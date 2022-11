Närvårdare är mest efterfrågade på arbetsmarknaden – se vilka andra yrken som också är i ropet

Den största bristen på arbetskraft finns inom social- och hälsovårdsbranschen. Till exempel kontorssekreterare, skräddare och journalister finns det däremot överutbud på.

Just nu har man som arbetssökande en bättre ställning på arbetsmarknaden än man har haft på över 30 år. Det finns över 100 000 lediga jobb i Finland.

Jag skulle säga att lönsamheten för många företag just nu är bättre än någonsin. Därför har de också kapacitet att rekrytera mera folk.

Hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet kan göra det svårt för arbetsgivare att rekrytera. I vissa branscher är det dock svårare än andra. I Arbets- och näringsministeriets färska yrkesbarometer får vi veta vilka branscher det råder störst brist i, och vilka yrkesgrupper som har svårare att hitta jobb.

Den största bristen ser vi inom social- och hälsovårdsbranschen. I andra ändan av skalan hittar vi branscher med överutbud av sökande, bland annat kontorssekreterare, skräddare och journalister.

Situationen för de olika yrkena på arbetsmarknaden delas in i fem kategorier: Stor brist, brist, jämvikt, många sökande och för många sökande.

Yrken delas in i 217 huvudkategorier, till exempel närvårdare och kontorssekreterare.

Bortsett från coronapandemin så har tillväxten av lediga jobb pågått sedan 2014. Elina Pylkkänen vid Arbets- och näringsministeriet, som publicerar yrkesbarometern, tror ändå att den stora tillväxten snart börjar mattas av.

– Nu när konjunkturen avtar så blir det lite tystare på arbetsmarknaden. Men inte så mycket så att arbetslösheten skulle stiga.

Enligt Pylkkänen är läget på arbetsmarknaden sådant att det är lättare än vanligt att hitta jobb. Den höga efterfrågan på arbetare har också lett till lönepåslag i flera branscher.

Inflationen har inte påverkat företagens lönsamhet ännu. Omsättningen har ökat ganska jämnt i olika sektorer.

Vad gäller social- och hälsovårdsbranschen så hägrar ännu inget slut på den rådande bristen, i alla fall inte enligt den färska yrkesbarometern. Inte ens en lågkonjunktur och högre arbetslöshet skulle råda bot på bristen.

– Även om den ekonomiska konjunkturen vänder sig neråt så skulle efterfrågan på dessa yrken vara hög, säger Pylkkänen.

Bristen inom social- och hälsovården, som även konstaterats i tidigare yrkesbarometrar, är stor i hela landet. Bristen på närvårdare är störst. I den branschen finns det i regel omkring 15 000 lediga jobb att söka.

Silja Paavola är ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super. Fackförbundet har varit på tapeten angående vårdkonflikten, som fick ett slut i början av oktober. Konflikten ledde bland annat till löneförhöjning för vårdpersonalen.

Paavola säger att lönenivån bara är en av många viktiga aspekter för att branschen ska vara attraktiv. För närvårdarnas del nämner hon speciellt kvaliteten på utbildningen, mångsidigheten och utvecklingsmöjligheter.

– Närvårdarutbildningen möjliggör arbete inom många olika branscher. Det är viktigt att arbetsgivaren inser hur yrkeskunniga de är, och inte kapar deras vingar genom att begränsa deras arbetsuppgifter.

Som närvårdare har man också möjlighet att vidareutbilda sig till sjukskötare.

– När vi i Finland ställer allt högre målsättningar vad gäller andelen högskoleutbildade, så blir det allt färre som tar yrkesexamen. Därför är kvaliteten på närvårdarutbildningen ytterst viktig. En närvårdare ska kunna vidareutbilda sig om hen så vill.

Enligt Paavola beror bristen inom branschen också på en åldrande befolkningsstruktur.

– I Finland åldras vi snabbast i Europa. Procentuellt sett har vi många som går i pension i förhållande till de som arbetar. Det behövs yrkesskicklighet för att ta hand om människors hälsa inom äldrevården, men också barnomsorgen, på sjukhus och inom öppenvården.