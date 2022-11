Migosrapparen Takeoff ihjälskjuten – blev 28 år gammal

Rapparen Kirshnik Kharli Ball, mer känd under artistnamnet Takeoff, har dött 28 år gammal, bekräftar hans representant. Takeoff var en del av den Grammynominerade gruppen Migos.

Takeoff sköts ihjäl i samband med ett bråk i en bowlinghall i Houston, Texas, klockan 2.30 lokal tid. Två andra personer uppges ha skadats i skjutningen, uppger polis för nyhetsbyrån AP.

Polisen ville först inte bekräfta att det var Takeoff som dog, men en representant till Takeoff bekräftade senare att rapparen dött. Enligt polisen sköts han i huvudet eller nacken.

Polisen kallades till platsen med uppgifter om att en skjutning pågår. När polisen väl kom på plats var Takeoff redan död.

Miljarder lyssningar

Takeoff föddes den 18 juni 1994 och har sedan 2008 varit en del av Migos tillsammans med sin morbror Quavo (Quavious Keyate Marshall) och kusinen Offset (Kiari Kendrell Cephus).

Quavo ska också ha varit på plats på festen i bowlinghallen men skadades inte. Ett tiotal personer deltog i festen, enligt polisen.

Migos låtar har samlat flera miljarder lyssningar på Spotify och till deras kändaste låtar hör bland annat Versace och Bad and Boujee. Trion är internationellt framgångsrik och har bland annat nominerats till en Grammy.

Bildtext Takeoff tillsammans med Quavo och Offset på röda matten under ett evenemang. Bild: MediaPunch / BACKGRID/All Over Press Migos,Migos

Under den senaste tiden har Takeoff och Quavo släppt musik som en duo. Så sent som den 7 oktober släpptes deras album Only built for infinity links.

Migos har också haft spelningar i Finland, senast på Blockfest i Tammerfors år 2017. Det var meningen att trion skulle uppträda på samma festival också 2020, men då avbokades spelningen av artisterna.

Källor: AP, AFP, TMZ

Artikeln har uppdaterats 1.11 klockan 15.43 med uppgifter om att Takeoffs representant bekräftar nyheten.