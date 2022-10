Många av Rysslands inkallade soldater kommer från etniska minoriteter – det ökar risken för motsättningar

Skjutningen vid en rysk militärbas den 15 oktober var en följd av motsättningar mellan muslimska soldater och deras kristna befäl. Risken för liknande incidenter kan öka om minoritetsfolk mobiliseras i större utsträckning än etniska ryssar.

I slutet av september inledde Ryssland sin ”partiella” mobilisering av reservister till kriget i Ukraina.

Den ryska regeringen har inte visat någon officiellt statistik gällande vilka reservister som kallats in och varifrån de kommer. Men redan tidigt förekom det uppgifter om att män från fattiga regioner och regioner med en stor andel etniska minoriteter var överrepresenterade bland de som mobiliserades.

Newsweek skriver att majoriteten av de som blivit inkallade har kommit från Rysslands delrepubliker, såsom från den övervägande muslimska regionen Dagestan i Kaukasien, Sacha i nordöstra Sibirien, Burjatien nära den rysk-mongoliska gränsen samt från Kasnojarskområdet.

Majoriteten av mobiliserade från fattiga minoritetsregioner

I den muslimska delrepubliken Dagestan utbröt protester mot kriget kort efter att Putin meddelat om mobiliseringen. Protester har också varit mer frekventa i andra delrepubliker med minoritetsgrupper, än i de större ryska städerna.

Bildtext Protester mot kriget har varit vanliga i de ryska delrepublikerna där många soldater har mobiliserats. På bilden syns en demonstrant i Moskva. Bild: Vyacheslav Prokofyev/TASS/All Ov Moskva,Ryssland,demonstration,Ukraina

Det här hänger också ihop med rapporterna om en överrepresentation gällande antalet mobiliserade soldater i regionerna.

Enligt Jekaterina Morland, volontär vid Asians of Russia Foundation, har Burjatien haft sexfaldigt så många mobiliserade om man jämför med Rysslands europeiska regioner, rapporterar AP.

Vladimir Budaev, som är aktiv inom den pro-demokratiska organisationen Free Buryatia Foundation, säger till Newsweek att Putin ser på Rysslands etniska minoriteter som förbrukningsbara.

– Den vanligaste orsaken till det är att det bara är Kremls koloniala policy. För Putin är det ganska rimligt att skicka en etnisk minoritetsgrupp för att överta en annan etnisk minoritetsgrupp, säger Budaev.

Religiösa motsättningar föranledde skjutning vid militär bas i Belgorod

Samtidigt kan den här överrepresentationen på sikt leda till problem för Putin och de ryska militära styrkorna i Ukraina.

Den 15 oktober öppnade två soldater från en tidigare sovjetisk republik eld mot andra frivilligsoldater under en militär övning vid en bas i regionen Belgorod, nära den ukrainska gränsen.

Ryska statligt kontrollerade medier meddelade kort därefter att 11 personer dött och 15 personer skadats på den militära basen. Rysslands försvarsministerium kallade händelsen för en terroristattack, men har inte gett mer information om händelsen.

Bildtext En konflikt mellan muslimska soldater och deras kristna ryska befälhavare uppges ha föranlett skjutningen vid en militärbas i Belgorod. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press Ryssland,soldater,krig

Enligt den ryska oberoende nyhetssajten Meduza var det en intern konflikt mellan de muslimska soldaterna och deras ryska befäl som utlöste skjutningen.

Det hela ska ha börjat med att tre rekryter – en från Azerbajdzjan och de övriga från två ryska delrepubliker – ville avsluta sina militära uppdrag. De ansåg att invasionen av Ukraina inte var deras krig.

En av de ryska befälhavarna tog sedan upp saken genom att kalla kriget för ett heligt krig.

Några soldater från Tadzjikistan gav mothugg, medan den ryske befälhavaren i sin tur kallade Allah för en ”fegis”. Det här upprörde såväl soldater som officerare med muslimska rötter och tumult, bestående av knuffande, uppstod mellan muslimska och kristna soldater.

Kort efteråt ska de tadzjikiska soldaterna ha bett andra muslimska soldater stiga åt sidan innan de började skjuta vilt runt omkring sig.

Ökad risk för incidenter och religiöst betingade motsättningar

Enligt den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, var skjutningen sannolikt en konsekvens av Kremls beslut att främst mobilisera soldater från fattiga regioner och minoritetsområden, vilket man gjort för att bespara etniska ryssar och rika ryska medborgare.

Vladimir Budaev håller med den analysen. Han tror också att flera incidenter i likhet med den i Belgorod kommer att äga rum ifall ryska etniska minoriteter fortsätter att mobiliseras i oproportionerligt stora mängder.

– Många människor som nu blivit mobiliserade förstår fortfarande inte vad som har hänt. När de kommer att inse att de blir kanonmat och att ingen bryr sig om deras liv, då kommer den här sortens händelser att öka, säger Budaev till Newsweek.

Nyhetsbyrån AP skriver också att den ryska ledningen har mobiliserat soldater som inte nödvändigtvis stöder kriget i Ukraina, vilket kan leda till en låg stridsmoral.

AP beskriver en incident i Sibirien där en lokal befälhavare blev skjuten och allvarligt skadad av en ung man vars vän hade blivit kallad till kriget. Gärningsmannen ska ha skrikit: ”Ingen kommer ett kriga… Vi kommer alla gå hem nu”.

Samtidigt meddelade en representant från organisationen Free Buryatia Foundation nyligen att ett flygplan med 150 mobiliserade soldater från Burjatien landat på hemmaplan efter att soldaterna vägrat att delta i kriget.

Bildtext Mobiliserade soldater har skickats till den ukrainska fronten utan att ha fått tillräcklig träning och utrustning, skriver bland annat nyhetsbyrån AP. Bild: EPA-EFE/All Over Press Ryssland,Soldat,soldater,militär

Uppmanar till ”de-satanisering” – ett försök att få religiösa minoriteter med sig

I sin senaste rapport om läget i kriget i Ukraina skrev tankesmedjan ISW att ryska publika figurer försöker justera retoriken om kriget så att den passar för både kristna och muslimska soldater.

Aleksej Pavlov, assisterande sekreterare i det ryska säkerhetsrådet, har bland annat sagt att målet är att ”de-satanisera” Ukraina, för att få bort ”sekter” som övergett de värderingar som kännetecknar den rysk-ortodoxa kyrkan, islam och judendom.

Den tjetjenske ledaren Ramzan Kadyrov har i sin tur sagt att kriget i Ukraina är ett jihad mot ukrainsk satanism.

Bildtext Rysslands president Vladimir Putin och den tjetjenske ledaren Ramzan Kadyrov. Bild: EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL Vladimir Putin,Ramzan Kadyrov,Ryssland,Tjetjenien

Enligt ISW kan uttalanden som dessa vara ett sätt att försöka minska på de meningsskiljaktigheter som religiösa minoritetsgrupper i de ryska styrkorna uttryckt.

Genom att prata om kriget med hjälp av religiösa, men inte nödvändigtvis kristna termer, kan man försöka överbrygga religiösa schismer och fortsätta rekrytera soldater från etniska och religiösa minoritetsregioner.

Källor: AP News, Newsweek, ISW - The Institute for the Study of War, The Moscow Times, Meduza, Radio Free Europe.