Vi vill rätta till vårt misstag”

Yle Novosti tog kontakt med produktionsbolaget och en representant för kanalen. The Voice of Finland produceras av ITV och sänds på Nelonen. ITV:s vd Pete Paavolainen svarade till en början på Yles frågor per e-post:

– Vi har förbundit oss att behandla alla lika. Det exceptionella världsläget gör att samhället och även underhållningen måste ta ställning till nya synvinklar. Produktionsbolaget och kanalen tog tillsammans ett snabbt beslut, som snart visade sig vara felaktigt. Vi beklagar det och vill rätta till vårt misstag. Vi har kontaktat deltagaren i fråga och erbjudit henne en möjlighet att återvända till programmet.

Under arbetet med artikeln fick Yle Novosti höra från flera källor att även en annan tävlande med ryskt medborgarskap uteslutits ur tävlingen. Senare erbjöds även den personen sin plats tillbaka.

Enligt Paavolainen gjorde produktionsbolaget ett misstag, och att Yle tog kontakt påverkade inte beslutet att be de tävlande komma tillbaka. Senare intervjuade Yle Paavolainen även per telefon.

Enligt Maria blev hon erbjuden sin plats tillbaka lördagen den 22 oktober. Yle tog kontakt med produktionsbolaget torsdagen den 20 oktober. Maria fick meddelandet att hon hade uteslutits från tävlingen måndagen den 17 oktober klockan 23, när inspelningen borde ha börjat följande morgon.

Beslutet diskuterades på internationell nivå – producent sade upp sig

Enligt Paavolainen diskuterades beslutet att be de tävlande komma tillbaka med ITV:s internationella ledning samt med ägarna till The Voice of Finland-formatet.

– Vi förstod att beslutet var felaktigt och måste tas tillbaka genast. Det vi har funderat över i två dagar är hur det ska göras. Produktionsmässigt är det ingen enkel sak. Innan vi erbjöd de här två personerna deras platser tillbaka måste vi fundera över hur vi i praktiken gör det i programmet.

Paavolainen tar inte ställning till om fallet är diskriminerande. Han säger att det inte har funnits liknande fall i andra produktioner.

Lotta Stenroos som arbetade som producent på The Voice of Finland berättar för Yle Novosti att hon valde att sluta efter beslutet att utesluta de tävlande.

– Jag jobbar inte längre för ITV på grund av den värdekonflikt som uppstod. Jag kan inte stå bakom beslutet, så jag såg det som bäst att säga upp mig.

Maria säger att beslutet att be henne komma tillbaka inte förändrar något.

– Efter all förödmjukelse och stress skulle jag helt enkelt inte känna mig trygg kring de här personerna.

Enligt ITV:s vd Pete Paavolainen har den andra tävlande inte ännu bestämt sig.

DO: Förbud mot diskriminering gäller även ryskspråkiga

Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman säger att Finlands grundlag och diskrimineringslag förbjuder diskriminering på grund av ursprung, språk eller nationalitet.

Enligt Stenman finns det situationer där sådant som personer kan uppleva som diskriminering kan vara berättigat. Som exempel nämner hon de sanktioner som rör särskilda situationer och personer och som Finland godkänt tillsammans med andra EU-länder på grund av Rysslands anfallskrig.

Samtidigt påminner Stenman om att det finns en stor ryskspråkig minoritet som står utanför sanktionerna. En del av dem är enbart finska medborgare, en del är ryska medborgare och en del har dubbelt medborgarskap. Förbudet mot diskriminering gäller också dem.

Stenman kan inte kommentera enskilda fall, men säger att diskrimineringsombudsmannens byrå utreder alla misstankar om diskriminering som man får vetskap om.

– Vi kan lämna en motiverad ståndpunkt, och med stöd av den kan vi försöka åstadkomma förlikning. Då medger motparten att man gjort sig skyldig till diskriminering och offret för diskrimineringen har möjlighet till ersättning. Om det inte blir förlikning kan offret söka ersättning genom att föra saken till tingsrätten, berättar Stenman.

Marias namn har ändrats på hennes begäras, eftersom hon är rädd att artikeln kan påverka hennes karriär.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel The Voice of Finland -kilpailun osallistuja poistettiin kisasta Venäjän kaksoiskansalaisuuden takia: ”Tämä on tuhonnut minut henkisesti”. Översättning och bearbetning: Jakob Lillas.

Yle Novostis urprungliga artikel på ryska: Участницу шоу ”Голос” в Финляндии отстранили от конкурса из-за российского паспорта, несмотря на финское гражданство – ”Меня морально уничтожили”. Översättning från ryska till finska: Heli Jormanainen.