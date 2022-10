Stockmanns varuhus förbättrar sina resultat men den sjunkande kronan tynger Lindex

Koncernens flaggskepp Lindex resultat försämrades, och moderbolagets växande försäljning klarade inte av att helt kompensera den försämringen.

Stockmannkoncernens resultat under juli-september föll till 22,0 miljoner euro jämfört med motsvarande tid i fjol då det var 32,9 miljoner euro. Detta trots att omsättningen ökade från 238 miljoner till 244 miljoner euro.

Det beror enligt koncernens vd Jari Latvanen på att Lindex resultat försämrades på grund av olika investeringar och att den svenska kronan har försvagats i förhållande till dollarn.

Om man ser på årets alla första nio månader ökade vinsten till 53,7 miljoner euro jämfört med 38,6 miljoner euro i fjol.

– Stockmannkoncernens inkomster ökade under tredje kvartalet med 2,6 procent. Om beaktar lokala valutor var ökningen 4,2 procent. Vårt justerade resultat minskade 10,9 miljoner euro till 22 miljoner euro. Men på 12 månader ökade det med nästan 16 procent till nästan en miljard euro, säger Jari Latvanen.

Lindex backar

Lindex inkomster minskade med 1,2 procent i euro, men mätt i kronor växte Lindex inkomster med 1,1 procent.

Lindex backar alltså trots att bolaget mätt i kronor borde växa. Det ändrar ändå inte på det faktum att Lindex fortfarande går mycket bättre än moderbolaget. Stockmanns egen verksamhet har förbättrats och verkar snart kunna bli lönsam samtidigt som Lindex betydligt bättre lönsamhet har försämrats såpass mycket att den totala effekten är negativ.

– Det är också klart att vi nu lever i värld där vi kan driva vår verksamhet mera normalt. Det har fört med sig högre driftskostnader. Stockmanndivisionens inkomster har under tredje kvartalet ökat med nästan 12 procent tack vare fler kunder och större uppköp per kund. Vår nätförsäljning ökar också och Stockmann ökar som helhet sin marknadsandel i Finland. Resultatet har under det här året förbättrats med 31,3 miljoner euro, men är fortfarande lite negativt, säger Jari Latvanen.