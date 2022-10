Tar poänglösa sviten slut nu? Valtteri Bottas gjorde kanonkval i Mexiko: ”Helgens bästa varv kom vid rätt tillfälle”

Den tangerat näst bästa kvalinsatsen i år. Det stod Valtteri Bottas för i Mexiko då han lade sin Alfa Romeo i tredje startled. Allt gick som planerat, säger han efter kvalet.

Senast Valtteri Bottas tog poäng i formel 1 var dagarna i Finland långa, ljusa och sommaren var som allra bäst. Mer än fyra månader senare har vi gått över till vintertid och förbereder oss för årets mörkaste tid.

Men kanske kan Bottas sprida lite ljus i det finländska höstmörkret på söndagskvällen. Han startar från ruta sex i Mexiko efter att ha tangerat säsongens näst bästa kvalinsats.

– Det var ett bra kval, allt gick som planerat. Under helgen har vi märkt att vi är bland de tio bästa. Inför kvalet trodde vi att sjundeplatsen kunde vara realistisk under normala förhållanden, men vi tog oss in mellan Ferraribilarna, säger Bottas till Viaplay.

Det ser ut som Alfa Romeo lyckats perfekt med uppdateringarna som man gjort de senaste veckorna.

– Bilen har känts bra ända från början. Jag har inte behövt ändra på inställningarna så mycket och har bara kunnat fokusera på mitt eget arbete. Helgens bästa varv kom vid rätt tillfälle, säger Bottas.

Verstappen besegrade Mercedesförarna

Bottas har Carlos Sainz bredvid sig i tredje start led i söndagens tävling. Då starten går gäller det att hålla huvudet kallt på den långa raksträckan fram till första kurvan. Sedan väntar 71 varv i jakten på första poängen sedan juni.

– Jag ska försöka ta maximala poäng. Det var länge sedan vi tog poäng och jag tror att det kommer att göra alla gott om vi får ett bra lopp, säger Bottas.

Mercedes har sett starka ut under helgen och även i kvalet var George Russell och Lewis Hamilton snabba. Men hela vägen till pole position räckte det inte. Max Verstappen satte den snabbaste tiden i Q3.

– Det var ett bra kval och jag kom in i rytmen. Det är långt till första kurvan så det gäller att få en bra start i loppet. Vi har ändå en snabb bil och det är det viktigaste, säger Verstappen.

Russell startar bredvid Verstappen i första startled medan kvaltrean Hamilton har Sergio Perez på sin högra sida i söndagens race.

– Jag är stolt över teamet, det här var vårt bästa kval i år. Med tanken på de första kurvorna är jag ganska nöjd med min startposition, säger Hamilton.

Söndagens lopp i Mexiko startar klockan 22.