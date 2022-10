Enorm fördel Haka i kampen om Europakval – skyttekungen Lee Erwin gjorde hattrick i första halvek mot VPS: ”Fick göra mål lite för lätt”

Lee Erwin har inte tappat målformen på drygt en och en halv vecka. Mot VPS visade han varför han är ligans vassaste målskytt.

En stark höst hade bäddat för en kittlande avslutning för VPS. Ett dubbelmöte med Haka står mellan Vasalaget och en kvalplats till Conference League.

Men efter 90 minuter hemma på Sandviken har VPS en stor grop att kravla sig upp ur om man ska få möta europeiskt motstånd nästa sommar. Haka skaffade sig en enorm fördel efter 3–0 i Vasa.

– Det var inget snack om vilket lag som var bättre. Det här var långt under vår nivå, säger Jesper Engström till Yle Sporten efter matchen.

Haka har inte spelat sedan slutserierna avslutades den 16 oktober, och Lee Erwin har inte tappat målformen under den tiden. På Sandvikens konstgräs visade han varför han är ligans skyttekung den här säsongen.

Erwin nickade in 1–0 redan i fjärde minuten, petade in tvåan efter en knapp halvtimme och slog in en straff till 3–0 strax före paus.

– Han visade sin kvalitet idag och gjorde mål på sina chanser, säger Hakas tränare Teemu Tainio.

Erwin hade stor hjälp av vindsnabbe Logan Rogerson på kanten. Det var han som slog inläggen till både 1–0 och 2–0. Rogerson kom ofta en mot en med Engström.

– Han är en snabb kille, jag kan inte säga något annat. All kredd åt honom, säger Engström.

Hur mycket hade ni snackat om Erwin?

– Alla vet hur bra han är. Vi hade talat om honom och tittat på honom, så vi visste hur bra han är. I dag fick han göra mål lite för lätt, säger Engström.

Inga mål efter paus

VPS hade inte mycket att komma med i första halvlek. Till den andra akten gjorde man flera förändringar för att försöka skapa tryck på motståndarnas planhalva men målchanserna var lätträknade.

– Lite bättre är vi i andra halvlek, vi släpper inte in något mål och skapar några chanser, säger Engström.

Engström medger att Vasalagets tuffa spelschema den senaste veckan har satt sina spår då man mötte ett utvilat Haka. Men det är ingen bortförklaring och myntet har två sidor.

– Vi har fått spela matcher hela tiden och är inne i tempot. Det är bara fem dagar kvar av säsongen så jag vill inte börja skylla på trötthet, säger han.

Lärde ni er något av Haka i dag som ni inte sett i era tidigare möten?

– I första halvlek såg vi att om vi ger dem tid och utrymme så är de skickliga. Med två snabba yttrar och Erwin i anfallet är de väldigt farliga. Det är viktigt att vi är kompakta i nästa match, säger Engström.

”Första målet viktigt”

Nästa match spelas i Valkeakoski på söndag. Då måste VPS anfalla och göra mål.

– Första målet blir viktigt. Gör vi första målet så är det en helt ny match igen. Tidigare under säsongen har vi visat att vi kan göra mer än tre mål.

– Vi har också gjort tre mål på Haka hemma tidigare och vunnit med 2–0 borta. Vi måste bara fortsätta tro på oss själva, säger Engström.

Hur stort skulle det vara att göra en Europasommar nästa säsong?

– Det skulle vara otroligt roligt. Tidigare år var det roliga matcher och fullsatt arena. Att som nykomlingar i ligan få den möjligheten skulle vara otroligt stort, säger Engström.

Resultat: VPS–FC Haka 0–3 (0–3)

4´ 0–1 Lee Erwin

28´0–2 Lee Erwin

43 0–3 Lee Erwin

