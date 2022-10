Maria Turtschaninoff får Svenska Yles litteraturpris 2022

Svenska Yles tjugotredje litteraturpris tillfaller Maria Turtschaninoff för episodromanen Arvejord som behandlar människoöden i en liten Österbottnisk by.

Arvejord talar till det hos läsaren som är finlandssvenskt, till det som är nostalgiskt men som ändå bor i den moderna världen, där det enda alternativet är att släppa taget om det som redan gått, eftersom en inte orkar hålla fast då utvecklingen går framåt med en så väldig fart. Turtschaninoff har lyckats skapa en fantastisk buffé av mänsklighetens olika, råa men så igenkännliga delar - och ändå passar alla rätter in i helheten och allt är vackert uppdukat. Arvejord är framförallt en bok som kommer människan så otroligt nära.

Så lyder delar av prismotiveringen till priset som Turtschaninoff får motta. Som finlandssvensk fantasyförfattare har hon hittills främst skrivit för en yngre målgrupp. Arvejord är hennes första vuxenroman och boken utkom i början av året.

“Svenska Yles litteraturpris vill lyfta fram finlandssvenska författare och finlandssvensk litteratur. Det är ett sätt att hylla författarna i vår närhet, som vidgar vår värld och låter oss se bortom våra egna liv genom sina verk. Arvejord tar oss till en by i Österbotten och livet där under fyra århundraden. Den är starkt förankrad i tid och plats, men med en intensitet och sinnlighet i beskrivningen av människoöden som bär den in i nutiden. En magisk och oerhört berörande läsupplevelse, och jag är glad över att just den här boken får priset i år!”, säger Johanna Törn-Mangs, Svenska Yles direktör.

I år har juryn bestått av människorättsaktivisten Panda Eriksson.

“Jag läste Turtschaninoffs Arvejord på en dag, mer eller mindre i ett kör. Det gör ont i mig när jag satte ner boken: det är något i den som talar till det i mig som är finlandssvenskt, till det som är nostalgiskt men som ändå bor i den moderna världen, där det enda alternativet är att släppa taget om det som redan gått”, sammanfattar Eriksson sin läsupplevelse.

Svenska Yles litteraturpris har delats ut sedan år 2000. Prissumman är 2 000 euro.

Priset delas ut på Helsingfors Bokmässa lördagen den 29.10.