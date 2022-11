Få vill rösta i församlingsvalet – enligt forskare upplevs det som ”inre kretsens grej”

Två av tre finländare är medlemmar i kyrkan, men få vill rösta i den evangelsik-lutherska kyrkans församlingsval. Det här är ett problem för den kyrkliga demokratin, säger forskare.

För fyra år sedan låg valdeltagandet i församlingsvalet på 14,4 procent.

– Det är en jättestor klyfta. Medlemmar i kyrkan, och finländare i allmänhet, ser att det arbete som kyrkan gör är viktigt och att det har en viss plats i samhället. Men att vilja påverka intresserar inte folk, säger Veli-Matti Salminen, forskare vid kyrkans forskning och utbildning.

Salminen menar att intresset för kyrkan finns, men avståndet till kyrkans beslutsfattande är stort.

– Det ser lite ut som en inre kretsens grej. Att ta del och vara med på förtroendeposter är för andra men inte för mig. Vad kyrkan gör väcker intresse, men människor känner inte att den berör deras liv.

För unga människor är det enligt Salminen viktigt att församlingen ger personlig mening i deras liv.

– Det är viktigt hurdana värderingar kyrkan representerar. Är den öppen för livet i sin helhet, säger den ja till alla slags familjer? Det är frågor som är viktiga i många unga, men också äldre människors liv.

En tredjedel håller inte val

Förutom lågt valdeltagande, finns det också problem med kandidatuppställningen. Kyrkpressen rapporterar att en tredjedel av de svenska församlingarna ställer in sina församlingsval på grund av för få kandidater och istället håller så kallade sämjoval, där alla nominerade kandidater blir ordinarie medlemmar eller suppleanter utan omröstning.

Det här gäller till exempel i Esbo som har landets största svenskspråkiga församling.

– De flesta flesta kandidater är över 50 år gamla, mera konservativa än liberala, mera i församlingens inre kretsar. Och det är problematiskt, säger Veli-Matti Salminen.

Enligt honom är det problematiskt för den kyrkliga demokratin om så få röstar. Han tycker att det borde finnas flera kanaler för direkt påverkan, motsvarigheter till medborgarråd och medborgarinitiativ, för att sänka tröskeln att delta och öka beslutsfattandets öppenhet.

Bildtext Veli-Matti Salminen är forskare vid kyrkans utbildning och forskning. Bild: Kyrkans forskning och utbildning evangelisk-lutherska kyrkan,Veli-Matti Salminen

Förändringarna inom kyrkan sker mycket långsamt, säger Salminen.

– Det finns vilja att ändra saker. Men då beslutsfattandet och byråkratin är som den är, så är det svårare att få till förändringar. Det kan väcka frustration.

Som exempel nämner han huvudstadsregionen, där man inom diakoniarbetet involverat medlemmarna i att utveckla tjänsterna, så att folk inte bara är mottagare utan också deltar och är aktiva.

Församlingsvalet - vad handlar det om? Församlingsval pågår i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. I valet väljs vem som ska sitta i kyrkofullmäktige och församlingsrådet - de två organ som bestämmer över församlingarnas ekonomi och riktlinjer. Församlingsvalet ordnas vart fjärde år.

Som forskare är Veli-Matti Salminen intresserad av hur kyrkan klarar av att anpassa sig till framtiden.

– Just nu är ekonomin på något sätt tryggad och det kommer inkomster via kyrkoskatten. Men vi måste titta 20 till 30 år framåt. Man borde tänka på det redan nu och inte när det är för sent.

Stora omställningar väntar, säger Salminen.

– Om 10 till 20 år kommer vi att ha en mindre kyrka med färre anställda och kanske mindre byråkrati. Har de som nu vill bli beslutsfattare en vision om vad som är på väg att hända? Eller vill de bara leva som det varit med en stor kyrka med en massiv byråkrati?