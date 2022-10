Dags för taklagsfest för Pargas kreativa lärcenter: "Nu börjar vi se hur stort det är"

I dag, fredag, firas taklagsfest för Pargas nya kreativa lärcenter. De stora grundarbetena är klara och nu återstår främst ytarbeten inomhus. Både budgeten och tidsplanen ser ut att hålla.

Byggarbetet med det nya skolcentret startade för ungefär 11 månader sedan och nu är man lite över halvvägs i byggprocessen. Pargas fastighetschef Seppo Pihl säger att det har varit ett långt projekt som nu allt mer börjar ta sin form.

– Vi har arbetat för det här projektet i över tre år och nu börjar vi se hur stort det är. Visst kan man se det på ritningarna, men det är helt annorlunda att se det på riktigt, säger Pihl.

De flesta av de gamla skolorna ska på sikt rivas, men Pargas svenska gymnasiums skolhus har bevarats. Men att kombinera en äldre byggnad med ett nybygge har inte varit helt lätt.

– Det var en av de största utmaningarna att få ihop det gamla huset med nybygget. Arkitekterna har gjort ett stort jobb för att kombinera de två byggnaderna, säger Pihl.

Säkerheten utvärderas regelbundet

Utanför byggarbetsplatsen finns fortfarande Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulus skolbyggnader där eleverna i årskurs 7 till 9 går i skola som förut. Trots att skolorna finns alldeles i närheten av byggarbetsplatsen och det såklart är en säkerhetsrisk har det överlag fungerat bra.

– Det har inte varit många tillbud trots att eleverna måste ta sig över Skolgatan till matsalen varje dag. Vi utvärderar hela tiden säkerheten och åtgärdar problem om de uppstår, säger Pihl.

Pihl medger att det inte är en så vanlig lösning att eleverna går i skola så här nära en byggarbetsplats.

– Det var inget lätt beslut att fatta att eleverna skulle gå kvar i sina gamla skolor under byggtiden. Men genom att eleverna inte behöver placeras i baracker, sparar staden in en miljon euro årligen, säger Pihl.

Bildtext Seppo Pihl medger att det är en stor utmaning att bygga en ny skola med den gamla skolan alldeles bredvid. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,skolor

Tidsplanen håller

Totalbudgeten för det kreativa lärcentret är 21,8 miljoner euro, och även om budgeten är stram ser det ut som att den håller och att alla planer kan förverkligas.

Janne Ilmalahti, som är ansvarig byggherre för lärcentret, tror att de flesta problem och överraskningar redan kommit fram under arbetet med grunden och huset stomme.

– Vintern orsakade vissa problem, vi hade bland annat problem med den entreprenör som utförde grundarbetet och då uppstod även förseningar i tidsplanen. Men nu då vi gör mer arbeten inne i byggnaden har vi jobbat i fatt tidsplanen ganska bra. Nu är vi tillbaka i den ursprungliga tidsplanen, säger Ilmalahti.

Tidigare i år upptäcktes problem med dräneringen vid skolbygget, men de problemen är nu åtgärdade. Överlag kontrollerar både Pargas stad och projektets huvudsakliga entreprenör att allt blir korrekt gjort.

Ilmalahti medger att man ibland stött på överraskningar, bland annat i den gamla gymnasiebyggnaden, men hittills har problemen gått att lösa tillsammans med kontrollanterna.

Bildtext Janne Ilmalahti är nöjd över att budgeten och tidsplanen har hållit trots höjda priser och en del överraskningar. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,skolor

Alla vill bygga ett hus av bra kvalitet

Pargas stad har fasta avtal med entreprenörerna och har på det viset inte påverkats av prishöjningarna på byggmaterial. Ilmalahti medger att de höga träpriserna orsakade oro, men nu har priserna gått ner lite igen och överlag har det gått ganska bra att hålla sig inom budgeten.

Trots att byggmaterialpriserna stigit tycker Pihl att byggarbetet håller en god kvalitet, och kvaliteten övervakas också noggrant.

– Vi har flera övervakare som övervakar att allt går rätt till. Vi har haft några avvikelserapporter, men huvudentreprenören har skött det väldigt bra. Alla vill vi bygga ett hus av bra kvalitet, ingen vill att det uppstår problem efteråt, säger Pihl.

Stommen börjar alltså vara klar, men än finns mycket arbeten att göra inne i byggnaden innan den överlämnas till staden i slutet av maj nästa år.

Det nya skolcentret ska i framtiden inhysa både de finsk- och svenskspråkiga eleverna i årskurs 7 till 9 och gymnasiet. Dessutom bygger yrkesinstitutet Axxell en egen skolbyggnad intill. Stadens skolbyggnad är planerad för ungefär 720 elever.

Det kreativa lärcentret ska stå klart den sista maj 2023. Efter det möbleras skolan, så att eleverna kan flytta in i augusti 2023. Under hösten 2023 rivs Sarlinska skolans byggnad och vintern 2024 rivs Paraistenseudun koulus byggnad. Skolgården blir färdig under våren 2024.