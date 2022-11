Lauren Groff är den misslyckade poeten som blev bästsäljande författare: ”Mitt liv kretsar kring skrivandet på ett sätt som kan anses vara religiöst”

Öppna

Född 23 juli 1978 i New York.

Bor i Gainesville, Florida sedan 2006 med sin man, deras två barn och familjens labradoodle Olive. ”Florida är fruktansvärt! Jag gillar solen och klimatet, men politiskt är det bland de värsta ställena på den här planeten. Dessutom finns Disneyland här nära vilket gör att allt känns lite fejkat.”

Debuterade 2008 med romanen The Monsters of Templeton. Sedan dess har hon gett ut två novellsamlingar och tre romaner. Fates and Furies (2015) blev hennes internationella genombrott efter att den hyllats av Barack Obama och Matrix (2021) är hennes senaste roman.

Aktuell med: Fates and Furies har översatts till svenska med titeln Ödet och ursinnet. Var virtuell gäst på Helsingfors bokmässa 30.10.

Inspireras av: ”Jag läser väldigt mycket. I snitt brukar jag läsa ungefär 300 böcker per år. Jag tränar också mycket för att det händer så mycket i hjärnan då. Efter att ha sprungit i en timme kan jag få riktigt bra idéer.”

Gör om dagarna? ”Jag vaknar av mig själv varje morgon klockan 5. Det är omöjligt att sova längre fastän jag skulle vilja. Dricker en kopp kaffe, jobbar i några timmar, tränar, redigerar det jag skrivit, äter lunch, sköter administrativa uppgifter.”

Och om kvällarna? ”Jag lagar middag tills familjen kommer hem vid klockan 18. Klockan 20 går jag och lägger mig i sängen och läser tills jag somnar.”

Läser just nu: ”Jag läser Sharon Olds senaste diktsamling Balladz, och den är fantastisk. Jag läser också Underworld av Don DeLillo och Frank: Sonnets av Diane Seuss, som är en annan fantastisk diktsamling. För en tid sedan besökte jag Sverige och Norge och då köpte jag en bok av Selma Lagerlöf som jag också har börjat läsa lite i.