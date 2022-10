Kompisarna Madde och Matilda vill bli kändisar – nya dokumentärserien "Som alla andra" berättar om ungdomar med funktionsvariationer och om deras drömmar

Nya tv-dokumentärserien Som alla andra i Yle Fem och på Yle Arenan följer en grupp ungdomar under ett helt år. Ungdomar har likadana drömmar som andra, om utbildning, kärlek och familj, men med en extra utmaning i och med att de har olika funktionsvariationer.



Madde Wik och Matilda Hemming drömmer om att bli kändisar och under det här året har de bland mycket annat spelat in en egen låt, Cool Down.

De här tjejerna har Downs syndrom, men det har aldrig stoppat dem från att göra vad de vill, vilket också låtnamnet och låttexten visar.

– Budskapet är att alla ska vara lika värda och alla vi som har Downs syndrom ska få finnas, säger Matilda.



Funktion Variation Du är en alldeles egen person Syndrom Kromosom Mänska i varenda atom ― Ur låttexten till ”Cool Down”



Som kändisar har man ett ansvar

Vid det här laget börjar 21-åriga Madde och 26-åriga Matilda vara vana vid att ge intervjuer och bli filmade.

Madde har tidigare varit med i dokumentären Specialstafetten som också visades på Yle Fem. Hon drömmer om att bli fotomodell och har också blivit fotograferad av en proffsfotograf, som tog kontakt inför en fotoutställning.

– Det är inte svårt att vara fotomodell. Fotografen sa hur jag skulle göra. Och sedan var jag mig själv, berättar Madde.

Matilda har två Youtube-kanaler och har också varit med i tv tidigare. Båda har uppträtt med sin låt och skrivit autografer och ställt upp på selfies med fansen.



– Jag har ett mål att få 10 000 likes på Youtube och Tiktok, säger Matilda.

När det gäller tv-serien Som alla andra konstaterar Matilda att det är roligt att få visa deras fans att de är med i tv. Men de är också medvetna om att med kändisskap följer ansvar, man blir en förebild.



– Det är viktigt att visa vad som är rätt och riktigt.

Bildtext Matilda och Madde spelar in sin låt ”Cool Down”. Bild: OLOF FILM musik,sociala medier,Kändis,Downs syndrom,ungdomar

Högsta drömmen att vara med i tv

Filmteamet följde med i vardagen och på korttidsboendet Kristallen, där kompisarna Madde och Matilda brukar vara en vecka i månaden.

När Matilda och Madde fick frågan om de ville bli följda av dokumentärfilmarna i vardagen under en längre tid var båda genast med på noterna.

– Det var min högsta dröm att få vara med i tv. Jag är jättevan från mina Youtube-kanaler och jag är också van vid främmande människor, säger Matilda.

Madde kan känna sig blyg bland okända människor, men kände ändå genast samma sak som Matilda.



– Jag älskar att bli filmad, säger Madde.



Jobba och festa

Vi fixar det mesta

Tillsammans kan vi flytta berg

Alla är fina

Och alla kan skina

Och strumpor kan ha olika färg



Mycket kärlek mellan Madde och Matilda

I dokumentärserien Som alla andra kommer det tydligt fram att det finns mycket värme och kärlek mellan väninnorna. Vad är det som gör att de passar så bra ihop?

– Madde är positiv till allt och nu är det jätteroligt att få se henne modig och stolt, säger Matilda.

– Jag älskar Matilda. Hon är så roligt, snäll och söt, säger Madde.

Cool Down! Vi är perfekta! Och vi är äkta! Aldrig knäckta!

Cool Down! Det är en härlig dag! Å allting känns så bra! Så ska det alltid va!



Tjejerna har känt varandra ända sedan de var små. Det finns ett foto från när en femårig Matilda håller en tre månader gammal Madde i famnen.

– Då var åldersskillnaden så pass stor att de hittade varandra på riktigt först för sex-sju år sedan. Det var i samband med att vi tog hundar från samma kull, berättar Maddes mamma Pia Wik. Nu är Madde och Matilda jätteviktiga för varandra.



Tjejerna ger också varandra trygghet. Matilda ger exempel från deras korttidsboende.



– När man är där är det är lättare om man har en kompis bredvid sig när man ska sova, så behöver man inte sova ensam.

De två familjerna har också stöd av varandra.

– Det behövs alltid nätverk åt olika håll för föräldrar. Och vi har ett bra nätverk våra familjer emellan, men rent allmänt är nätverk viktiga för att få information och vetskap. Det är inte bäddat färdigt för någon här i samhället, säger Matildas pappa Mika Hemming.



Bildtext Madde prövar på att vara fotomodell tillsammans med fotografen Camilla. Bild: OLOF FILM fotomodell,fotografering,Downs syndrom,ungdomar



Vi hoppar på och ser vart det bär

Vad tänkte då föräldrarna när tjejerna fick erbjudandet att vara med i en tv-serie?

Maddes mamma Pia Wik fick mejl från produktionsbolaget Olof Films som står bakom tv-serien. De ville ha hjälp med att hitta personer som kunde passa i tv-serien.



– Jag gav tips på skolor och arbetscentraler. Men vi var ganska direkt på det klara med att vi hoppar också på, och ser vart det bär.

– För Matildas skull tänkte jag att det här är jättebra, säger pappa Mika Hemming. Hon tycker om intervjuer och att få vara med i tv och på bild och hela det köret. Hon var taggad direkt när hon fick höra om tv-serien.

Föräldrarna syns också ibland i rutan, men de försöker hålla sig i skymundan berättar Mika, som ännu inte sett något avsnitt av programmet.

Bildtext Maddes mamma Pia Wik och Matildas pappa Mika Hemming diskuterar döttrarnas medverkan i ”Som alla andra”. Bild: Jessica Morney föräldrar,föräldrar-barn-förhållande,Funktionsvariation,sociala medier,Kändis

Rädsla att funktionsvariationer försummas i välfärdsområdena

Madde och Matilda sitter i en soffa och pratar och skrattar medan föräldrarna blir intervjuade. På frågan om hur det går för föräldrarna är båda överens om att det är lite pinsamt - men att föräldrarna nog gör bra ifrån sig.

I Tv-serien får Matilda bli sedd som den stjärna hon är. Det är det hon tycker om. ― Pappa Mika Hemming



Vad är viktigast med tv-serien Som alla andra?

– Synligheten är jätteviktig. Överlag är det bra ju mer du syns och hörs i samhället, så att du inte glöms bort, säger mamma Pia.

Hon tänker också på de nya välfärdsområdena där Kårkullas och finska Eskoos verksamhet ska inpassas.



– Det blir en väldigt stor organisation. Det finns kanske rädslor för att gruppen med personer med funktionsvariationer försummas och glöms bort. Därför är det viktigt att synas just nu.

Men deltagandet i tv-serien är också viktigt på individnivå.



– Om vi ser specifikt till Matilda så tänker jag på att hon får uppfylla drömmen om att få ha en mikrofon framför sig. Att hon får bli sedd som den stjärna hon är. Det är det hon tycker om, konstaterar pappa Mika.