”I stort sett ett mordförsök” – knallskott kastades in på isen i Hockeyallsvenskan, bisarra scener när spelarna tvingades slutföra matchen

Fem minuter in i tredje perioden kastades ett knallskott in på isen under matchen mellan Kristianstad och Tingsryd i svenska Hockeyallsvenskan. Matchen återupptogs efter en lång paus men så mycket till spel blev det inte.

En hög smäll hördes inne i arenan på fredagskvällen då Kristianstad tog emot Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Ett knallskott kastades in från publiken och landade i närheten av Tingsryds målvakt Daniel Rosengren.

– Det är en jävla bedrövelse. Vi är skärrade och har en målvakt som det landar en bomb två meter i från. Det är i stort sett ett mordförsök. Vilka jävla popcorn som vi har att göra med som står där, säger Tingsryds tränare Fredrik Glader till C More.

Domaren beordrade spelarna av isen och alla gick in i omklädningsrummet. Där blev de kvar i en timme och 40 minuter. Hela ishallen utrymdes också och en person greps av ordningsvakterna.

– Av den information jag har fått så har man kunnat identifiera den här personen, säger Kristianstads klubbchef Totte Karström till Sportbladet.

Först kom beskedet att matchen inte skulle återupptas men sedan tvingades ändå spelarna ut på isen för att slutföra den. Det var ett beslut som Tingsryd motsatte sig.

– Det jag är mest besviken över att man överhuvudtaget tvingas oss att återuppta matchen. Det är beklagligt. Vilken arbetsgivare hade tvingat tillbaka sina anställda om någon smäller en bomb på deras arbetsplats?, säger Glader till SVT Sport.

Inget spel trots att spelarna tvingades ut på isen

Lagen fick ändå beskedet om att matchen skulle spelas klart. Ledningen för Hockeyallsvenskan refererade till regel 73.

– Vi har ett regelverk som vi ska följa och förhålla oss till. Det finns vissa omständigheter i regeln som gör att matchen ska spelas och man kan få vissa straff. Tingsryd är skärrade och det har vi förståelse för men enligt regeln ska vi försöka få igång matchen, säger Hockeyallsvenskans sportchef Erik Rydman till C More.

Spelarna kom ut på isen men så mycket till match blev det inte, i stället utspelade sig bisarra scener inför tomma läkare. Tingsryds spelare stod vid mittcirkeln i femton minuter medan Kristianstads spelare lekte och passade med pucken i den egna zonen.

Tingsryds målvakt Daniel Rosengren led mycket av händelsen.

– Jag pratade med honom då vi klev in på bussen och det tjöt i öronen. Han var jätteskärrad då vi gick in i omklädningsrummet. Det fanns inte på kartan att han skulle ta på sig en ishockeyutrustning, säger Fredrik Glader till SVT Sport.

Inom Tingsryd ska man nu fundera över hur man ska gå vidare med hela händelsen.

– Vi får samlas inom föreningen i morgon (läs i dag). Sista ordet är väl inte sagt med den här händelsen, säger Glader till Sportbladet.