Hår från Borgåhuvuden används för att odla mat och bekämpa olja

Nationella projektet Hiukka hyvä går ut på att människor ger sitt avklippta hår till välgörenhet. Av hårtestarna tovas mattor som används vid oljebekämpning och som växtunderlag vid odling.

– Det blir nog bra Frida, jag är nog säker på att det blir bra.

Så säger Malin Kajander och kammar igenom mitt slitna, ljusa hår som hänger över axlarna.

Kajander är frisör och en av dom som är med i det nationella projektet Hiukka hyvä, där frisörsalonger donerar avklippta hårslingor till välgörande ändamål inom klimat och miljöarbete.

Bildtext Malin Kajander, till vänster, äger två frisörsalonger. Hon fick veta om projektet och tyckte det lät intressant. Hennes kollega Johanna Hyvättinen är ekofrisör och hon sa genast att hon är intresserad och vill vara med. Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle frisörbranschen,damfrisörer,frisör (grundexamen inom hårbranschen),frisörsalong,hår,Borgå

Idag är det jag som sitter i hennes stol och det är mina avklippta hårtofsar som ska suga i sig olja i ett hav, eller hjälpa växter att gro.

Klipp klipp säger saxen och Kajander fångar en rosa tofs som faller ner på mina axlar. Allt som allt klipper hon av två små svansar.

– Din tofs väger ungefär 2 gram, så det du har gett bort är 4 gram hår.

Det här konstaterar Kajanders kollega Johanna Hyvättinen.

Hyvättinen väger tofsarna i handen och trär en liten gummisnodd runt varje tofs. Det värdefulla håret ska ju inte tappas bort på vägen.

Bildtext Johanna Hyvättinen har ställt ut sitt slutarbete i salongen. Det är tovade bollar av människohår. Varje boll har en unik färg. Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle frisörbranschen,damfrisörer,frisör (grundexamen inom hårbranschen),frisörsalong,hår,Borgå

Hyvättinen och hennes kolleger på Kajanders två Borgåsalonger har samlat in kunders hår i ett år. Allt som allt har det blivit 5 kilogram.

Johanna Hyvättinen ställer sig framför frisörstolen och visar upp två hårmattor på 30 gånger 50 centimeter. De ser ut som tunna, ulliga fårfällar. En är blond och vit och den andra mörkbrun och råttfärgad. Hårstråna i mattorna kommer från både hund och människa och just de här mattorna har Hyvättinen själv tovat.

– Man kan göra nästan vadsomhelst av hår. Man kan laga smycken, kläder och mössor och vantar, men just Hiukka hyvä-projektet gör saker av hår som används för miljön, säger hon.

För att tova en matta som suger upp olja behövs 900 gram hår. De här mattorna är lättare varianter.

Det var ekofrisören Miila Hyökki från Helsingfors som tog initiativet i Finland. Under pandemins sysslolösa dagar stötte hon på ett projekt i USA som heter Matter of trust där hår av både djur och människor samlas in för att sedan tovas till oljemattor och odlingsunderlag.

Miila Hyökki började samarbeta med Green Lahti, Europas miljöhuvudstad 2021, och yrkeshögskolan LAB i Lahtis. På den vägen skaffade också Hyökki en tovningsmaskin till Lahtis, den enda i hela Norden.

Det är bara en bråkdel av allt hår som faller på golvet på en frisörsalong som går att använda inom ramarna för projektet. Malin Kajander räknar med att allt hår som sopas upp under en arbetsvecka fyller en hel sopsäck.

Håret som samlas in för mattorna ska vara relativt långt, minst 7 centimeter, för att man ska kunna använda det. Korta strån går inte så bra att tova, de faller ut.

– Nu får du sitta helt stilla tack och inte prata så mycket, säger Kajander. Annars blir det snett.

Bildtext De här svansarna är 7 centimeter långa och väger 2 gram styck. De är resterna från Yle Östnylands reporters hår. Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle frisörbranschen,damfrisörer,frisör (grundexamen inom hårbranschen),frisörsalong,hår,Borgå

På salongen i Gamla stan i Borgå avslutar Malin Kajander sitt jobb med mitt hår. Hon rufsar till det som finns kvar och fönar det. Sedan lägger hon mina avklippta hårtofsar i ett brunt kuvert.

– Om kunden har tänkt klippa fem centimeter av håret brukar jag nog föreslå att vi tar lite till så håret också kan göra nytta.

När kuvertet är riktigt tjockt skickas det till Lahtis. Där blandas huvudhåret med hundhår och sen tovas det till mattor och kommer till nytta.

Johanna Hyvättinen avslutar med att berätta om ett projekt i Atacamaöknen i Chile. Där odlar lokalbefolkningen majs med hårmattor som växtunderlag. Hårmattan ger växterna mineraler och jordbrukarna sparar vatten när mattan hindrar fukten i marken från att avdunsta.